Tipsport liga: Nové Zámky posilní fínsky center Seppänen

Nové Zámky 8. augusta (TASR) - Novou posilou tipsportligového hokejového klubu HC Nové Zámky sa stal fínsky center Janne Seppänen. Naposledy obliekal dres druholigového Koovee, v 47 stretnutiach strelil 20 gólov a pridal 31 asistencií.



S 51 kanadskými bodmi bol najproduktívnejším hráčom a a štvrtým najproduktívnejším hokejistom druhej fínskej ligy. Kvalitnými výkonmi si vypýtal pozvánku do mužstva Ilves Tampere hrajúceho najvyššiu fínsku súťaž. V Liige nastúpil na dve stretnutia.



"Som rád, že som sa stal súčasťou tímu Nových Zámkov. O Tipsport Lige som počul veľa pozitív. Bude to moja prvá sezóna v zahraničí, takže si myslím, že je to pre mňa momentálne najlepšie miesto na rozvoj. Nemôžem sa dočkať, až spoznám môj nový tím a fanúšikov. Dávajte si na seba pozor a čoskoro sa uvidíme na štadióne," uviedol Seppänen pre oficiálnu webovú stránku novozámockých "býkov".