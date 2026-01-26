Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Šport

Baptiste sa presunul z Trenčína do Michaloviec

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Baptiste odohral v prebiehajúcej sezóne TL za trenčiansku Duklu 20 zápasov, v ktorých si pripísal jeden gól a osem asistencií.

Autor TASR
Michalovce 26. januára (TASR) - Kanadský hokejista Nicholas Baptiste vymenil trenčiansku Duklu za michalovskú. Účastník Tipsport ligy zo Zemplína oznámil príchod 30-ročného útočníka v pondelok, krátko po nedeľnom vzájomnom stretnutí v Trenčíne.

„Líšky“ po sérii šiestich prehier zvíťazili v uplynulých dvoch zápasoch a v snahe odlepiť sa z 10. miesta tabuľky získali z Trenčína útočníka, ktorý má na konte aj 47 zápasov v NHL v drese Buffala Sabres. Baptiste pôsobil aj v KHL, nemeckej DEL a vo Fínsku získal s Tapparou Tampere majstrovský titul. „Nicholasovi želáme veľa šťastia v našich farbách a veríme, že bude pre tím výraznou ofenzívnou posilou,“ dodala Dukla Michalovce na sociálnej sieti.

Baptiste odohral v prebiehajúcej sezóne TL za trenčiansku Duklu 20 zápasov, v ktorých si pripísal jeden gól a osem asistencií.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

Týždenník: Najspoľahlivejší koaličný partner