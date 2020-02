Hokej-TL: B. Bystrica si výhrou zvýšila náskok pred Slovanom

utorok



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Nitra 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)



Góly: 21. Korhonen (Lalancette, Pukka), 24. Galamboš (Phillips, Mašlonka), 47. Pukka (Lalancette), 55. Linet (Phillips, Mašlonka) – 17. Yellow Horn (Blackwater), 32. Buček, 39. McNally (Hrušík), 45. Blackwater (Morrison), 53. McNally (Hrušík). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Durmis, Smrek, vylúčení: 7:3, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 3510 divákov



Michalovce: Trenčan – Mesikämmen, Pukka, Kolba, Ťavoda, Vorobjev, Hančák, Zekucia - Spilar, Lalancette, Korhonen – Mašlonka, Galamboš, Phillips - Giľák, Linet, Safaralejev - Hvila, Šimun, Hričina - Borov



Nitra: A. Nagy – Kubka, Mezei, McNally, Morrison, M. Versteeg, A. Sloboda, Pupák - Hrušík, Šiška, Buček – Scheidl, Yellow Horn, Blackwater – Lušňák, Kollár, Čaládi – Csányi, Minárik, Fominych - Škvarek



streda

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)



Góly: 29. Tamáši (Surový, Romančík) – 12. J. Mikúš (McPherson), 16. McPherson (Trotter), 25. B. Mráz (Meliško, Marcinek), 49. Trotter (Corrin, Štrauch), 56. McPherson (Trotter). Rozhodovali: Stano, Kókai – Jedlička, Kis-Király, vylúčení: 4:4, navyše Kolenič (Zvolen) 10 minút za napadnutie zozadu, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 650 divákov



Liptovský Mikuláš: Romančík – Kramár, Smutný, Nemec, Roman, Mezovský, Droppa, Dlugoš, Božoň – Surový, Tamáši, Ru. Huna – Oško, Piatka, Vybiral – Haluška, Uhrík, Nechaj – Michalík, Lištiak, Nespala



Zvolen: T. Tomek – Stephenson, Betker, Tomko, Corrin, Švarný, Kubát, Meliško – J. Mikúš, Trotter, Halama – Kelemen, B. Mráz, Štrauch – Parks, McPherson, S. Petráš – Kolenič, Tibenský, Marcinek



HK Dukla Trenčín – HC 07 WPC Koliba Detva 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)



Góly: 3. Špirko (Alderson, McCormack), 14. Štach (Hecl, Paukovček), 25. Sojčík (Sládok), 27. Sádecký (M. Brodeur, Mikyska) 37. Sádecký (Švec, Sojčík), 52. Alderson (Špirko, Paukovček), 56. Sádecký (Hecl) – 17. V. Fekiač (Čenka), 25. Král (Mons, Podešva), 56. V. Fekiač (Lalík). Rozhodovali: Baluška, Tvrdoň – D. Konc ml., J. Konc ml., vylúčení: 2:1, navyše: Ferenyi (Trenčín) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1829 divákov



Trenčín: Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, Bokroš, Sládok, Stacha, Rajnoha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Hecl – Hlinka, Švec, Sojčík – Ďurina, Ferenyi, Blaško



Detva: Petrík – Chovan, Andersons, Golian, Turan, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec, Lalík – Ščurko, Klíma, Žilka – Mons, Podešva, Král – Gašpar, Valent, Ľupták – Čenka, V. Fekiač, Čacho

HC Nové Zámky - HC 05 Banská Bystrica 0:2 ( 0:1, 0:0, 0:1)



Góly: 7. Jääskeläinen (Hickmott, Mihalik), 51. Mlynarovič (Bartánus, Nemčík). Rozhodovali: Snášel ml., Juhász (Maď.) - Stanzel, Soltész (Maď.), vylúčení: 8:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 1054 divákov



Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš, Magovac – Rogoň, Bajtek, Stupka – Obdržálek, Šille, Jurík – Števuliak, Fábry, Andrisík - Holovič, Mikula



Banská Bystrica: Beskorowany – Cardwell, Mihálik, Žiak, Ďatelinka, J. Brejčák, Nemčík, Maier – Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen – Lamper, Ihnačák, Šoltés – Kriška, Mlynarovič, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Košice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 20. Valchař (Beauviller), 24. Beach (Rodman, Ross), 26. Wehrs (Rodman), 60. Beach (Ross) – 36. Mich. Chovan (Pavlin, Haščák), 56. Haščák (Chovan, Skokan). Rozhodovali: Štefik, Novák - Šoltés, Beniač, vylúčení: 5:6 , navyše: Vas (DVTK) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1191 divákov



Miškovec: Rajna - D. Kiss, Ross, Vandane, Göz, Wehrs, Szirányi - Valchař, Vas, Beauviller - Magosi, Galanisz, Rodman - Beach, Harrison, Ritó - P. Kiss, Láda, Lövei



Košice: Škorvánek - Koch, Slovák, Zeleňák, Pavlin, Růžička, Čížek - Haščák, Mich. Chovan, Belluš - J. Sukeľ, Skokan, Květoň Klhůfek, Bortňák, Rapáč - Majdan, Suja, Milý



Slovan Bratislava - MAC Újbuda 4:3 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)



Góly: 31. Zigo (Sersen), 34. Bačik (St. Pierre, Basaraba), 47. Jendek (Šedivý, Sloboda), 64. Sersen (Štajnoch) - 28. Sofron (Pozsgai, Klempa), 29. Stretch (Klempa, Bodó), 46. Nagy (Szigeti). Rozhodovali: D. Konc st., Valach – Synek, Durmis, vylúčení: 7:7, navyše: Urbánek 10 minút za vrazenie na mantinel - Pozsgai, Stretch obaja 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 4185 divákov



Slovan: Habal – Bačik, Sersen, Štajnoch, Hudec, Šedivý, Kučný, Demo – Pance, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Jendek, Kytnár, Sloboda – Urbánek, Viedenský, Matoušek – Petráš



MAC: Bernard – Bl. Orbán, Pozsgai, Bugár, Carlisle, Macaulay, Garát, Lakatos – Terbócs, Pitt, Br. Orbán – Sofron, Stretch, Klempa – Bodó, Majoross, Kreisz – Szigeti, Nagy, Löczi

Tabuľka po 48. kole:



1. Banská Bystrica 44 25 8 3 8 132:83 94



2. Slovan Bratislava 45 25 6 4 10 153:92 91



3. Košice 45 22 9 4 10 131:94 88



4. Zvolen 44 26 0 2 16 154:114 80



5. Trenčín 44 22 5 3 14 138:104 79



6. Poprad 44 22 4 4 14 132:101 78



--------------------------------------------------



7. Nitra 45 18 2 7 18 117:122 65



8. DVTK Miškovec 45 17 4 3 21 120:128 62



9. Michalovce 44 16 3 6 19 110:126 60



10. MAC Újbuda 45 13 2 5 25 133:175 48



11. Nové Zámky 45 11 4 5 25 115:153 46



12. Detva 44 13 2 1 28 105:161 44



---------------------------------------------------



13. Liptovský Mikuláš 44 7 3 5 29 75:162 32



Bratislava 12. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v dueli 48. kola Tipsport Ligy na ľade Nových Zámkov 2:0 a upevnili si postavenie na čele tabuľky. Úradujúci majster vedie ligu už s trojbodovým náskokom pred druhým Slovanom Bratislava, ktorý sa v stredu doma vytrápil s MAC Újbuda a maďarský tím zdolal 4:3 až po predĺžení. O výhre "belasých" rozhodol v 64. minúte Michal Sersen.Na tretej priečke zostali Košice, ktoré prehrali na ľade DVTK Miškovec 2:4. Dvoma gólmi sa pod triumf domácich podpísal Kyle Beach. Štvrtý je naďalej Zvolen, ktorý si odniesol tri body z Liptovského Mikuláša po výhre 5:1 a slávil už šieste víťazstvo v rade.Piaty Trenčín si poradil doma s Detvou 7:3. V drese Dukly sa hetrikom zaskvel Boris Sádecký, darilo sa aj novej posile "vojakov" Rastislavovi Špirkovi, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Siedme miesto patrí Nitre, ktorá už v utorok zvíťazila v Michalovciach 5:4.Zvolenčania položili základ víťazstva už v úvodnej tretine. Prvú šancu si vypracovali v 7. minúte, keď po strele Mráza dorážal zblízka Štrauch, domácich podržal brankár Romančík. Ten o minútu neskôr zlikvidoval aj blafák Betkera po samostatnom úniku zvolenského obrancu. V 12. min to už hosťom vyšlo, tesne po vypršaní trestu Nemca prihral McPherson Mikúšovi, ktorý strelou z prvej nedal šancu Romančíkovi - 0:1. O štyri minúty neskôr viedol HKM už o dva góly, keď McPherson v početnej výhode úspešne tečoval strelu Trottera.V 22. min mohli domáci znížiť, no Haluška namieril presne do hrude Tomeka. V 25. min sa tešili hostia z tretieho gólu v Romančíkovej sieti, ten ešte dokázal zneškodniť strelu Meliška, ale na následnú dorážku Mráza už nemal nárok. Krátko na to unikol obrane hostí Vybiral, zozadu ho fauloval Kubát a hlavný arbiter nariadil trestné strieľanie. Pri ňom domáci útočník zvolil blafák, no bekhendom trafil iba Tomekov betón. Mikulášania zacítili, že by ešte mohli niečo urobiť so zápasom. Pridali v aktivite a v 29. min sa dočkali gólovej odmeny, keď po krídelnej akcii Surového prekonal Tomeka Tamáši - 1:3. V 38. min sa predral do úniku McPherson, Romančík ho ale dokázal zastaviť.Liptáci mali šancu zdramatizovať duel v 49. min, keď J. Mikúš iba seknutím zastavil prienik Tamášiho a rozhodcovia druhýkrát v zápase nariadili trestné strieľanie. Namiesto faulovaného hráča sa k puku postavil Uhrík, ktorý sa snažil rozpohybovať Tomeka, ale trafil brankára iba do vyrážačky. Vzápätí prišiel trest v podobe štvrtého gólu HKM. Nahodenie Corrina šikovne tečoval pomedzi Romančíkove betóny Trotter. Domáci sa naďalej trápili v koncovke, v 53. min rozozvučal žŕdku Nechaj. Zvolenčania zvládli záver zápasu bez problémov. Záverečné slovo mal McPherson, ktorý v 56. min po vyhratom buly Trottera napálil puk do horného rohu domácej bránky - 1:5.Dukla začala zápas ideálne. Už vo 4. minúte sa do listiny strelcov zapísala nová posila Trenčanov Špirko. Ten ťažil z ideálnej prihrávky od Aldeersona, puk si potiahol medzi kruhu a umiestnenou strelou nedal Petríkovi šancu. O tri minúty neskôr mohol navýšiť vedenie domáceho tímu Alderson, no gólman hostí zastavil puk chráničom. Špirko bol pri chuti aj naďalej. V 10. minúte nebezpečne vypálil, no tento raz Zalivina neprekonal. O štyri minúty neskôr spálil exzvolenský útočník ďalšie dve šance. Aktivita vojakov bola odmenená druhým gólom v 15. minúte. Po Heclovom zakončení sa puk odrazil pred Štacha, ktorý sa nemýlil. Hostia v 18. minúte znížili. Po vhadzovaní urobil hrubú chybu Štach a Viktor Fekiač poslal puk do prázdnej bránky.V úvode druhej tretiny nevyužili domáci zaváhanie Turana a pykali. V 25. minúte vystrelil z kruhu Mons. Brankár Tomek vyrazil puk pred Krála, ktorý ho dokázal prestreliť. Radosť hostí z vyrovnaného stavu trvala iba pol minúty. Sojčík dokorčuľoval vlastné nahodenie na bránku, aby puk napokon pretlačil do hosťujúcej siete. V 27. minúte už viedla Dukla opäť dvojgólovým náskokom. Ideálnu prihrávku Brodeura premenil na štvrtý gól Sádecký. V 34. minúte po strele Štacha zazvonila za Zalivinom žŕdka. V závere druhej tretiny rozbehnutí Trenčania pridali aj piaty gól. Strelu Šveca šikovne tečoval Sádecký a puk zapadol za Zalivinov chrbát.V poslednej tretine diváci čakali na gól až do 52. minúty, kedy sa presadil Alderson. Tomu ideálne prihral Špirko a domáci kanonier sa už nemýlil. V 56. minúte sa presadili Podpoľanci. Lalík v ťažkej pozícii prihral Viktorovi Fekiačovi, ktorý prestrelil Tomeka a znížil na 6:3. Na góly bohaté stretnutie uzavrel Sádecký po prihrávke Hecla spoza brány, čím zavŕšil svoj hetrik.tréner Trenčína:tréner Detvy:Zápas jedenásteho celku s lídrom ligy začal svižným tempom, domáci boli opticky aktívnejším tímom, no prvé vážnejšie ohrozenie vyslal spomedzi kruhov Lamper. Zámčania aj naďalej hrali rýchly hokej, ale boli to hostia, ktorí išli do vedenia. Z útočného rohu vykorčuľoval Jääskeläinen a zasunul puk za Pavlasa. Aj Zámčania mali možnosť skórovať, keď Obdržálek priťukol puk Števuliakovi. Jeho pokus však aj vďaka bystrickému brankárovi stroskotal. V 16. minúte hrali Bystričania presilovku. Do dvojgólového vedenia ich mohol posunúť po Žiakovej polostrele Lamper. Domáci brankár si situáciu postrážil.Rýchly hokej pokračoval aj v druhej tretine. V 27. minúte si sadol na trestnú lavicu Števuliak ale domáci Nechvátal podržal svoj tím pri šanciach Hickmotta i Mlynaroviča. Naopak, domáci zvládli toto oslabenie na výbornú, aj vďaka práci Fábryho. V polovici stretnutia sa strhla na ľade menšia šarvátka, ktorú si odsedeli Rogoň s Kabáčom. V následnej presilovke 4 na 3 to skúšal domáci Bajtek ale z pravého kruhu neuspel a Šillemu strela nesadla. Pred koncom tretiny priniesla vzruch Šoltésova kombinácia s Ihnačákom, ale gólom neskončila. Rovnako ako Mikušova spolupráca s Rogoňom na druhej strane.Tretiu tretinu začali domáci presilovkou, keď po zákroku na Bajteka sedel na trestnej lavici Hohmann. Americký útočník sa neskôr ocitol vo vyloženej príležitosti ale zoči-voči Pavlasovi nepochodil. V oslabení mohol pridať druhý gól Bystrice Kriška ale jeho pokus zastavila tyč. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo Mlynarovičovi, ktorý sa presadil v rovnovážnom stave 4 na 4. Hostia si svoje vedenie postrážili, keď umne bránili čoraz ojedinelejšie útoky Zámčanov., tréner Nových Zámkov:, tréner Banskej Bystrice: "Prvá tretina priniesla svižný hokej s množstvom šancí na oboch stranách, vyznamenali sa pri nich obaja brankári. V drese Košíc nepremenil Suja svoj nájazd, potom sa neujala ani dorážka Skokana, na strane DVTK neuspel v dobrej šanci Beauviller. V 15. min nevyužili domáci ani rýchle prečíslenie 2 na 1. Do šatní však napokon išli s tesným náskokom, 54 sekúnd pred prvou sirénou sa ocitol pred bránkou nepokrytý Valchař a zakončil presne k žrdi - 1:0.V prostrednej časti Miškovec ešte zvýšil ofenzívne úsilie a odmenou mu boli dva góly. V 24. minúte sa presadil strelou švihom Beach a o necelé dve minúty neskôr zvýšil už na 3:0 Wehrs, ktorý nekompromisne prekonal Škorvánka. Košičania zostali vývojom zápasu zaskočení. V útoku sa im nedarilo, ak sa už dostali do šancí, stál proti nim pozorný brankár Rajna. V 26. min zastavil Květoňa, v polovici duelu sa nepresadil z dorážky ani Bortňák. Hosťom to vyšlo až v závere druhej tretiny, keď si domáci nešťastne strelili vlastný gól, pripísali si ho Chovanovi.V treťom dejstve pokračovala snaha "oceliarov" o zdramatizovanie duelu. S pribúdajúcim časom a nevyužitými šancami hostí sa na ľade stupňovala nervozita a množili sa šarvátky. Košičanom blikla nádej na zvrat v 56. minúte po presnom zásahu kanoniera Haščáka v presilovke. V samom závere odvolali brankára a skúsili to so šiestimi korčuliarmi, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Naopak Beach gólom do prázdnej bránky spečatil výsledok na 4:2 pre domácich.Slovan začal duel ako sa na favorita patrí. Hostí zatlačil, prvú šancu mal Martin St. Pierre, ktorý odohral 1000. zápas v kariére. Za tento míľnik ho pred zápasom odmenil generálny manažér klubu Juraj Bakoš pamätným dresom. Ďalšiu príležitosť zmaril Pancemu výborným zákrokom Bernard. Potom sa osmelil aj MAC, Macaulaya vychytal Habal. Svoju možnosť nepremenil ani Urbánek, diváci tak v prvom dejstve gól nevideli.Nevideli ho ani po ďalších dvoch šanciach Slovana, ktoré si vypracovali najskôr Kytnár a po ňom aj Abdul. Obaja sa sami rútili na Bernarda, ale puk za jeho chrbát nedostali. Ako sa to robí ukázali hostia v 28. minúte pri presilovej hre, keď Habala prestrelil Sofron. Ešte väčšia pohroma pre "belasých" prišla vzápätí pri ďalšej početnej prevahe súpera, gól strelil Stretch. Až potom začal strieľať góly aj Slovan. V 31. minúte stihol znížiť Zigo a hneď po ňom vyrovnal po peknej individuálnej akcii Bačik.Tím z Budapešti však opäť išiel do vedenia po šiestich minútach tretej tretiny, keď Habala prekonal Nagy. Radosť Újbudy však trvala len 45 sekúnd, na 3:3 vzápätí vyrovnal Jendek. Slovan potom dostal šancu rozhodnúť v dvoch presilových hrách, ktoré hral tesne po sebe, ale túto výhodu nevyužil. Potrestať ho mohol Sofron, ale päť minút pred koncom trafil len žŕdku. Na druhej strane neuspel ani Viedenský, zápas tak išiel do predĺženia.Najväčšiu šancu v ňom mal Abdul, ale duel napokon rozhodol až Sersen v 64. minúte, keď bombou od modrej čiary využil presilovú hru., tréner Slovana: