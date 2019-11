Hokej-TL: DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Košice 3:1 v 22. kole

Miškovec 17. novembra (TASR) - Hokejisti DVTK Jegesmedvék Miškovec zvíťazili v nedeľňajšom stretnutí 22. kola Tipsport Ligy na domácom ľade na Košicami 3:1 a ukončili štvorzápasovú víťaznú sériu "oceliarov".







DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Košice 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 8. Beach (Dudás, Ross), 45. Harrison (Galanisz), 60. Beach - 3. Jokeľ (Koch, Michalčin). Rozhodovali: Korba, Kalina - Beniač, Stanzel, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše: Belluš (Košice) 10 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1411 divákov



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Rajna – Vandane, Láda, Dudás, Ross, Szirányi, D. Kiss, Vojtkó – Részegh, Vas, Beauvillier - Rodman, St. Pierre, Beach - Harrison, Galanisz, Miskolczi - P. Kiss



HC Košice: Škorvánek - Repe, T. Slovák, Ružička, Čížek, Koch, Michalčin, Bučko - Haščák, M. Chovan, Belluš - Klhůfek, Skokan, Květoň - Jokeľ, Suja, Rapáč - Vrábeľ, Bortňák, Milý







Košičania mali dobrý vstup do zápasu, keď sa už v 3. minúte ujali vedenia 1:0. Rajna iba vyrazil Kochovu strelu pred seba a tam bol prichystaný Jokeľ, ktorý otvoril skóre. Vedenie hostí však netrvalo dlho. V 8. minúte sa dostal do šance Beach a trafil presne do horného rohu Škorvánkovej bránky - 1:1. Domáci si následne zahrali dve presilovky za sebou, v dobrej šanci bol Láda, ale v rozhodujúcej chvíli zaváhal. V závere tretiny mal ešte veľkú šancu Vandane, no minul.



V druhom dejstve si Košičania zahrali až štyri presilovky, no ani jednu nedokázali premeniť na gól. Veľké príležitosti mali Haščák, Rapáč, Suja i Chovan, ale Rajna za svoj chrbát puk nepustil. Na druhej strane mohol poslať domácich do vedenia v 35. minúte Harrison, ktorý išiel v oslabení sám na brankára, ani on však neuspel.



Domáci sa dočkali v 45. minúte, Košičania stratili puk v strednom pásme, Galanisz ho potiahol, prihral Harrisonovi a ten zvýšil na 2:1. Hráči Miškovca mohli v ďalších minútach definitívne rozhodnúť, mali dve presilovky, ale väčšie šance si nevypracovali. Košičania mali v závere viacero šancí na vyrovnanie, no Skokan ani Klhůfek svoje možnosti nepremenili. V 59. minúte hrali už bez brankára, no risk im nevyšiel, keď Beach pol minúty pred koncom upravil na 3:1.