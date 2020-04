Budúci ročník Tipsport Ligy zrejme bez Miškovca a MAC Budapešť

Bratislava 29. apríla (TASR) – Najvyššia hokejová súťaž na Slovensku by od sezóny 2020/2021 mala mať len jedenásť účastníkov. Po dvoch rokoch Tipsport Ligu pravdepodobne opustia maďarské kluby DVTK Miškovec a MAC Újbuda Budapešť.



Pre pandémiu koronavírusu maďarská vláda pozastavila dotácie pre športové kluby, čo pre portál novinyzemplina.sk potvrdil riaditeľ Dukly Michalovce Martin Burinský. Týka sa to aj Miškovca a Újbudy. "Je možné, že dohody, ktoré platia pre nasledujúcu sezónu opäť otvoríme, a budeme rokovať o nových aktuálnejších podmienkach. To však teraz nie je na programe dňa, musíme najskôr doriešiť ukončenú sezónu. To je všetko, čo teraz k tomu môžem povedať," uviedol pre TASR riaditeľ Pro-Hokeja Richard Lintner.



V Tipsport Lige by sa však v budúcnosti mohol zahraničný účastník objaviť, tentokrát z Poľska. "Nič sa nestane len tak z večera do rána. Aj o spolupráci s maďarskými tímami sa rokovalo niekoľko rokov. Samozrejme, som v kontakte s poľskými i ďalšími zástupcami zväzov a klubov už od vzniku Vyšehradského pohára, ale v tejto situácii veľa priestoru na prijímanie nie je. Ale v budúcnosti to nevylučujeme, situácia sa môže zmeniť. Rokujeme veľmi korektne, očakávam, že v súvislosti s prijatím zahraničných partnerov takýto férový a konkrétny prístup bude pokračovať," zdôraznil Lintner.



Miškovec a MAC vstúpili do TL pred sezónou 2018/2019. V prvom ročníku pôsobenia skončil DVTK tesne pred bránami play off, MAC si účasť vo vyraďovačke vybojoval v kvalifikačnom predkole. Vo štvrťfinálovej sérii podľahol Zvolenu 1:4 na zápasy. V predčasne ukončenom ročníku 2019/2020 bojovali maďarskí zástupcovia o play off v skupine o 7. až 12. miesto, tri kolá pred skončením základnej časti mal šancu na postup už iba Miškovec.