Utorok 26. máj 2026
Banskú Bystricu posilnil krídelník Adam Varga

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
,aktualizované 
Banská Bystrica 26. mája (TASR) - Americký rodák so slovenskými koreňmi Adam Varga sa stal novou akvizíciou hokejového klubu HC MONACObet Banská Bystrica. Dvadsaťštyriročný krídelník prestúpil k „baranom“ po troch sezónach v Michalovciach. Klub to oznámil na svojej oficiálnej stránke.

Varga sa narodil v Spojených štátoch slovenským rodičom, ktorí odišli do USA v 90. rokoch minulého storočia. S hokejom začínal v OHL v tímoch Mississauga Steelheads a Ottawa 67's. Jeho najproduktívnejšími sezónami boli ročníky 2018/2019 a 2021/2022, keď nazbieral po 15 bodov. Po krátkej anabáze v americkej ECHL sa vrátil späť na Slovensko do Michaloviec.

V drese „líšok“ odohral 102 stretnutí, v ktorých strelil 15 gólov a pridal sedem asistencií. Dvadsaťštyri zápasov odohral aj v druhej najvyššej súťaži za Trebišov. Pravý krídelník podpísal s Banskou Bystricou dvojročnú zmluvu.


V Banskej Bystrici skončil generálny manažér Pisár



Ľuboš Pisár skončil vo funkcii generálneho manažéra slovenského hokejového klubu HC MONACObet Banská Bystrica. Účastník Tipsport ligy o tom v utorok informoval na svojom oficiálnom webe.

Štyridsaťpäťročný bývalý brankár pôsobil na tomto poste od novembra 2022. Banská Bystrica obsadila v uplynulom ročníku slovenskej najvyššej súťaže 6. miesto po základnej časti. Vo štvrťfinále play off následne nestačila na Košice 3:4 na zápasy.
