Slovan zdolal Košice 2:0
Košice 10. apríla (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 2:0 vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 3:1. Rozhodnúť o postupe môžu už v nasledujúcom zápase, ktorý je na programe v nedeľu 12. apríla v Bratislave.
V bránke domácich nastúpil Jurčák, ktorý v predošlom zápase (1:4) vystriedal Riečického po treťom inkasovanom góle. Tréner Slovana Brad Tapper poslal do bránky Janusa, hoci Kiviaho bol v treťom zápase výraznou oporou tímu. Na zápasovú súpisku nezaradil obrancu Senu Acolatseho, ktorému vypršal jednozápasový trest.
Slovanisti mali ideálny vstup do zápasu, keď Dmowski dorazil strelu O´Connora a strelil už svoj siedmy gól v play off - 1:0. Prvá tretina priniesla viacero vylúčených, no skóre sa v nej už nezmenilo. Hosťom sa v druhej tretine darilo držať tesný náskok, ktorý mohli zvýšiť v dvoch presilovkách, no Jurčák viackrát podržal svoj tím a zneškodnil aj únik Petereka. Chybu Košičanov v defenzíve potrestal v 36. minúte Marcinko a zvýšil náskok Slovana - 2:0. Košičania naďalej nevedeli nájsť recept na defenzívu hostí na čele s Janusom. Košičania sa v záverečných minútach pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no ani v nej sa nedočkali kontaktného gólu.
Tipsport liga, play off
semifinále, 4. zápas
HC Košice - HC Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 2. Dmowski (O´Connor, Pecararo), 36. Marcinko (Takáč). Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - D. Konc ml., Jedlička, vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 8347 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Krivošík, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Kohút, T. Varga - Kvietok
Slovan Bratislava: Janus - O´Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - R. Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:3/
hlasy /zdroj: TASR/:
Dan Ceman, tréner HC Košice: „Bol to podobný zápas ako vo štvrtok. Na začiatku sme mali energiu, vytvárali sme si šance. Slovanu sa opäť podarilo skórovať ako prvému. Stalo sa to vo všetkých zápasoch v sérii a súperovi to pomohlo. Dôležitým faktorom v ďalšom zápase bude práve to, či sa nám podarí streliť gól ako prvým. Nemôžeme inkasovať lacné góly, no inkasovali sme ich. V našej hre by som chcel vidieť viac čistých šancí. Bolo ťažké premeniť naše príležitosti, pretože brankár Janus bol pripravený.“
Tomáš Mikúš, útočník HC Košice: „Slovan sa rýchlo dostal do vedenia a my sme potom iba dobiehali. Bolo to, ako sa hovorí, do kopca. Robili sme správne veci, no škoda, že sa nám nepodarilo streliť gól. Bojovali sme, išli sme tomu naproti, no nepadlo nám to.“
Tomáš Surový, asistent trénera HC Slovan Bratislava: „Opäť to bol vyrovnaný zápas, ale asi najživší z doterajších štyroch, predošlé boli viac taktické. Bolo tam viac napádania z oboch strán. Naďalej to bolo veľmi vyrovnané a o detailoch. Postrážili sme si našu bránku, Jaro (Janus) výborným výkonom vychytal nulu. Sme veľmi radi, že sme zvíťazili a máme tretí bod v sérii.“
Tomáš Marcinko, kapitán HC Slovan Bratislava: „Od úvodu sme sa snažili hrať pozorne v obrane a to sa nám aj darilo. Sme radi, že sme si vytvorili náskok, ktorý sme sa potom snažili ustrážiť. Išli sme do Košíc s tým, že chceme v každom zápase zvíťaziť aspoň o gól a sme radi, že sa to podarilo.“
