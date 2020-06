Do Michaloviec aj Mlynarovič, Török a Chalupa predĺžili zmluvy

Michalovce 24. júna (TASR) – Tipsportligový klub HK Dukla Ingema Michalovce angažoval útočníka Samuela Mlynaroviča. Zmluvu s Duklou zároveň predĺžili aj útočníci Tomáš Török a Samuel Chalupa. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Odchovanec popradského hokeja Mlynarovič začal sezónu 2019/2020 v materskom klube, no po nevýraznom úvode sezóny zamieril do Banskej Bystrice. V drese baranov herne ožil a v 24 zápasoch získal 21 kanadských bodov za 14 gólov a 7 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži už pôsobil aj v drese Košíc.



Mlynarovič je už šiesty hráč, ktorý zamieril do Michaloviec z Banskej Bystrice. Pred ním nabrali rovnaký smer aj obrancovia Vladimír Mihálik a Jordon Southorn a útočníci Marek Bartánus, Jordan Hickmott a Dávid Šoltés. Okrem menovaných klub v nedávnom období angažoval aj brankára Tomáša Tomeka, obrancu Jurijho Repeho a útočníkov Tomáša Matoušeka a Samuela Takáča.



Török odohral prevažnú časť predčasne skončenej sezóny 2019/2020 v Detve, v závere prestupového obdobia zamieril do Michaloviec. V novom pôsobisku stihol odohrať 6 zápasov, v ktorých si pripísal 4 kanadské body za jeden gól a tri asistencie. V najvyššej slovenskej súťaži už nastupoval aj za Martin, Poprad, Nové Zámky, Zvolen a Banskú Bystricu.



Pre Samuela Chalupu bude sezóna 2020/2021 tretia v michalovskom drese. V ročníku 2018/2019 patril k hráčom, ktorí sa pričinili o postup klubu do najvyššej súťaže. V tipsportligovej sezóne 2019/2020 odohral za Michalovce 40 zápasov s bilanciou 4 góly a 4 asistencie.