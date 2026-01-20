< sekcia Šport
Hokejisti Banskej Bystrice zdolali Spišskú Novú Ves 6:4
Autor TASR
Banská Bystrica 20. januára (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali v predohrávke 42. kola Tipsport ligy na svojom ľade Spišskú Novú Ves 6:4. Naplno bodovali aj v oklieštenej zostave bez piatich zranených hráčov a potrestaného Faitha za päť vyšších trestov. V zostave „baranov“ tak dostali priestor aj juniori. Spišiaci prehrali s Banskobystričanmi druhýkrát v sezóne.
Po opatrnom úvode išli do vedenia domáci po strele Lucasa a teči Turnbulla, lenže hostia v závere 1. tretiny potrestali chybu Leeho, keď Džugan našiel v medzikruží pohotového Rapáča. Na začiatku druhej tretiny si Bystričania vytvorili dvojgólový náskok po strele Žabku od modrej a teči Ališauskasa, o 35 sekúnd zvýšil na 3:2 Jasenec, keď šikovne obišiel bránku a zasunul do nej puk. Lenže Spišiaci odpovedali o 24 sekúnd po rýchlom prechode do pásma Hainom z ľavej strany a neskôr v presilovke vyrovnal z kruhu razantne pod hornú žŕdku Martel. Na začiatku tretej tretiny vyšla presilovka aj domácim po strele Lucasa spoza kruhu a jednogólové vedenie navýšil v závere pri hre hostí bez brankára Valach. Sp. N. Ves ešte v opätovnej hre bez brankára znížila v trme – vrme McIsaacom, no Valach odpovedal znovu ďalším gólom do prázdnej bránky.
Tipsport liga - predohrávka 42. kola:
HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
Góly: 12. Turnbull (Lucas, Galipeau), 22. Žabka (M. Valach, Lee), 23. Jasenec (Česánek, Messner), 44. Lucas (Myklucha, Šoltés), 58. M. Valach (Turnbull, Česánek), 60. M. Valach – 19. Rapáč (Džugan), 23. G. Hain (Džugan, Števuliak), 33. D. Martel (Savoie, McIsaac), 59. McIsaac (D. Martel, Savoie). Rozhodcovia: Výleta, Snášel ml. – D. Konc ml., Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1696 divákov.
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Česánek, Michalčin, Meszároš – Turnbull, Myklucha, Šoltés – Kukuča, M. Valach, Tomka – Ondrušek, Messner, Jasenec – P. B. Žiak, Čunderlík, Sedliačik
Spišská Nová Ves: Surák – McIsaac, Groch, Ališauskas, A. Žiak, Barcík, Romaňák, Belluš – D. Martel, Giroux, Rapáč – Števuliak, G. Hain, Džugan – Savoie, Viedenský, Stas – Turanský, Paločko, Vandas – Belluš
