Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Spišskú Novú Ves 5:2
Domáci mali dobrý úvod, už v 3. minúte využili presilovku Faithom.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. októbra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice uspeli v piatkovom domácom dueli 10. kola Tipsport ligy, keď zdolali Spišskú Novú Ves 5:2. O víťazstve rozhodli v tretej tretine tromi gólmi za necelé dve a pol minúty.
Domáci mali dobrý úvod, už v 3. minúte využili presilovku Faithom. Početnú výhodu využili aj hostia v strednom dejstve, keď sa presadil Rockwood po prieniku cez dvoch obrancov. V tretej tretine rozhodla dvaapolminútová pasáž, počas ktorej dali Bystričania tri góly. Jasenec upratal do bránky vyrazený puk, Myklucha a Valach sa presadili z kruhu, následne Valluša medzi žrďami nahradil Godla. Ten kapituloval počas oslabenia z hokejky Turnbulla takisto z kruhu. Kozmetickú bodku za zápasom dal v závere v presilovke hosťujúci Tychonick.
Tipsport liga - 10. kolo:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Góly: 3. Faith (Myklucha, Lucas), 49. Jasenec (Kabáč, Michalčin), 50. Myklucha (Faith, Turnbull), 51. Valach (Kabáč, Zeleňák), 55. Turnbull (Lucas, Myklucha) - 28. Rockwood (Laferriere, Tychonick), 58. Tychonick. Rozhodovali: J. Konc ml., Výleta - M. Orolin, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 2115 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Gron ml., Šoltés – Valach, Zigo, Kabáč – Dej, Ondrušek, Matoušek – Tomka
Spišská Nová Ves: Valluš (51. Godla) – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Belluš, Tóth – Rapáč, Giroux, Teasdale – Laferriere, Rockwood, Drábek – Števuliak, Viedenský, Džugan – Stas, Bortňák, Turanský
