Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Kris Versteeg bude hrať za Nitru

Nitra 20. novembra (TASR) - Účastník Tipsport ligy HK Nitra angažoval 33-ročného kanadského hokejistu Krisa Versteega. Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára bol s vedením "Corgoňov" v kontakte už vyše roka a dlhodobo prezentoval ambíciu zahrať si v jednom tíme s bratom Mitchom. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Versteeg začal sezónu 2019/2020 v AHL, v drese Rockford IceHogs odohral 6 zápasov, v ktorých získal 1 bod za asistenciu. Po nedávnom odchode z klubu avizoval, že súčasná sezóna bude pre neho pravdepodobne posledná v kariére a rád by si v nej ešte zahral s bratom Mitchom. Ten je už štvrtú sezónu súčasťou defenzívy nitrianskeho tímu.



Podľa vyjadrení nitrianskeho klubu by mal Kris Versteeg pricestovať pod Zobor najneskôr v nedeľu. Presný termín jeho debutu v nitrianskom drese je otázny, do úvahy pripadajú zápasy s Trenčínom (24. novembra), prípadne v Banskej Bystrici (27. novembra) alebo proti Zvolenu (29. novembra).



Vedenie nitrianskeho klubu sa so starším z bratov Versteegovcov dohodlo na spolupráci do konca sezóny 2019/2020. Zároveň je súčasťou dohody aj absencia v tíme v období od 18. decembra do 5. januára z rodinných dôvodov a zároveň aj štart za kanadský tím na Spengler cupe v Davose.



Krisa Versteega draftoval v roku 2004 klub Boston Bruins v 5. kole zo 134. miesta. Za Bruins však nikdy nenastúpil a premiéru v NHL absolvoval v sezóny 2007/2008 v drese Chicaga Blackhawks. Neskôr si zahral aj za Toronto Maple Leafs, Philadelphiu Flyers, Floridu Panthers, Carolinu Hurricanes, Los Angeles Kings a Calgary Flames. V najprestížnejšej súťaži odohral celkovo 737 zápasov, v ktorých získal 406 kanadských bodov za 167 gólov a 239 asistencií. V rokoch 2010 a 2015 získal ako hráč Chicaga Stanleyho pohár. V ročníku 2018/2019 si zahral v KHL za Avangard Omsk a vyskúšal si aj hokej vo Švédsku v drese Växjö Lakers HC.