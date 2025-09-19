< sekcia Šport
Barani zvíťazili v šlágri nad Žilinou, vo forme je aj Trenčín
Formu rozbehnutých Trenčanov pocítil nováčik z Prešova.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrica sa po 4. kole osamostatnili na priebežnom 1. mieste tabuľky Tipsport ligy. V šlágri piatkového programu zvíťazili nad Žilinou 2:1 po predĺžení a po súboji dvoch tímov, ktoré dovtedy nestratili ani bod, majú na čele náskok jeden bod pred Žilinou a Trenčínom.
V dramatickom šlágri pod Urpínom padali góly až od tretej tretiny. Jediný legionár v ofenzíve domácich Carter Turnbull rozhodol o triumfe „baranov“ už v prvej minúte predĺženia.
Formu rozbehnutých Trenčanov pocítil nováčik z Prešova. Dukla triumfovala na jeho ľade 3:1 a je jeden z dvoch tímov, ktoré ešte neprehrali. Prešov nebodoval v treťom zápase po sebe. Trenčania strelili dva kľúčové góly v 17. minúte v rozpätí jedenástich sekúnd.
Útočník HC Košice Šimon Petráš sa stal po Jordanovi Martelovi z Michaloviec druhým strelcom hetriku v sezóne. Podarilo sa mu to na ľade Popradu, keď tromi gólmi po sebe otočil z 1:0 na priebežných 1:3. Košičania aj zásluhou dvoch štvorbodových hráčov Petráša (3+1) a Michala Chovana (0+4) vyťažili štyri góly v presilovkách a napokon triumfovali 5:2. Premiéru v drese „oceliarov“ absolvoval útočník Ján Blaško, ktorý je v Košiciach na mesačnej skúške. Zverenci Dana Cemana bodovali aj vo štvrtom zápase sezóny. Poprad má po štyroch zápasoch na konte jedno víťazstvo.
Hokejisti Nitry dosiahli prvé trojbodové víťazstvo v sezóne, keď na vlastnom ľade zdolali Liptovský Mikuláš 5:2. Do streleckej listiny sa zapísali aj mladíci Tomáš Chrenko a Adam Nemec. Liptáci prvýkrát v sezóne nebodovali.
Prvé trojbodové víťazstvo dosiahli aj hráči Spišskej Novej Vsi. Na vlastnom ľade si poradili s Michalovcami tesne 2:1. Michalovčania prehrali tretí zápas zo štyroch.
Úvod sezóny nevychádza Zvolenčanom. Zverenci Petra Mikulu nezvíťazili ani vo štvrtom zápase a naďalej sú s jedným bodom na poslednom mieste tabuľky. Piatkový duel proti Slovanu Bratislava mali sľubne rozohratý, keď na domácom ľade viedli 2:0. Napokon však nezískali ani bod, keďže Slovanisti otočili stav na 5:3.
Tipsport liga, 4. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - Vlci Žilina 2:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)
Góly: 41. Kukuča (Šoltés, Gron), 61. Turnbull (Faith) – 45. Vašaš (Miller). Rozhodovali: Klejna, Moller – Šoltés, Gegáň, vylúčení: 5:6 na 2 min., navyše Juščák (Žil.) 5 min. + DKZ za pästný súboj a hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, 2547 divákov
Banská Bystrica: Vitols – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, D. Stránsky – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron, Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – F. Dej, Ondrušek, Matoušek
Žilina: Lacouvee – Gachulinec, Pobežal, Vajko, Miller, Diakov, Korenčik, Beták – Kosmachuk, Baláž, Mucha – Kolenič, Korczak, Ranford – Juščák, R. Dej, Dubravík – Vašaš, Galamboš, Koyš
HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly: 9. Kudrna (Zuzin, Troock), 22. Troock (Šramaty, Hecl), 19. Cassels (Beňo, Jääskeläinen) - 28. Takáč (Varga, Marcinko), 37. Elson (O´Connor), 37. Takáč (Marcinko), 56. Dmowski (Elson), 59. Varga. Rozhodcovia: Krajčík, Kalina - Pribula, Tvrdoň, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1741 divákov.
Zvolen: Kantor - Beňo, Valach, Golian, Wesley, Brejčák, Kobolka, Simon - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Zuzin, Troock - Macek, Šramaty, Marcinek - Kaspick, Hybský, Lunter - Rausa
Slovan: Andrisík - O´Connor, Maier, Acolatse, Ličko, Kráľovič, Fatul, Fabuš - Elson, Peterek, Pecararo - Varga, Marcinko, Takáč - Bondra, Jendek, Dmowski - Petriska, Solenský, Kukumberg - Preisinger
HK Poprad - HC Košice 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Bjalončík, Calof), 59. Výhonský (Török, Nemčík) - 15. Petráš (Mikúš, Chovan), 24. Petráš (Mikúš, Chovan), 27. Petráš (Rosandič, Chovan), 28. Krivošík (Petráš, Rosandič), 29. Mikúš (Chovan). Rozhodcovia: Goga, Žák - Vyšný, Frimmel, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Bodák (Pop.) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 2056 divákov.
Poprad: Vay (29. Belányi) - Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Romančík, Fereta, Dula - Calof, Cracknell, Nauš - Majdan, Wong, Bjalončík - Török, Urbánek, Výhonský - Gabor, Suchý, Kundrik
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Zuščák - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Plochotnik
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 35. Tumanovs (Hannoun, Dickinson) - 17. Hatala (Šiška, Mikuš), 17. Šiška (Krajč), 60. Leskinen (Záborský). Rozhodcovia: Novák, J. Konc ml. - Hajnik, Jurčiak, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1276 divákov.
Prešov: Janus - Taylor, Tumanovs, Hain, Semaňák, Jasečko, Hudec - Hannoun, Buncis, Zabusovs - Bačo, Dickinson, Chalupa - Jokeľ, Paločko, Valigura - Zöld, M. Novota, Sloboda
Trenčín: Junca - Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Laurenčík, Starosta, Goljer - Josling, Bellerive, Bezúch - Leskinen, Vitolinš, Záborský - Krajč, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Kalis, Hudec - Maruna
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 7. Chrenko (Nemec, Molnár), 20. Paulovič (Krištof, Osburn), 22. Bubela (Jackson, Hrnka), 52. Nemec (Chrenko, Molnár), 60. Paulovič (Mezei) – 44. Cormier (Réway, Vojtech), 54. Sukeľ (Vojtech, Robertson). Rozhodcovia: Baluška, Rojík - Orolin, Kacej, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2472 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael – Passolt, Krištof, Paulovič – Hrnka, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár - Kováč
L. Mikuláš: Surák – Lalík, Robertson, Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Réway, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 25. Rapáč (Archambault, Tychonick), 40. Rapáč (Archambault, Tychonick) – 15. Michnáč (Roy). Rozhodcovia: Kocúr, Snášel – Knižka, Ordzovenský, vylúčení: 3:8 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1640 divákov
Spišská Nová Ves: Godla – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Karaffa, Tóth – Archambault, Giroux, Rapáč – Laferriere, Rockwood, Drábek – Džugan, Viedenský, Števuliak – Turanský, Bortňák, Stas
Michalovce: Borák – Roman, Welsh, Marcinko, Nilsson Lindelöf, Meliško, Bindulis, Matta, Rimko – Michnáč, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Fominych – Svitana, Faith, Spodniak – Hrabčák, Lichanec, A. Varga
tabuľka po 4. kole:
1. Banská Bystrica 4 3 1 0 0 16:4 11
2. Žilina 4 3 0 1 0 12:4 10
3. Trenčín 4 2 2 0 0 14:9 10
4. Košice 4 2 0 2 0 14:11 8
5. Slovan Bratislava 4 2 0 1 1 13:12 7
6. Liptovský Mikuláš 4 1 1 1 1 14:14 6
7. Nitra 4 1 1 1 1 11:11 6
8. Spišská Nová Ves 4 1 1 0 2 11:12 5
9. Poprad 4 1 0 0 3 12:16 3
10. Prešov 4 1 0 0 3 6:16 3
11. Michalovce 4 0 1 0 3 9:13 2
12. Zvolen 4 0 0 1 3 8:18 1
