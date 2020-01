Diváci uvidia na ľade počas Zápasu hviezd aj Bondru, Lašáka či Šatana

Bratislava 11. januára (TASR) – All-Star víkend hokejovej Tipsport Ligy v Trenčíne okorení aj súboj slovenských legiend so súčasnými hviezdami najvyššej súťaže. Medzi legendárnymi hráčmi, ktorých združuje projekt Tipsport Liga Alumni, sú napríklad Ľubomír Višňovský, Peter Bondra či Miroslav Šatan.



Exhibícia je na programe cez víkend 18. a 19. januára na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Zápas hviezd sa uskutoční v nedeľu a práve počas prestávok exhibície sa predstavia legendy v súťažiach zručností so súčasnými tipsportligistami.



Tím Tipsport Liga Alumni je elitná spoločnosť bývalých hráčov. Každý z nich získal buď cenný kov v slovenskom drese na majstrovstvách sveta, alebo zdvihol nad hlavu Stanleyho pohár.



Mnohí z nich si obliekali počas kariéry aj dres trenčianskej Dukly a hrali na štadióne, na ktorom sa uskutoční exhibícia. Niektorí z nich absolvovali v piatok na trenčianskom štadióne špeciálny večerný tréning a vyskúšali si predovšetkým streľbu z plošiny umiestnenej na tribúne cez celé klzisko na prázdnu bránku.



"Tešíme sa, že skvelí hokejisti nedávnej minulosti prijali naše pozvanie a diváci na tribúnach i pri televíznych obrazovkách uvidia 19. januára zaujímavú konfrontáciu. Hviezdy minulosti nastúpia v šiestich súťažiach zručností a porovnajú si svoje hokejové schopnosti s terajšími osobnosťami TL.



Už dlhšiu dobu mnohí fanúšikovia špekulujú, ako by dopadla konfrontácia súčasných a bývalých hokejových hviezd. Počas All-Star víkendu dostanú aspoň čiastočnú odpoveď na túto otázku, aj keď to nebude typická zápasová konfrontácia," uviedol v tlačovej správe riaditeľ Pro-Hokeja a hlavný organizátor akcie Richard Lintner.



All-Star víkend sa bude niesť predovšetkým v znamení dvoch odchovancov trenčianskeho hokeja. Mariánovia Hossa a Gáborík budú manažéri mužstiev zložených z osobností Tipsport Ligy 2019/2020, ktoré proti sebe nastúpia v exhibícii.



Vstupenky na All-Star víkend, ktorého vrcholom bude exhibícia v nedeľu 19. januára, sú v predaji v sieti Ticketportal. K lístkom na státie dostanú diváci aj bezodný pohár na neobmedzenú konzumáciu nápojov.



Nominácia Tipsport Liga Alumni na All-Star víkend 2020:



Brankár: Ján Lašák



Korčuliari: Ľubomír Višňovský, Peter Bondra, Tomáš Kopecký, Richard Zedník, Ladislav Nagy, Marcel Hossa, Branko Radivojevič, Rastislav Pavlikovský, Róbert Petrovický, Miroslav Šatan