Hokej-TL: Banská Bystrica zdolala MAC Úbuda, je na čele tabuľky

Sumáre:

HC 07 WPC Koliba Detva - HK Nitra 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



Góly: 10. Scheidl (Blackwater, Morrison), 24. Šiška (Buček), 25. Lušňák (Kollár), 49. Kollár (M. Versteeg, Šiška), 58. Kollár (Morrison, Mezei). Rozhodovali: Korba, Novák - Jobbágy, Valo, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 254 divákov



Detva: Petrík – Golian, Chovan, Andersons, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Lalík, Gachulinec - Žilka, Klíma, Zuzin – Král, Podešva, Ščurko – Török, Valent, Gašpar – Čacho, V. Fekiač, Čenka



Nitra: Šimboch – Kubka, Mezei, Korím, Morrison, M. Versteeg, A. Sloboda, Hvizdoš, S. Rácz – Hrušík, Šiška, Buček – Scheidl, Yellow Horn, Blackwater – Kollár, Lušňák, Koyš – Tábi, Minárik, Csányi

HKM Zvolen - HC Mikron Nové Zámky 6:0 (1:0, 2:0m 3:0)



Góly: 8. Parks (Corrin, Trotter), 35. Thompson (Mráz), 40. McPherson (Corrin, Trotter), 45. Halama (Mikúš, Švarný), 54. Mráz Marcinek, Kolenič), 59. Betker (Corrin, Thompson). Rozhodovali: Štefik, Rencz (Maď.) - Kis-Király (Maď.), Rojík, vylúčení: 6:8, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1530 divákov



Zvolen: Hollý – Kubát, Betker, S. Tomko, Corrin, Švarný, Meliško – Mikúš, Trotter, Halama – Parks, McPherson, Štrauch, Kelemen, Mráz, Thompson - Špirko, Tibenský, Marcinek - Kolenič



Nové Zámky: Nechvatal – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Bajtek, Šille, Stupka – Obdržálek, Fábry, Jurík – Števuliak, Hruška, Rogoň - Mikula, Holovič, Ondrušek

HK Poprad - DVTK Jegesmedvék Miškovec 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)



Góly: 5. Vandas (Dalhuisen, Lapšanský), 14. Matúš Paločko (Kozák, Bjalončík), 54. Handlovský (Dalhuisen), 56. Ulrych (Svitana, Takáč), 59. Handlovský (Dalhuisen, Lapšanský) - 23. Valchař (Szirányi, Láda). Rozhodovali: Valach, Juhász (Maď.) – Beniač, Soltész (Maď.), vylúčení: 3:7, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 2028 divákov



Poprad: Vošvrda – Erving, Ulrych, Larkin, Dalhuisen, Fabian, Kozák, Česánek – Svitana, Zagrapan, Takáč – Vandas, Handlovský, Lapšanský – Mercier, Bjalončík, Matúš Paločko – Kundrik, Matej Paločko, Králik



Miškovec: Adorján – Ross, D. Kiss, Láda, Vandane, Szirányi, Göz – Rodman, Galanisz, Magosi – Beauvillier, Valchař, Beach – P. Kiss, Harrison, Ritó – Farkas

HC '05 iClinic Banská Bystrica – MAC Újbuda 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)



Góly: 28. Bartánus (Ihnačák, Cardwell), 33. Lamper (Bubela, Ďatelinka), 34. Kabáč (Hohmann), 60. Gabor - 33. Pitt (Brance Orbán, Bodó), 56. Strech (McNally, Maculay). Rozhodovali: Lokšík, Müllner – Durmis, Gegáň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2407 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany – Cardwell, Ďatelinka, V. Mihálik, Southorn, J. Brejčák, Nemčík, Žiak – Lamper, Bubela, Jääskeläinen – Hohmann, Ihnačák, Hickmott – Bartánus, Mlynarovič, Šoltés – Kabáč, Gabor, Kriška



MAC: Bernard – Macaulay, Garát, Pozsgai, McNally, Blake Orbán, Carlisle, Fejes – Sofrón, Strech, T. Klempa – Bodó, Pitt, Brance Orbán – Terbócs, B. Majoross, Kreisz – Szigeti

HK Dukla Trenčín - MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Gól: 58. Sádecký (Bokroš), 60. Sádecký (Bartovič), Rozhodovali: Orolin, Goga - Šoltés, Kacej, vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 2114 divákov



Trenčín: Valent – Brodeur, McCormack, Kajínek, Štach, Sládok, Bokroš, Stacha – Bezúch, Mikyska, Alderson – Hecl, Sádecký, Valach – Nemček, Švec, Bartovič – Rajnoha, Ferényi, Ďurina – Luhový



Liptovský Mikuláš: Zalivin – J.Nemec, Kurali, Petran, Michalčin, Kramár, Michalík – M.Surový, Oško, Rud.Huna – Rich.Huna, Rob.Huna, Vybiral – Haluška, Uhrík, Nechaj

Slovan Bratislava - HC Košice 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)



Góly: 23. Bačik (Puliš), 28. Urbánek (Kytnár, St. Pierre), 37. Matoušek (Sersen, Abdul), 55. Kytnár (Sersen, Basaraba), 56. Bondra Šedivý), 59. Basaraba (Bondra) - 31. Skokan (Květoň). Rozhodovali. Baluška, D. Konc st. – Synek, J. Konc ml., vylúčení: 5:6, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 9445 divákov



Slovan: Brust – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Kučný, Demo – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St. Pierre, Bondra – Kukumberg, Kytnár, Matoušek – Jendek, Urbánek, Žitný – Petráš



Košice: Košarišťan – Růžička, Slovák, Koch, Pavlin, Repe, Čížek, Zeleňák – Haščák, Skokan, Květoň – Klhůfek, Chovan, Belluš – Suja, Bortňák, Rapáč – Jokeľ, Eliáš, Milý

tabuľka:



1. Banská Bystrica 43 24 8 3 8 130:83 91



2. Slovan Bratislava 44 25 5 4 10 149:89 89



3. Košice 44 22 9 4 9 129:90 88



4. Poprad 44 22 4 4 14 132:101 78



5. Zvolen 43 25 0 2 16 149:113 77



6. Trenčín 43 21 5 3 14 131:101 76



7. Nitra 44 17 2 7 18 112:118 62



8. Michalovce 43 16 3 6 18 106:121 60



9. Miškovec 44 16 4 3 21 116:126 59



10. Újbuda 44 13 2 4 25 130:171 47



11. Nové Zámky 44 11 4 5 24 115:151 46



12. Detva 43 13 2 1 27 102:154 44



13. Liptovský Mikuláš 43 7 3 5 28 74:157 32



Bratislava 2. februára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice sa dostali na čelo tabuľky Tipsport Ligy. V nedeľnom zápase 47. kola doma zdolali MAC Újbuda 4:2 a pred druhým Slovanom Bratislava majú dvojbodový náskok a duel k dobru. "Belasí" mali v nedeľu voľno, najbližšie sa predstavia až 12. februára doma proti MAC. Slovan, Banská Bystrica aj tretie Košice už majú istú účasť v play off.V dobrej forme je Zvolen, ktorý doma deklasoval Nové Zámky 6:0 a pripísal si piaty triumf za sebou a v tabuľke figuruje na 5. priečke. Naopak, v rozpačitých výkonoch pokračuje Liptovský Mikuláš. V Trenčíne prehral 0:2 po dvoch zásahoch Borisa Sádeckého v závere duelu. Liptáci v novom roku získali iba sedem bodov z desiatich zápasov a sú suverénne posledný v lige, na predposlednú Detvu strácajú dvanásť bodov.Už po 37 sekundách dostala Nitra výhodu presilovej hry, no výraznejšiu príležitosť si neutvorila. Dočkala sa až v polovici úvodného dejstva, keď prenikol do útočného pásma Scheidl a jeho spätnú prihrávku si nešťastne zrazil do bránky domáci obranca Chovan. Domáci mohli vzápätí vyrovnať, ale Žilka nepochodil a v závere tretiny sa blysol Šimboch pri šanci Klímu.Ten istý hráč mohol vyrovnať v úvode druhého dejstva, no minul odkrytú bránku hostí. Nitra tak udelila domácim lekciu z efektivity, keď najprv v 24. minúte využil presilovku Šiška a o 47 sekúnd pridal tretí zásah Lušňák.V záverečnej časti hry Nitrania kontrolovali hru, Detva síce mohla skorigovať v 48. minúte, ale Čenka v tutovke zlyhal. Jeho zaváhanie hostia potrestali, keď o necelé dve minúty zvýšil Kollár na 4:0, jeho zásah potvrdil aj videorozhodca. A ten istý hráč v závere stanovil konečné skóre 5:0.Prvú šancu si vypracovali Zvolenčania vo vlastnom oslabení, keď sa do úniku dostal Parks, no Nechvatala neprekonal. Zaváhanie napravil v 8. minúte, keď tentoraz v presilovke trafil presne - 1:0. Zvolen v prvej tretine dominoval, súpera prestrieľal 17:6, no náskok nezveľadil.V polovici druhej časti hry mali dobrú šancu na vyrovnanie hostia, ale Rogoň so Stupkom nezužitkovali prečíslenie, keď dobrý obranný zákrok predviedol Corrin. Záver dejstva patril Zvolenčanom, najprv v 35. minúte zvýšil na 2:0 Thompson, osem sekúnd pred klaksónom dorazil jeho strelu do bránky McPherson.Novým Zámkom zápas príliš nevychádzal, v 45. minúte inkasovali kuriózny gól, keď spoza bránky skóroval Halama s prispením hosťujúceho brankára. Blízko k čestnému zásahu bol v 51. minúte Drtina, ale trafil iba žŕdku. Zvolenčania v závere pridali ďalšie dva góly, v 54. minúte upravil Mráz na 5:0 a 68 sekúnd pred koncom stanovil rezultát Betker.tréner Zvolena:tréner Nových Zámkov: "Hosťujúci tím, s novicom v zostave útočníkom Radimom Valchařom, prišla do Popradu podporiť hŕstka fanúšikov. "Ľadoví medvedi" ale nezačali ideálne. Už v 5. minúte inkasovali počas presilovky domácich. Puk tesne pred brankárom Miškovca tečoval Vandas a ten zapadol pomedzi betóny Adorjána za bránkovú čiaru. Hral sa otvorený útočný hokej. Popradčania mali niekoľko šancí tesné vedenie zvýšiť. Ujala sa až situácia zo 14. minúty. Najprv puk preletel tesne popri ľavej žrdi hosťujúcej bránky. Z rohu klziska ho takmer z nulového streleckého uhla vrátil Matúš Paločko späť do bránkoviska a Poprad viedol rozdielom dvoch gólov. V závere tretiny hrali hostia presilovú hru. V nej sa až vo štvorici rútili na jediného brániaceho hráča. Beach však namiesto kombinácie zvolil zakončenie. Jeho strela navyše minula Vošvrdovu svätyňu.Miškovec sa do zápasu vrátil v druhej tretine. Už v 23. minúte sa k dorážke dostal nepokrytý Valchař a Vošvrda po prvý raz kapituloval. Už o chvíľu mohlo byť vyrovnané. Dvakrát po sebe však skvelo zasiahol Vošvrda. V ďalšom priebehu tempo hry upadlo, zápas mal viaceré hluché pasáže.Do tretieho dejstva vstúpili obe mužstvá opatrne, čakalo sa na chybu. Tá prišla s vylúčením hosťujúceho Kissa, ktorý fauloval Zagrapana. V presilovke sa po sérii dorážok presadil Handlovský a vrátil na popradské hokejky pokoj. Následne sa dlho nehralo. Hostia totiž inkasovaný gól reklamovali u rozhodcov. Ten musel potvrdiť až videorozhodca. Hosťujúca lavička tak inkasovala dvojminútový trest za zdržovanie hry, napriek tomu sa dlhé minúty nikomu z Hanlonových zverencov na trestnú lavicu nechcelo. Domácim v nedeľu presilovky dokonale vychádzali. Na priebežných 4:1 zvýšil do prázdnej bránky po Svitanovej prihrávke Ulrych. Prikrášliť skóre mohol v samostatnom úniku Handlovský, Adorján ale nekapituloval. V samom závere sa domáci piateho gólu predsa len dočkali. Ďalšiu početnú výhodu využili zásluhou Handlovského.tréner Popradu: "tréner DVTK: "V prvej tretine sa nehral oku lahodiaci hokej, oba tímy sa zamerali na dobrý forčeking a pozorné bránenie. Viac šancí mali domáci hokejisti, v druhej minúte podnikol nebezpečný výpad dopredu Brejčák, no Bernarda neprekonal a nepochodil pred ním o pár sekúnd neskôr z dvoch metrov ani Kabáč. Zaujímavým bekhendom sa neskôr prezentoval Bartánus, tiež však recept na gólmana hostí nenašiel. Budapešť sa snažila o rýchle kontry, Beskorowany sa musel mať na pozore po koncovkách Branceho Orbána a Majorossa. Bystričania nevyužili ani presilovku, keď v nej prakticky vôbec nehrozili.Majster ani na začiatku druhej tretiny počas druhej presilovky v zápase nedokázal výraznejšie ohroziť gólmana Bernarda. Ten mal úspešný zásah až v hre piatich proti piatim po dobrej strele Hickmotta z metra. Tretia presilovka však už "baranom" vyšla, v 28. minúte sa pekne preštrikoval až pred brankára Ihnačák a hoci neuspel, z následnej dorážky sa to podarilo dôraznému Bartánusovi. Odpoveď hostí mohla byť rýchla, ak by po peknej kontre prekonal Beskorowanyho voľný Bodó. Mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože v 33. minúte vyrovnal zo skrumáže zblízka Pitt a bolo 1:1. Tento stav dlho nevydržal, pretože o 56 sekúnd predviedol peknú individuálnu akciu Lamper a zavŕšil ju aj pekným gólom na 2:1. No a o ďalších 41 sekúnd sa menil stav na 3:1, uvoľnil sa totiž Kabáč a švihom účinne zakončil. V rozpätí 97 sekúnd teda padli pod Urpínom tri góly. Do prestávky mal ešte dobrú možnosť na domácej strane Jääskeläinen. Mieril do žŕdky a potom i hostia, konkrétne Bodó a Klempa, no bystrický brankár znovu podržal svoj tím.Na začiatku tretej tretiny mohli pridať štvrtý gól Banskobystričania, dostali sa do dvoch prečíslení, ale Bernarda neprekonali Hohmann a Lamper. Neskôr sa dopredu predral i Kabáč, nemal však presnú mušku. Budapešť si vytvorila tlak v presilovke, ale po chybe mohla aj pykať, ak by v oslabení využil sólo Ihnačák. V 51. minúte sa zoči – voči Bernardovi nepresadil Mlynarovič a z ďalšieho brejku ho neskôr nepokoril ani Jääskeläinen. Hostí tieto okamihy posilnili a znížili v 56. minúte. Z dorážky bol úspešný v páde Strech. Záver duelu bol teda dramatický, maďarský celok odvolal brankára, hral v šestici, no nedokázal vyrovnať. Naopak inkasoval štvrtý gól do prázdnej bránky z hokejky Gabora.tréner Banskej Bystrice: "tréner Budapešti:Diváci v Trenčíne nevideli príliš atraktívny hokej, v prvej tretine zaujala individuálna akcia Bezúcha, ktorý sa dostal cez obrancov, no neodkázal prekonať Zalivina, vzápätí nepochodil ani Sádecký. V závere prvej tretiny zakončil zo sľubnej pozície Mikyska, no Zalivin jeho pokus zlikvidoval.Domáci sa mohli dostať do vedenia v úvode druhého dejstva, aktívny Bezúch však trafil iba žŕdku. Dukla nezužitkovala ani prečíslenie 2 na 1, Ďurina netrafil bránku a následne minul aj Bezúch.V tretej tretine pokračovali ofenzívne suchoty oboch tímov, no keď sa už zdalo, že duel dospeje do predĺženia, domáci udreli. Tri minúty pred koncom tečoval Bokrošovu strelu Sádecký a tá skončila za Zalivinovým chrbtom. K slovu sa ešte dostal videorozhodca, no ten vysokú hokejku nevidel a gól uznal. Vzápätí mohli Liptáci vyrovnať, ale Surový z ľavého kruhu neprekonal Valenta. Naopak, bodku za stretnutím dal tridsať sekúnd pred klaksónom do prázdnej bránky opäť Sádecký.