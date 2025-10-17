< sekcia Šport
Slovan zdolal Košice 2:1
V samostatných nájazdoch skórovali Dmowski, Kohút, Petráš a dvakrát Královič.
Košice 17. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch v piatkovom šlágri 12. kola Tipsport ligy. Dosiahli tak deviate víťazstvo za sebou a odplatili „oceliarom“ prehru 2:4 z úvodného zápasu sezóny. O triumfe Slovana rozhodol obranca Tomáš Královič.
Najvyššia košická návšteva v prebiehajúcej sezóne videla v prvej tretine najmä bojovný hokej, ktorému nechýbalo nasadenie, no vyložených šancí bolo minimum. Oba tímy si dávali pozor na chyby a zmenu skóre nepriniesli ani presilovky. Skóre sa prvýkrát zmenilo v 25. minúte, keď Krivošík bejzbalovým zásahom puku v predbránkovom priestore využil presilovku - 1:0. Slovanisti zvýšili aktivitu, Riečický viackrát podržal svoj tím, no v 38. minúte nestačil na strelu Acolatseho od modrej čiary - 1:1. V tretej tretine bol blízko ku gólu Havrila, ktorý sa prezentoval efektnou sťahovačkou, no neprekonal Kiviaha. O víťazovi sa nerozhodlo ani v predĺžení, v ktorom sa tímy nedostali k vážnejším šanciam. V samostatných nájazdoch skórovali Dmowski, Kohút, Petráš a dvakrát Královič.
Tipsport liga, 12. kolo
HC Košice - HC Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 25. Krivošík (Petráš, Chovan)- 38. Acolatse (Elson, Shinnimin), rozh. nájazd Královič. Rozhodcovia: T. Orolin, J. Konc ml. - D. Konc ml., Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 6992 divákov
Košice: Riečický (na sn Jurčák) - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Liščiský, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Plochotnik
Slovan Bratislava: Kiviaho - O´Connor, Maier, Acolatse, Bačík, Královič, Fabuš, Ličko - Petriska, Preisinger, Kukumberg - Varga, Jendek, Takáč - Bondra, Elson, Dmowski - Šimun, Solenský, Shinnimin
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Dnes bola výborná atmosféra. Vždy je to krásny zápas, keď hráme proti takému rivalovi. Hrali sme proti tímu, ktorý strieľa najviac gólov v lige. Veľmi dobre sme to ustáli a zápas doviedli až do samostatných nájazdov. Naša obrana dnes odviedla veľmi dobrú prácu. Veľkú rolu zohral vyrovnávajúci gól. Som šťastný z výkonu našich hráčov a z toho, akú energiu vložili do zápasu.“
Filip Krivošík, útočník HC Košice: „Bol to kvalitný zápas. Každý tím mal nejaké svoje momenty v zápase. Nájazdy lepšie vyšli súperovi. My, žiaľ, berieme iba bod, no sme radi aj zaň. Pre divákov to bol zaujímavý zápas. Boli šance, boli potýčky, boli tam aj emócie. Takisto aj dobrá atmosféra, za ktorú sme veľmi vďační.“
Michal Dostál, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Tento hokej musel baviť ťažkého. My sme boli nakoniec šťastnejší. V prvej tretine bolo menej striel, málo šancí. Druhá tretina bola o presilovkách a oslabeniach. Podarilo sa nám streliť vyrovnávajúci gól, čo bolo veľmi dobré. V závere sme mali viac šťastia my.“
Tomáš Královič, obranca Slovana, strelec víťazného gólu: „Od prvej tretiny sme podali veľmi dobrý výkon. Pred zápasom som si myslel, že to bude o jednom góle a tak to aj bolo. Po inkasovanom góle sme sa zocelili a pokračovali v našej hre.“
