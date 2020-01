TIPSPORT LIGA: Bezúcha privítali v Košiciach piskotom

Trenčín 13. januára (TASR) - Pre útočníka Dukly Trenčín Juraja Bezúcha bol zápas 40. kola hokejovej Tipsport Ligy na ľade HC Košice (2:3) iný než ostatné. Fanklub domáceho tímu mu venoval veľkú pozornosť, hlasným piskotom dal trenčianskemu útočníkovi najavo, čo si myslí o jeho výrokoch po návrate do Trenčína.



Nestáva sa často, aby si diváci v košickej Steel aréne tak vytrvalo všímali konkrétneho hráča súpera. Najmä zo sektoru košického fanklubu sa ozýval mohutný piskot vždy, keď sa Juraj Bezúch dotkol puku. "Počítal som s tým. Môj dobrý kamarát Juro Majdan má niečo podobné u nás v Trenčíne. Musím sa priznať, že mňa to skôr motivovalo. Vnímať som to začal od 2. tretiny, keď sme mali útočné pásmo blízko košického fanklubu," priznal Bezúch, ktorý bol v máji 2019 jednou z prvých predsezónnych akvizícií "oceliarov." Stihol za nich odohrať 14 zápasov (bilancia 1 gól, 5 asistencií), no nové pôsobisko mu jednoducho nesadlo. Po dohode klubov zamieril na hosťovanie do Trenčína, v ktorom už v minulosti úspešne pôsobil. Piskot košických divákov bol ich reakciou na rozhovor pre klubovú stránku, ktorý Bezúch poskytol krátko po návrate do Dukly. "Už dlhšiu dobu som sa v Košiciach necítil dobre, nebol som tam šťastný," uviedol v spomenutom článku, v ktorom vysvetlil aj svoje pohnútky vedúce k májovej dohode s košickým klubom: "Pre Košice som sa rozhodol pre lepšie finančné podmienky, keďže mám rodinu. No dnes už viem, že som sa mal riadiť tým, čo som cítil a mal som počúvať svoje srdce, ktoré chcelo ísť do Trenčína."



V novom pôsobisku herne pookrial, no ani on nezabránil predĺženiu úspešnej košickej série. "Oceliari" bodovali už v 16-tom zápase za sebou a sú na čele tabuľky. Hoci Bezúcha neustále sprevádzal na ľade piskot, nad odkazom ku košickému fanklubu neuvažoval: "To vôbec nie. Čo bolo, bolo. Ja nemám vôbec nič proti Košiciam. Celý klub, hráčov i trénerov rešpektujem a prajem im veľa šťastia."



Zaujímavosťou je, že Bezúch je naďalej kmeňový hráč HC Košice a podľa pôvodnej dohody by sa po 31. januári mal vrátiť do Košíc. Vzhľadom na okolnosti je to však málo pravdepodobné a dá sa očakávať, že strany nájdu iné riešenie. "Do konca januára budem na hosťovaní v Trenčíne. Uvidíme, ako to celé dopadne," poznamenal Bezúch.