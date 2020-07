Handlovský predĺžil kontrakt s HK Poprad o ďalšiu sezónu

Poprad 23. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Lukáš Handlovský bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v tipsportligovom HK Poprad, s ktorým sa dohodol na predĺžení kontraktu. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Handlovský prišiel do Popradu počas ročníka 2019/2020 zo Zvolena výmenou za Andreasa Štraucha. Za "kamzíkov" odohral v predčasne ukončenej sezóne 41 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 12 gólov, 16 asistencií a 8 plusových bodov v hodnotení +/-. "Je tu nedokončená práca a celý klub aj kabína by chceli pokračovať v začatej práci a urobiť dobrý výsledok. Ja som bol rozhodnutý ostať v Poprade, komunikácia prebiehala už počas sezóny a som rád, že to takto dopadlo," uviedol Handlovský pre hkpoprad.sk.



V najvyššej slovenskej súťaži už odohral vyše 400 zápasov, okrem Popradu a Zvolena pôsobil aj v materskej Banskej Bystrici a Zvolene. Za sebou má aj deväťročné pôsobenie v Česku.