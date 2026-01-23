< sekcia Šport
Košice zdolali Banskú Bystricu 2:1, Slovan zvíťazil nad Popradom 2:1
Hokejisti Zvolena vyhrali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport liga na ľade Nitry 3:2 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 23. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 41. kola Tipsport ligy nad HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 . V tabuľke si upevnili priebežné 5. miesto, na ktorom sa bodovo dotiahli práve na Banskú Bystricu.
Prvá tretina priniesla rušný hokej a v závere aj tlak domácich, no bezgólové skóre sa nezmenilo. Do vedenia išli v úvode druhej časti, keď Lamper uplatnil dôraz pred bránkou a dorazil strelu Petráša - 1:0. Hostia vyrovnali v polovici druhej časti po tom, čo si Faith vylepšil streleckú pozíciu a prestrelil Jurčáka. Rozhodujúci moment priniesla presilovka domácich v 54. minúte. V nej sa do strely oprel Chovan a Lamper jemne zmenil jej smer - 2:1.
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v stretnutí 41. kola Tipsport ligy nad Prešovom 6:3. Spišiaci sú v tabuľke na 9. mieste a víťazstvom sa udržali mimo barážových priečok, pričom Prešov je posledný.
Domácim nevyšiel úvod stretnutia podľa predstáv a Prešovčania sa po aktívnom začiatku ujali vedenia zásluhou Erika Ullmana. „Rysy“ však postupne prebrali iniciatívu a pomohli im aj vylúčenia hostí. V presilovke o dvoch hráčov síce nedokázali skórovať, no Prešov dostali pod tlak a o vyrovnávajúci gól sa postaral Patrik Števuliak. Spišiaci potom na začiatku druhej tretiny predsa len využili početnú výhodu a po presnom zásahu Danicka Martela prvýkrát viedli. Carter Savoie zvýšil náskok domácich, avšak Tommy Carmier odpovedal gólom hneď pri premiére v drese Prešova. Kanaďan pridal aj druhý gól, no domáci ešte dvakrát potrestali vylúčenie nováčika a potvrdili svoje víťazstvo. Kapitán Spišiakov Branislav Rapáč nastúpil na svoj 600. zápas v najvyššej súťaži.
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 41. kole Tipsport ligy nad tímom Vlci Žilina 6:3. V tabuľke si udržali 10. mieste, Žilinčania sú tretí.
Michalovčania sa ujali vedenia v 7. minúte, keď sa presadil Virtanen. O necelé dve minúty Roy potrestal vylúčenie Koyša a zvýšil na 2:0. Varga krátko na to vyhnal z bránky hostí Rychlíka. Žilina znížila na začiatku druhej tretiny zásluhou Bartoviča. V 29. minúte strelil kontaktný gól Walega, no v závere tretiny upravil Spodniak v presilovke na 4:2. V záverečnom dejstve hostia znížili Tkáčom, triumf domácich však spečatili v závere do prázdnej bránky Martel a Šmida.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 41. kola Tipsport ligy na ľade Popradu 2:1. V stretnutí inkasovali hráči Slovana ako prví, no gólmi Martina Bakoša a Liama Pecarara strhli zápas na svoju stranu. Líder súťaže tak natiahol sériu víťazstiev na šesť zápasov. „Kamzíci“ zostali na šiestom mieste.
V stretnutí dvoch pozorných defenzív v prvej tretine gól nepadol. Skóre otvoril počas presilovky v 28. minúte Jakub Urbánek a využil tak vylúčenie Pecarara. Domáci sa však následne sami dopustili niekoľkých faulov a Slovan sa dostal do tempa. V 40. minúte vyrovnal Bakoš a hneď v druhej minúte tretej tretiny zariadil víťazstvo Slovana Pecararo. Hostia predviedli v záverečnej časti hry zodpovedný výkon v obrane a Popradčania sa len ťažko dostávali do príležitostí.
Hokejisti Dukly Trenčín vyhrali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 2:1. V neúplnej tabuľke sú tak na jedenástom mieste o skóre za Michalovcami, Liptákom patrí siedma priečka.
O víťazný gól na priebežných 2:0 sa postaral po 25 sekundách prostredného dejstva útočník Philip Michael Varone z elitnej formácie. Pre jeho tím to bol prvý triumf po siedmich zápasoch a premiérový za tri body po dvanástich stretnutiach. Liptovský Mikuláš triumfoval z posledných ôsmich duelov len raz.
Hokejisti Zvolena vyhrali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport liga na ľade Nitry 3:2 po predĺžení. V neúplne tabuľke sú na ôsmom mieste, Nitre patrí druhá pozícia.
Hostia prehrávali na začiatku posledného dejstva o gól, predĺženie zariadil Patrik Marcinek a po 78 sekundách extračasu rozhodol Joona Anttoni Jääskeläinen. Jeho tím si tak napravil chuť po prehre 2:5 so Spišskou Novou Vsou, „corgoni“ prišli o sériu piatich víťazstiev v sérii.
Prvá tretina priniesla rušný hokej a v závere aj tlak domácich, no bezgólové skóre sa nezmenilo. Do vedenia išli v úvode druhej časti, keď Lamper uplatnil dôraz pred bránkou a dorazil strelu Petráša - 1:0. Hostia vyrovnali v polovici druhej časti po tom, čo si Faith vylepšil streleckú pozíciu a prestrelil Jurčáka. Rozhodujúci moment priniesla presilovka domácich v 54. minúte. V nej sa do strely oprel Chovan a Lamper jemne zmenil jej smer - 2:1.
Tipsport liga, 41. kolo
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 22. Lamper (Petráš, Mikúš), 54. Lamper (Chova, Rosandič) - 30. Faith (Lucas). Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2537 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Zuščák, Varga, Liščinský
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Valach, Šoltés - Ondrušek, Messner, Jasenec - Sedliačik, Čunderlík, Tomka
HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 22. Lamper (Petráš, Mikúš), 54. Lamper (Chova, Rosandič) - 30. Faith (Lucas). Rozhodcovia: Jobbágy, Snášel - Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2537 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Mitro - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lunter, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Zuščák, Varga, Liščinský
Banská Bystrica: Rabčan - Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš - Turnbull, Myklucha, Faith - Kukuča, Valach, Šoltés - Ondrušek, Messner, Jasenec - Sedliačik, Čunderlík, Tomka
hlasy (zdroj: TASR):
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Vedeli sme, že dnes to bude o štruktúre a trpezlivosti. To zdobí oba tímy. V prvej tretine to bolo vyrovnané, v druhej hostia dominovali. Mali sme tam jedno veľmi dlhé striedanie, na ktoré sa to potom nabaľovalo a naša obrana bola unavená. Bolo veľmi pozitívne, že sme túto časť zápasu prežili. V tretej tretine sme našli spôsob ako zvíťaziť. Bolo to v štýle play off, keď nedostávate veľa priestoru. Som rád, že sa nám podarilo skórovať práve z presilovky, ktoré nám dnes príliš nešli. Sú to pre nás veľmi cenné tri body.“
Patrik Lamper, útočník, strelec oboch gólov HC Košice: „Pre nás to bol šesťbodový zápas. Sme radi, že sme ho zvládli a získali tri body. Bolo to tesné. V tretej tretine sme našli cestu k víťazstvu. Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas. Môj druhý gól bol aj o šťastí. Dal som tam hokejku, trafilo ma to. Aj také sa počítajú.“
Vlastimil Wojnar, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: „Zápas sme si prehrali sami. V druhej tretine sme mali prevahu, no nedokázali sme to využiť. Mali sme šance, prečíslenia a aj hráčov pred bránkou, no nedokázali sme to do nej dotlačiť. Išli sme do oslabenia po nešťastnom momente, keď sme vyhodili puk z obranného pásma a dostali sme gól. V závere sme mali obrovskú šancu, žiaľ, nepadlo nám to. Dnes nemám hráčom čo vyčítať. Verím, že v ďalšom zápase sa to zlomí na našu stranu.“
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Vedeli sme, že dnes to bude o štruktúre a trpezlivosti. To zdobí oba tímy. V prvej tretine to bolo vyrovnané, v druhej hostia dominovali. Mali sme tam jedno veľmi dlhé striedanie, na ktoré sa to potom nabaľovalo a naša obrana bola unavená. Bolo veľmi pozitívne, že sme túto časť zápasu prežili. V tretej tretine sme našli spôsob ako zvíťaziť. Bolo to v štýle play off, keď nedostávate veľa priestoru. Som rád, že sa nám podarilo skórovať práve z presilovky, ktoré nám dnes príliš nešli. Sú to pre nás veľmi cenné tri body.“
Patrik Lamper, útočník, strelec oboch gólov HC Košice: „Pre nás to bol šesťbodový zápas. Sme radi, že sme ho zvládli a získali tri body. Bolo to tesné. V tretej tretine sme našli cestu k víťazstvu. Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas. Môj druhý gól bol aj o šťastí. Dal som tam hokejku, trafilo ma to. Aj také sa počítajú.“
Vlastimil Wojnar, tréner HC MONACObet Banská Bystrica: „Zápas sme si prehrali sami. V druhej tretine sme mali prevahu, no nedokázali sme to využiť. Mali sme šance, prečíslenia a aj hráčov pred bránkou, no nedokázali sme to do nej dotlačiť. Išli sme do oslabenia po nešťastnom momente, keď sme vyhodili puk z obranného pásma a dostali sme gól. V závere sme mali obrovskú šancu, žiaľ, nepadlo nám to. Dnes nemám hráčom čo vyčítať. Verím, že v ďalšom zápase sa to zlomí na našu stranu.“
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 6:3
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v stretnutí 41. kola Tipsport ligy nad Prešovom 6:3. Spišiaci sú v tabuľke na 9. mieste a víťazstvom sa udržali mimo barážových priečok, pričom Prešov je posledný.
Domácim nevyšiel úvod stretnutia podľa predstáv a Prešovčania sa po aktívnom začiatku ujali vedenia zásluhou Erika Ullmana. „Rysy“ však postupne prebrali iniciatívu a pomohli im aj vylúčenia hostí. V presilovke o dvoch hráčov síce nedokázali skórovať, no Prešov dostali pod tlak a o vyrovnávajúci gól sa postaral Patrik Števuliak. Spišiaci potom na začiatku druhej tretiny predsa len využili početnú výhodu a po presnom zásahu Danicka Martela prvýkrát viedli. Carter Savoie zvýšil náskok domácich, avšak Tommy Carmier odpovedal gólom hneď pri premiére v drese Prešova. Kanaďan pridal aj druhý gól, no domáci ešte dvakrát potrestali vylúčenie nováčika a potvrdili svoje víťazstvo. Kapitán Spišiakov Branislav Rapáč nastúpil na svoj 600. zápas v najvyššej súťaži.
Tipsport liga - 41. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly: 20. Števuliak (Džugan, Romaňák), 23. Martel (Rapáč, McIsaac), 35. Savoie (Giľák), 45. McIsaac (Martel, Giľák), 53. Hain (Rapáč, Martel), 58. Savoie (Rapáč, Hain) - 3. Ullman (Brincko, Bortňák), 38. T. Cormier (Brincko, Ullman), 47. T. Cormier (Jokeľ, Bortňák). Rozhodovali: Crman, Goga - Frimmel, Tomáš, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 2583 divákov
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Gonda - Savoie, Martel, Giľák - Turanský, G. Hain, Rapáč - Džugan, Paločko, Števuliak - Stas, Vartovník, Vandas
Prešov: Vyletelka - Ullman, Brincko, MacDougall, Chatrnúch, Laurenčík, Eperješi, Danielčák - Valigura, Indrašis, Bukarts - Chalupa, Suja, Avcin - T. Cormier, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Feranec
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly: 20. Števuliak (Džugan, Romaňák), 23. Martel (Rapáč, McIsaac), 35. Savoie (Giľák), 45. McIsaac (Martel, Giľák), 53. Hain (Rapáč, Martel), 58. Savoie (Rapáč, Hain) - 3. Ullman (Brincko, Bortňák), 38. T. Cormier (Brincko, Ullman), 47. T. Cormier (Jokeľ, Bortňák). Rozhodovali: Crman, Goga - Frimmel, Tomáš, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 2583 divákov
Spišská Nová Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Romaňák, Barcík, Gonda - Savoie, Martel, Giľák - Turanský, G. Hain, Rapáč - Džugan, Paločko, Števuliak - Stas, Vartovník, Vandas
Prešov: Vyletelka - Ullman, Brincko, MacDougall, Chatrnúch, Laurenčík, Eperješi, Danielčák - Valigura, Indrašis, Bukarts - Chalupa, Suja, Avcin - T. Cormier, Bortňák, Jokeľ - Blaško, Frič, Feranec
hlasy po zápase /zdroj: youtube HK Spišská Nová Ves/:
Tommi Hämäläinen, tréner Spišskej Novej Vsi: „V uplynulom období mali oba tímy podobné výsledky. Očakávali sme vyrovnaný zápas. V Banskej Bystrici nám duel nevyšiel a dnes sme sa chceli vrátiť do rytmu. Na začiatku to nebolo ideálne, ale pomaly sme sa do toho dostávali. Samozrejme, presilovky rozhodli tento zápas. My musíme ale popracovať na našich vstupoch do zápasov, pretože tie nám zatiaľ nevychádzajú.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Do zápasu sme vstúpili výborne a dali sme gól. Domácim pomohlo najmä to, že dokázali vyrovnať ešte v prvej tretine. Zápas bol následne vyrovnaný, no naše vylúčenia nás stáli víťazstvo. V oslabení sme inkasovali trikrát a aj keď sme sa snažili dostať naspäť do zápasu, súper bol lepší a v konečnom dôsledku si zaslúžil výhru.“
Tommi Hämäläinen, tréner Spišskej Novej Vsi: „V uplynulom období mali oba tímy podobné výsledky. Očakávali sme vyrovnaný zápas. V Banskej Bystrici nám duel nevyšiel a dnes sme sa chceli vrátiť do rytmu. Na začiatku to nebolo ideálne, ale pomaly sme sa do toho dostávali. Samozrejme, presilovky rozhodli tento zápas. My musíme ale popracovať na našich vstupoch do zápasov, pretože tie nám zatiaľ nevychádzajú.“
Kai Suikkanen, tréner Prešova: „Do zápasu sme vstúpili výborne a dali sme gól. Domácim pomohlo najmä to, že dokázali vyrovnať ešte v prvej tretine. Zápas bol následne vyrovnaný, no naše vylúčenia nás stáli víťazstvo. V oslabení sme inkasovali trikrát a aj keď sme sa snažili dostať naspäť do zápasu, súper bol lepší a v konečnom dôsledku si zaslúžil výhru.“
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 6:3
Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 41. kole Tipsport ligy nad tímom Vlci Žilina 6:3. V tabuľke si udržali 10. mieste, Žilinčania sú tretí.
Michalovčania sa ujali vedenia v 7. minúte, keď sa presadil Virtanen. O necelé dve minúty Roy potrestal vylúčenie Koyša a zvýšil na 2:0. Varga krátko na to vyhnal z bránky hostí Rychlíka. Žilina znížila na začiatku druhej tretiny zásluhou Bartoviča. V 29. minúte strelil kontaktný gól Walega, no v závere tretiny upravil Spodniak v presilovke na 4:2. V záverečnom dejstve hostia znížili Tkáčom, triumf domácich však spečatili v závere do prázdnej bránky Martel a Šmida.
Tipsport liga - 41. kolo:
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
Góly: 7. Virtanen (Roy), 9. Roy (Virtanen), 11. Varga, 37. Spodniak, 60. Martel (Virtanen), 60. Šmida - 23. Bartovič, 29. Walega, 47. Tkáč- Rozhodovali: Jobbágy, Snášel ml. – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Matta – Safaralejev, Šmida, Fominykh – Hrabčák, Bartánus, Varga
Žilina: Rychlík (11. LaCouvee) – Chicoine, Korenčík, Miller, Pobežal, Gachulinec, Holenda – Koyš, Galamboš, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Tkáč, Dej, Bartovič – Drábek, Juščák, Vašaš.
HK Dukla Michalovce - Vlci Žilina 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
Góly: 7. Virtanen (Roy), 9. Roy (Virtanen), 11. Varga, 37. Spodniak, 60. Martel (Virtanen), 60. Šmida - 23. Bartovič, 29. Walega, 47. Tkáč- Rozhodovali: Jobbágy, Snášel ml. – Stanzel, Tvrdoň, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Macejko, Stripai, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Matta – Safaralejev, Šmida, Fominykh – Hrabčák, Bartánus, Varga
Žilina: Rychlík (11. LaCouvee) – Chicoine, Korenčík, Miller, Pobežal, Gachulinec, Holenda – Koyš, Galamboš, Kolenič – Mucha, Walega, Ranford – Tkáč, Dej, Bartovič – Drábek, Juščák, Vašaš.
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 1:2
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v zápase 41. kola Tipsport ligy na ľade Popradu 2:1. V stretnutí inkasovali hráči Slovana ako prví, no gólmi Martina Bakoša a Liama Pecarara strhli zápas na svoju stranu. Líder súťaže tak natiahol sériu víťazstiev na šesť zápasov. „Kamzíci“ zostali na šiestom mieste.
V stretnutí dvoch pozorných defenzív v prvej tretine gól nepadol. Skóre otvoril počas presilovky v 28. minúte Jakub Urbánek a využil tak vylúčenie Pecarara. Domáci sa však následne sami dopustili niekoľkých faulov a Slovan sa dostal do tempa. V 40. minúte vyrovnal Bakoš a hneď v druhej minúte tretej tretiny zariadil víťazstvo Slovana Pecararo. Hostia predviedli v záverečnej časti hry zodpovedný výkon v obrane a Popradčania sa len ťažko dostávali do príležitostí.
Tipsport liga - 41. kolo:
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Urbánek (Török, Šotek) - 40. Bakoš (Královič, O' Connor), 42. Pecararo (Varga, Takáč). Rozhodovali: Štefik, Žák - Konc, Bezák, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 3153 divákov
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Saloň - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Suchý, Výhonský - Török, Urbánek, Nauš - Stanček, Kundrik, Majdan
Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O' Connor, Maier, Fabuš - Varga, Solenský, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Bondra - Petriska, Jendek, Lupták
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 28. Urbánek (Török, Šotek) - 40. Bakoš (Královič, O' Connor), 42. Pecararo (Varga, Takáč). Rozhodovali: Štefik, Žák - Konc, Bezák, vylúčení: 7:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0, 3153 divákov
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík, Saloň - Calof, Cracknell, Bjalončík - Šotek, Suchý, Výhonský - Török, Urbánek, Nauš - Stanček, Kundrik, Majdan
Slovan: Kiviaho - Acolatse, Bačik, Královič, Zeleňák, O' Connor, Maier, Fabuš - Varga, Solenský, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Bondra - Petriska, Jendek, Lupták
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:2
Hokejisti Dukly Trenčín vyhrali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport ligy na ľade Liptovského Mikuláša 2:1. V neúplnej tabuľke sú tak na jedenástom mieste o skóre za Michalovcami, Liptákom patrí siedma priečka.
O víťazný gól na priebežných 2:0 sa postaral po 25 sekundách prostredného dejstva útočník Philip Michael Varone z elitnej formácie. Pre jeho tím to bol prvý triumf po siedmich zápasoch a premiérový za tri body po dvanástich stretnutiach. Liptovský Mikuláš triumfoval z posledných ôsmich duelov len raz.
Tipsport liga - 41. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 48. Fekiač (Šandor) - 15. Lapšanský (Safin, Krajčovič), 21. Varone (Descheneau, Bellerive). Rozhodcovia: Výleta, Hronský - Vystavil, Kacej, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1153 divákov
Liptovský Mikuláš: Houser - Robertson, Flood, Fekiač, Jendroľ, Čajkovič - Vojtech, Tritt, Záborský - Farren, Cormier, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Ferkodič, Uhrík, Podolinský
Trenčín: Hrenák - Hatala, Diakov, Goljer, Hlaváč, Hain, Rajnoha, Starosta - Descheneau, Varone, Bellerive - Krajčovič, Lapšanský, Safin - Krajč, Švec, Hudec - Jakubec, Kalis, Rezničák
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 48. Fekiač (Šandor) - 15. Lapšanský (Safin, Krajčovič), 21. Varone (Descheneau, Bellerive). Rozhodcovia: Výleta, Hronský - Vystavil, Kacej, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 1153 divákov
Liptovský Mikuláš: Houser - Robertson, Flood, Fekiač, Jendroľ, Čajkovič - Vojtech, Tritt, Záborský - Farren, Cormier, Sukeľ - Šandor, Vankúš, Nespala - Ferkodič, Uhrík, Podolinský
Trenčín: Hrenák - Hatala, Diakov, Goljer, Hlaváč, Hain, Rajnoha, Starosta - Descheneau, Varone, Bellerive - Krajčovič, Lapšanský, Safin - Krajč, Švec, Hudec - Jakubec, Kalis, Rezničák
HK Nitra - HKM Zvolen 2:3
Hokejisti Zvolena vyhrali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport liga na ľade Nitry 3:2 po predĺžení. V neúplne tabuľke sú na ôsmom mieste, Nitre patrí druhá pozícia.
Hostia prehrávali na začiatku posledného dejstva o gól, predĺženie zariadil Patrik Marcinek a po 78 sekundách extračasu rozhodol Joona Anttoni Jääskeläinen. Jeho tím si tak napravil chuť po prehre 2:5 so Spišskou Novou Vsou, „corgoni“ prišli o sériu piatich víťazstiev v sérii.
Tipsport liga - 41. kolo:
HK Nitra - HKM Zvolen 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 11. Jackson (Lawrence, Stacha), 26. Čederle (Lacka, Molnár) - 22. Kudrna, 47. Marcinek (Berger, Beňo), 62. Jääskeläinen (Cassels). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Gegáň, Hercog, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2754 divákov
Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Bubela, Lawrence - Lacka, Čederle, Molnár - Kováč, Hrnka, Csányi
Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Kowalczyk, Golian, Beňo, Berger - Macek, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Senčák, Šramaty, Kudrna - Suľovský, Fekiač, Kukos
HK Nitra - HKM Zvolen 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 11. Jackson (Lawrence, Stacha), 26. Čederle (Lacka, Molnár) - 22. Kudrna, 47. Marcinek (Berger, Beňo), 62. Jääskeläinen (Cassels). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Gegáň, Hercog, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 2754 divákov
Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Bubela, Lawrence - Lacka, Čederle, Molnár - Kováč, Hrnka, Csányi
Zvolen: Mandolese - Valach, Pišoja, Kowalczyk, Golian, Beňo, Berger - Macek, Zuzin, Marcinek - Jääskeläinen, Cassels, Durandeau - Senčák, Šramaty, Kudrna - Suľovský, Fekiač, Kukos