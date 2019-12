TIPSPORT LIGA: Košice zdolali v šlágri Banskú Bystricu

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 18. Haščák (Majdan, Skokan), 22. Haščák (Skokan, Květoň), 57. Květoň (Skokan, Růžička), 60. Suja (Haščák) - 33. Jääskeläinen (Southorn), 37. Jääskeläinen (Hrnka, Hohmann).



Rozhodovali: Baluška, Štefik - Synek, Bogdaň

Vylúčení: 4:7 na 2 min., navyše Koch 5 min. + DKZ za napadnutie, Belluš (obaja Koš.) a Brejčák (B. Bystr.) 10 min. za hrubosť, Nemčík 10 min. OT za hrubosť a DKZ za nešp. správanie, Southorn (všetci B. Bystr.) 10 min. za napadnutie hlavy a krku

Presilovky: 2:1

Oslabenia: 0:0

5822 divákov.



Zostavy:



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Růžička, Slovák, Repe, Koch, Michalčin, Zeleňák - Majdan, Skokan, Haščák - Květoň, Suja, Klhůfek - Belluš, Bortňák, Rapáč - Milý, Faith, Jokeľ



HC '05 iClinic Banská Bystrica: Beskorowany - Ďatelinka, Mihálik, Cardwell, Southorn, Brejčák, Nemčík, Petrinec- Jääskeläinen, Bubela, Bartánus - Hohmann, Hrnka, Hickmott - Lamper, Gabor, Šille - Fafrák, Tamáši, Kabáč - Sojka



Košice 18. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 31. kola hokejovej Tipsport ligy nad HC '05 iClinic Banská Bystrica 4:2. V zápase bohatom na vylúčenia domáci viedli gólmi Marcela Haščáka 2:0, hostia však vyrovnali po zásahoch Joonu Jääskeläinena. O víťazstve domácich rozhodol v 57. minúte David Květoň, na konečných 4:2 spečatil do prázdnej bránky Jakub Suja.Šláger 31. kola sa hral od úvodu vo vysokom nasadení, no tímy si dávali pozor na defenzívu. Napriek tomu sa už v 2. minúte hostia radovali, no predčasne, keďže Brejčákov zásah po Lamperovej akcii rozhodcovia neuznali.V 7. minúte diváci tlieskali domácemu útočníkovi Bellušovi, ktorý v pästnom súboji zdolal Banskobystričana Brejčáka. O nervozitu nebola núdza ani v ďalších minútach, postupne však pribudli aj góly. Košičania sa v 17. minúte počas presilovky usadili v útočnom pásme a Skokanovu prihrávku zužitkoval Haščák - 1:0.Aj 22. minúta priniesla presilovku Košičanov a opäť aj s presne zakončujúcim Haščákom - 2:0. Hostia však nezložili zbrane, naďalej sa prezentovali aktívnou hrou a ťažili aj z obojstrannej nervozity. V 33. minúte Jääskeläinenova strela prepadla brankárovi Košarišťanovi cez lapačku a bolo 2:1.Krátko na to mohol vyrovnať Šille, ale pri pokuse o blafák neuspel. Úspešný však bol opäť Jääskeläinen, ktorý v 37. minúte skóroval už v úvode 5-minútovej presilovky pri vylúčení Kocha - 2:2.V úvode tretej časti brankár domácich podržal svoj tím efektnou lapačkou proti strele Southorna. Aj tretia tretina priniesla zaujímavé dianie s hernou prevahou hostí. Tým v snahe strhnúť víťazstvo na svoju stranu pomohli aj presilovky, avšak košická obrana odolala.V 57. minúte Skokan vybojoval puk pre Květoňa, ktorý spomedzi kruhov prestrelil brankára hostí - 3:2. Hostia v závere skúsili aj hru so šiestimi hráčmi, na konečných 4:2 v nej uzavrel Suja.