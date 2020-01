TIPSPORT LIGA: Nové Zámky prehrali s Košicami v 39. kole

HC Mikron Nové Zámky - HC Košice 4:5 (2:2, 1:3, 1:0)



Góly: 11. Stupka (Pospíšil), 13. Holovič (Ordzovenský, Pospíšil), 21. Jurík (Fábry, Obdržálek), 45. Andrisík (Števuliak, Holovič) - 3. Rapáč (Bortňák, Suja), 15. Pavlin (Chovan), 23. Milý (Skokan, Růžička ), 31. Majdan (Pavlin, Skokan), 33. Suja (Rapáč, Bortňák). Rozhodovali: Orolin, Kókai - Rojík, Kis-Király, vylúčení: 7:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1378 divákov



Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Bajtek, Stupka – Obdržálek, Fábry, Jurík – Števuliak, Hruška, Andrisík - Jaša, Holovič, Rogoň



Košice: Košarišťan - Růžička, Slovák, Koch, Pavlin, Repe, Čížek, Bučko - Belluš, Skokan, Majdan - Klhůfek, Chovan, Květoň - Suja, Bortňák, Rapáč - Jokeľ, Vrábeľ, Milý



Nové Zámky 10. januára (TASR) - Súboj predposledného tímu tabuľky s lídrom začali lepšie hostia, keď sa už v 3. minúte ujali vedenia. Suja potiahol puk po pravej strane, našiel presne Bortňáka, ten nabil Rapáčovi, ktorý bez prípravy prepálil Pavlasa. V nasledovných minútach boli Košičania hokejovejším tímom, naopak, domácim sa nedarilo usadiť sa v pásme súpera. Napriek tomu sa im v 11. minúte podarilo vyrovnať. Pospíšil ukázal rozvahu, potiahol si puk až pred bránu, kde našiel Stupku, ktorý nemal problém usmerniť puk do odkrytej brány.Novozámčania následne hrali presilovku o dvoch hráčov a tútpo príležitosť aj zužitkovali. Ordzovenský priťukol puk Holovičovi a ten príklepom z prvej poslal puk do brány. Košičania v snahe nepoľavili a odmena v podobe vyrovnávajúceho gólu prišla už o dve minúty. Pavlin z prvej vyslal nie príliš razantnú strelu a puk sa po teči ocitol za Pavlasovým chrbtom.Do druhej tretiny vstúpili lepšie Novozámčania. Už po 41 sekundách sa dostal do úniku Jurík a blafákom poslal puk pomedzi Košarišťanove betóny. Netrvalo dlho a stav bol opäť nerozhodný, o čo sa postaral svojou strelou pod hornú tyčku Milý. Košičania mohli hneď pridať aj štvrtý gól. Jaša urobil chybu vo vlastnom pásme, no následnú šancu hostí zneškodnil Pavlas. V 31. minúte už toľko šťastia pri oslabení nemal – Košičanov vrátil do vedenia gólovou dorážkou Majdan. O dve minúty išli východniari do dvojgólového vedenia. Rapáč posunul puk medzi kruhy na Suju a ten ho bekhendom poslal do siete.Hostia nepoľavili ani v tretej tretine, domácich napádali už v ich obrannom pásme. Znížiť z pohľadu Zámčanov mohol Fábry po tom, ako ho presnou prihrávkou vyzval Obdržálek ale puk poslal len do Košarišťana. Podarilo sa to však Andrisíkovi, po ktorého pokuse z rohu klziska si Košarišťan vrazil puk za vlastný chrbát. O vyrovnanie sa po chybe v košickej obrane pokúšal Jaša ale do jeho pokusu vložil v poslednej chvíli hokejku jeden z Košičanov. Tí mohli pridať ďalší gól pri vylúčení Bajteka ale Pavlas pohotovými zákrokmi pri Bellušových šanciach podržal domáci tím. V záverečných minútach sa domáci odhodlali k hre bez brankára, blízko bol k vyrovnaniu Holovič. Do konca duelu však už gól nepadol a tak si tri body za výhru odvážajú Košičania.tréner Nových Zámkov:tréner Košíc: