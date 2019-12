Hokejisti HKM Zvolen porazili Jegesmedvék Miškovec

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HKM Zvolen 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)



Góly: 4. Vas (Beauvillier), 14. Beauvillier (Ritó, Sziranyi) – 18. Corrin (Betker, Mráz), 33. M. Halama (Betker), 33. Corrin (Parks, Trotter), 38. Tomko (Trotter, McPherson), 54. Meliško, 60. Meliško (M. Halama, McPherson). Rozhodovali: Kalina, Snášel ml. – Jurčiak, Šoltés, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1967 divákov.



DVTK: Rajna - Láda, Vandane, Göz, Dudás, Szirányi, Vojtkó, D.Kiss - Beauvillier, Vas, Ritó - Beach, St. Pierre, Tousignant - Harrison, Galanisz, Magosi - Farkas, Miskolczi, P. Kiss



HKM Zvolen: Tomek - Švarný, Corrin, Maier, Betker, Tomko, Drgoň - Parks, Trotter, Tibenský - Meliško, M. Halama, McPherson – Štrauch, Mráz, Marcinek - Chlepčok, P. Halama, Petráš

Miškovec 30. decembra (TASR) – Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelkovom stretnutí 36. kola Tipsport Ligy na ľade maďarského DVTK Jegesmedvék Miškovec 6:2 a natiahli sériu výhier na tri víťazné duely.V doteraz na góly najbohatšom vzájomnom zápase v sezóne (predchádzajúce dve stretnutia vyhral vždy domáci tím 2:1) začali lepšie hostitelia, ktorí išli do vedenia v 4. minúte. Po prihrávke spoza brány sa presadil Vas. Úvodný gól Miškovec povzbudil, v ďalších minútach bol aktívnejším tímom, odmenou bol ďalší presný zásah na začiatku 14. minúty po individuálnej akcii Beauvillera. Práve strelec však faulom ponúkol o necelé tri minúty Zvolenu možnosť vrátiť sa v presilovke do zápasu, čo využil dorážkou po tvrdej strele od modrej obranca Wiliam Corrin.Prvý útok v druhom dejstve patril Zvolenu a hostia postupne ovládli dianie na ľade v celej druhej tretine. Stále väčší tlak domáci neustáli v 33. minúte, keď sa z prvej presadil pred bránkoviskom nepokrytý Halama. O pol minúty už Zvolen viedol, Corrin zaznamenal príklepom svoj druhý gól v zápase. Hoci sa v ďalších minútach Miškovec mierne vymanil z tlaku hostí, v 38. minúte pykal za chybu, keď domáci prepadli v strednom pásme a po nájazde traja na jedného zvýšili hostia obrancom Tomkom už na 4:2.I v tretej tretine bol Zvolen aktívnejším tímom. Definitívny zlom prišiel šesť minút pred koncom po ďalšej hrubej chybe domácich, úplne voľný Meliško využil nedorozumenie medzi brankárom Rajnom a obrancom Ládom a skóroval do prázdnej brány. Meliško sa stal napokon druhým dvojgólovým zvolenským strelcom v zápase, v 60. minúte upravil prudkou strelou z pravej strany na konečných 6:2 pre hostí.