TIPSPORT LIGA: Slovan stále na čele, pred Bystricou má nemalý náskok

Hlasy trénerov:

HC Košice - HC WPC Koliba Detva 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Góly: 25. Květoň (Suja, Klhůfek), 19. Skokan (Koch, Haščák), 60. Skokan (Květoň) - 23. Valent (Török), 37. Podešva (Král, Žilka). Rozhodovali: T. Orolin, Tvrdoň - M. Orolin, Rojík, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 3403 divákov.



HC Košice: Košarišťan — Čížek, Růžička, Slovák, Zeleňák, Michalčin, Koch — Majdan, Skokan, Haščák — Květoň, Suja, Klhůfek — Belluš, Vrábeľ, Cibák — Milý, Rom. Faith, Jokeľ



HC 07 WPC Koliba Detva: Petrík - Mart. Chovan, F. Fekiač, Golian, Kuklev, Gachulinec, Jendroľ, Turan — Čacho, Zuzin, Sýkora — Král, Podešva, Žilka — Gašpar, Valent, Török — Čenka, V. Fekiač, Lalík

Hlasy trénerov:

HC'05 Banská Bystrica - HK Poprad 1:2

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 2. Šille (Gabor, Kabáč) – 15. Handlovský (Ulrych, Vandas), 27. Karterud (Erving). Rozhodovali: Nikolic (Rak.), Fridrich – D. Konc ml., Synek, vylúčení: 3:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2201 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany – Cardwell, Southorn, Ďatelinka, Mihálik, J. Brejčák, Nemčík, Zubák – Jääskeläinen, Hickmott, Hrnka – Hohmann, Bubela, Bartánus – Šille, Gabor, Kabáč – Sojka, Tamáši, Fafrák



Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, L. Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Magovac, Ťavoda, Česánek – Vandas, Preisinger, Handlovský – P. Svitana, Zagrapan, Bjalončík – Karterud, L. Paukovček, Jacobs – Kundrík, Mlynarovič, Matej Paločko



Hlasy trénerov

MHK 32 Liptovský Mikuláš - MAC Újbuda 1:2

MHK 32 Liptovský Mikuláš - MAC Újbuda 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)



Góly: 52. Piatka (J. Sukeľ, Kriška) - 31. Sorfon (Klempa, Carlisle), 40. Pitt (Sorfon, Klempa). Rozhodovali: Goga, Valach - Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský - Pitt obaja 5+10 min + DKZ za bitku, Langkow 10 min za nešp. správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1115 divákov.



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Romančík – Droppa, Petran, Kurali, Nemec, Roman, Mezovský, Kramár, Smutný – Kriška, Piatka, J. Sukeľ – Vybíral, Oško, Ru. Huna – Ri. Huna, Uhrík, Lunter – Nechaj, Lištiak, Surový



MAC Újbuda: Bálizs – McNally, Pozsgai, Garát, Macaulay, Carlisle, Fejes, Bl. Orbán, Nagy – Br. Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Stretch, Sofron – Kreisz, Pitt, Terbócs – Pápa, Majoross, Szigeti

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:0

HK Dukla Trenčín – HK Nitra 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 19. Švec (Sojčík, Hlinka), 30. Mikyska (Valach). Rozhodovali: Snášel, Juhász (Maď.) – Šoltés, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 9:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 2560 divákov



Trenčín: Tomek – McCormack, Starosta, Bokroš, Štach, Sládok, Kajínek, Stacha – Alderson, Mikyska, Bezúch – Bartovič, Valach, Hecl – Chromiak, Balán, Lapšanský – Hlinka, Švec, Sojčík – Ferényi



Nitra: Šimboch – Mezei, Morrison, Rácz, M. Versteeg, A.Sloboda, Kubka, Korím, Š. Nemec – Scheidl, Kerbashian, Yellow Horn – Tábi, Kollár, Koyš – Buček, Čaládi, Fominych – Hrušík, Minárik, Csányi



Hlasy trénerov:

Ján Pardavý, tréner Trenčína: „Nás v dnešnom zápase zabrzdili vylúčenia. V prvej tretine sme mali solídny začiatok. Dali sme dôležitý gól. V druhej tretine sme dali súperovi príliš veľa priestoru. Mužstvo môžem pochváliť za zisk troch bodov, hru v oslabení a výkon brankára Tomeka.“







Marián Bažány, tréner Nitry: „Veľké sklamanie z nášho prístupu v prvej tretine. Skutočne tomu nerozumiem. Celá príprava bola smerovaná na to, že do zápasu pôjdeme od začiatku. Od druhej tretiny sme začali hrať náš hokej. Zápas bol vyrovnaný a hralo sa hore-dole. Z môjho pohľadu rozhodla prvá tretina, ktorú sme úplne odflákli, čo nechápem.“









DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Mikron Nové Zámky 5:4

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC Mikron Nové Zámky 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Reszegh (Rodman, St. Pierre), 37. Harrison (Rodman, Vandane), 47. Rodman (St. Pierre), 60. Vandane (Beauviller, Vas), rozh. nájazd Harrison – 29. Stupka (Ordzovenský, Hatala), 36. Holovič (Hruška, Fábry), 41. Urban (Stupka, Fereta), 55. Stupka (Pospíšil, Hatala). Rozhodovali: D. Konc st., Štefik - Beniač, Jobbágy, vylúčení: 6:3 na 2 min, navyše Rodman (Miškovec) 10 min osob. trest + DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 1075 divákov.



DVTK Jegesmedvék Miškovec: Adorján – Ross, Dudás, Láda, Vandane, Göz, Vojtkó, D. Kiss – Beauviller, Vas, Reszegh – Harrison, St. Pierre, Rodman – Miskolczi, Galanisz, P. Kiss – Lövei



HC Mikron Nové Zámky: Kristín – Ordzovenský, Hatala, Fereta, Drtina, Mikuš, Hain, Šmach, Pavúk – Stupka, Hruška, Pospíšil – Rogoň, Urban, Jurík – Andrisík, Holovič, Fábry – Mikula

tabuľka:



1. Slovan Bratislava 29 17 5 2 5 100:55 63



2. Banská Bystrica 28 15 5 2 6 80:51 57



3. Košice 27 14 6 2 5 82:53 56



4. Trenčín 27 13 3 3 8 82:62 48



5. Poprad 28 13 2 4 9 79:64 47



6. Zvolen 27 15 0 1 11 83:72 46



7. Miškovec 28 10 4 3 11 79:71 41



8. Michalovce 28 11 1 5 11 71:78 40



9. Nitra 28 10 1 5 12 67:76 37



10. Detva 28 8 3 1 16 69:92 31



11. MAC Újbuda 28 8 1 3 16 79:106 29



12. Nové Zámky 28 6 2 1 19 69:102 23



13. L. Mikuláš 26 5 2 3 16 42:100 22

Bratislava 8. decembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 30. kola Tipsport Ligy na ľade Michaloviec 5:2 a na čele tabuľky majú už šesťbodový náskok. HC'05 iClinic Banská Bystrica totiž prehral s HK Poprad 1:2. Košice si poradili s Detvou 3:2 a sú tretie bod za Bystricou.6. Hvila (Safaralejev, Šimun), 28. Korhonen (Lalancette) – 27. M. Sloboda, 31. Abdul (Zigo, Meszároš), 36. Abdul (Bondra), 58. R. Bondra (J. Urbánek), 60. J. Urbánek. Rozhodovali: Korba, Rencz (Maď.) - Ordzovenský, Soltész (Maď.), vylúčení: 5:8, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 3800 divákovTrenčan – Dalhuisen, Ventelä, Vorobjov, Mesikämmen, Hančák, Kolba – Korhonen, Lalancette, Mašlonka – Giľák, Galamboš, Spilar – Safaralejev, Šimun, Hvila – Chalupa, Linet, HamráčekHabal – Sersen, Bačik, Meszároš, Štajnoch, Podlipnik, Šedivý, M. Hudec – Abdul, Zigo, Puliš – Matoušek, Viedenský, Žitný – Š. Petráš, Kytnár, D. Jendek – R. Bondra, J. Urbánek, Marek SlobodaHokejisti HC Košice zvíťazili v zápase 30. kola hokejovej Tipsport ligy nad HC WPC Koliba Detva 3:2. Hostia v zápase dvakrát viedli, napokon však odišli bez bodov. Rozhodujúci gól strelil v čase 59:28 min. kapitán "oceliarov" Dávid Skokan.Košičania chceli odčiniť predošlé domáce zaváhanie s Detvou a zároveň predĺžiť 5-zápasovú víťaznú sériu. V prvej tretine sa snažili o častú streľbu, v úvode zápasu im k nej pomohli aj dve presilovky, ale brankára hostí Petríka v nich neprekonali. "Oceliari" mali v 12. minúte ideálnu možnosť otvoriť skóre, recept na detviansku defenzívu na čele s rozchytaným Petríkom však nenašli ani v 102-sekundovej presilovke o dvoch hráčov.Hostia v tretej časti vyčkávali na chybu súpera, dávali si pozor na vlastné a Košičanov nepúšťali do výhodných pozícií a dorážok. Klhůfek zakončil obliehanie detvianskej bránky iba strelou do pripravenej lapačky brankára Petríka, na opačnej strane z úniku neuspel Zuzin. V 60. minúte oslabil hostí Kuklev a Košičania stihli presilovku využiť ešte v riadnom hracom čase. Petríka v nej prekonal Skokan, ktorý rozhodol o troch bodoch pre domácich.Barani nastúpili bez zraneného Lampera už s uzdraveným Hohmannom a zachytili úvod zápasu. V druhej minúte Gabor poslal ideálnu prihrávku na úplne voľného Šilleho, ktorý sa pred bránkou mohol spýtať Vošvrdu kam to chce, zakončoval z dvoch metrov efektne pod hornú žŕdku – 1:0. Poprad mohol vyrovnať v dvoch presilovkách v rade. Šance mal Handlovský, ktorého najprv vychytal Beskorowany a potom mieril odchovanec Banskej Bystrice v drese Popradu tesne vedľa. Na opačnej strane nezužitkoval únik domáci Hickmott a prišiel trest. Handlovský už tretiu šancu využil, prešiel k nemu zrazený puk a zblízka sa pri ľavej žrdi nemýlil – 1:1.V strednom dejstve sa sprvu hralo hore – dole, ale výrazné šance chýbali. Herne boli na tom lepšie Podtatranci a dokázali ísť do vedenia. V 27. minúte po prieniku Ervinga zakončoval pohotovo spoza bystrického obrancu Karterud, Beskorowany toho veľa nevidel a kapituloval – 1:2. Majster mal príliš dlhé striedania, zaostával za súperom, vyrovnať však mohol Kabáč z kruhu, no puk po jeho strele iba obtrel žŕdku. Hokejisti spod Urpína nevyužili ani presilovku. Vošvrda v bránke veľa práce nemal.V tretej tretine Bystričania vystupňovali svoju snahu o vyrovnanie, ale najprv mohli prehrávať vyšším rozdielom, pretože Erving strieľal z kruhu voľný, proti bol gólman HC '05. Domáci potom nevyužili presilovku, veľkú možnosť mali Bubela s Bartánusom, zaskvel sa Vošvrda. Na opačnej strane naskočil z trestnej lavice Preisinger, išiel sám na Beskorowanyho, no nepokoril ho. V závere hrali 'barani' ďalšiu presilovku, počas ktorej sa ocitol v šanci Hohmann, ale zblízka neskóroval. Hostia išli Ervingom do menšieho úniku, ale ani tento hráč nedokázal meniť stav. Viac než poldruha minúty pred koncom riadneho hracieho času odvolala Banská Bystrica brankára, hrala v šestici, ale vyrovnávajúci gól nedala.V úvodnej tretine boli aktívnejší domáci hráči. V 6. min Rudolf Huna našiel Vybírala, ktorý rozozvučal žŕdku Bálizsovej bránky. Liptáci postupne zvyšovali tempo, hrali rýchly hokej a robili problémy obrane hostí. V 17. min sa v obrovskej šanci ocitol Lunter, no osamotený pred bránkou stroskotal na Bálizsovi.V druhej časti mohol otvoriť skóre v 30. min domáci Uhrík z trestného strieľania, jeho blafák však Bálizs vystihol. Hráči MAC potom herne pridali a podarilo sa im zlomiť bezgólový stav zásluhou Sorfona, ktorý strelu z prvej prepálil Romančíka. V 34. min nastala po McNallyho strele neprehľadná situácia a brankár Liptákov musel zakročiť po sérii dorážok. Tesne pred druhou sirénou však predsa len druhýkrát inkasoval, keď ho šťastne prekonal Pitt - 0:2.Mikulášania boli blízko k svojmu prvému gólu v 43. min, keď sa po individuálnej akcii J. Sukeľa pred Bálizsa natlačil Kriška, no aj toto zakončenie domácich brankár MAC eliminoval. Domácim sa podarilo presadiť až v 52. min, keď im vyšiel rýchly brejk s prihrávkou J. Sukeľa na Piatku, ktorý na dvakrát prekazil Bálizsovo čisté konto. Domáci to v závere skúsili v power play bez brankára, ale predĺženie sa im už nepodarilo vynútiť a zaznamenali tesnú prehru.Trenčania vstúpili do zápasu aktívne. Najmä prvý útok dokázal viackrát zavrieť súpera pred brankára Šimbocha. Ten však svoj tím podržal aj počas oslabenia pri vylúčení Slobodu. Obe mužstvá sa do príležitostí v úvodnej dvadsaťminútovke dostávali iba sporadicky. Nepomáhali im v tom ani početné výhody, takže obaja gólmani si udržali čisté konto. Až v závere využil nepozornosť Nitranov Švec, ktorý po priťuknutí od Sojčíka zostal sám pred Šimbochom a strelou do horných poschodí brány strelil jediný gól prvej tretiny.Nitrania vstúpili do druhej tretiny aktívnejšie. Dva pokusy Yellow Horna a jeden Versteega preverili pripravenosť Tomeka. V 27. minúte sa pri hre štyroch proti štyrom uvoľnil Mitch Versteeg, ale na gólmana Trenčanov nevyzrel. Následne na opačnej strane opečiatkoval Mikyska konštrukciu brankára Šimbocha. V polovici zápasu pridali Trenčania druhý gól. Chuť si napravil Mikyska, ktorý strelou z pravého kruhu nedal Šimbochovi šancu. Domáci gólman Tomek potvrdil skvelé reflexy pri presilovej hre súpera. Po góle volal najmä teč Scheidla.Záverečná tretina sa niesla v znamení aktivity Nitranov, ktorí sa snažili vrátiť späť do stretnutia kontaktným gólom. Domáci hokejisti čakali na šancu z brejkov. Jedna z nich prišla v 45. minúte. Rýchlostný súboj medzi Švecom a Šimbochom vyhral hosťujúci gólman, inak by trenčiansky útočník už dorážal puk do opustenej bránky. Hostia v rýchlom slede hrali tri presilovky, no zverenci trénera Jána Pardavého, že v početnej nevýhode sú najlepším tímom v lige. Päť minút pred koncom zápasu si Mikyska podvihol puk na čepeľ hokejky a chcel ho zasunúť nad rameno gólmana, čo mu však nevyšlo. Na triumfe Trenčína to však už nič nezmenilo.Miškovec mal v úvodnom dejstve viac z hry. Domáci sa dostali do vedenia v 15. minúte, keď presilovku zužitkoval Reszegh. Ten istý hráč mohol v 18. min zvýšiť náskok po krídelnej akcii Beauvillera, no z prvej minul bránku. V závere tretiny sa brankár hostí Kristín vyznamenal pri strele Kissa.V druhej časti Nové Zámky vyrovnali hru a aj skóre. V 29. min Adorján vyrazil strelu Ordzovenského od modrej iba na Stupku, ktorý puk dorazil do siete. Následne Pospíšil s Urbanom dobre zakombinovali v útočnom pásme, ich akcii však chýbalo gólové vyústenie. Hosťom sa podarilo presadiť až v 36. min vo vlastnom oslabení, keď unikol domácej obrane Holovič a strelou do horného rohu prekonal Adorjána 1:2. Do kabín sa však išlo za vyrovnaného stavu, na 2:2 upravil Harrison.Do tretej tretiny lepšie vstúpili Novozámčania, ktorí sa už po 46 sekundách ujali vedenia po tom, čo Urban úspešne tečoval strelu Feretu od modrej. V 45. min ten istý hráč v čistej šanci Adorjána blafákom neprekabátil. Prišiel tak trest, keď padáčik z hokejky Rodmana skončil až za chrbtom Kristína - 3:3. Hosťom sa podarilo prinavrátiť vedenie v 55. min v presilovke zásluhou Stupku po prihrávke Pospíšila. Domáci Miškovec to v závere skúsil bez brankára a v power play sa dočkal vytúženého vyrovnania, štyri sekundy pred vypršaním riadneho hracieho času sa po vyhratom buly oprel do strely Vandane a prestrelil Kristína - 4:4.V predĺžení napriek niekoľkým tutovkám gól nepadol a tak prišli na rad samostatné nájazdy. V nich bol jediným úspešným exekútorom Harrison, ktorý rozhodol o dvojbodovom víťazstve Miškovca.