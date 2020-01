Hokej-TL: HC Nové Zámky - Slovan Bratislava 6:5 pp v 37. kole

HC Mikron Nové Zámky - Slovan Bratislava 6:5 pp (1:3, 3:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 20. Rogoň (Holovič, Drtina), 28. Stupka, 28. Pospíšil (Fereta), 32. Jurík (Obdržálek), 44. Pospíšil (Stupka), 64. Obdržálek (Jurík) - 10. Sersen (Bačik, Abdul), 13. Demo (Bondra), 20. St.Pierre (Basaraba, Bondra), 24. Puliš (Meszároš, Abdul), 47. Puliš (Abdul, Zigo). Rozhodovali: V. Snášel ml., Novák - Šoltés, Rojík, vylúčení: 2:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1602 divákov



Nové Zámky: Pavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš – Pospíšil, Fábry, Stupka – Obdržálek, Bajtek, Jurík – Števuliak, Hruška, Andrisík - Jaša, Holovič, Rogoň



Slovan: Brust (44. Habal) – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Demo, Jendek – Puliš, Zigo, Abdul – Basaraba, St.Pierre, Bondra - Kukumberg, Kytnár, Matoušek - Urbánek, Viedenský, M. Sloboda



Nové Zámky 4. januára (TASR) - Hokejisti predposledného tímu tabuľky HC Mikron Nové Zámky vyhrali v 37. kole Tipsport Ligy nad favorizovaným Slovanom Bratislava 6:5 po predĺžení. Hostia nastúpili už aj so zámorskými posilami Martinom St. Pierrom a Joeom Basarabom, obaja bodovali. Slovan nevyužil náskok 4:1, Nové Zámky otočili na 5:4 a v predĺžení rozhodol o ich triumfe Petr Obdržálek.Súboj predposledného s tretím tímom ligovej tabuľky začali domáci presilovou hrou, no bez výraznejšieho ohrozenia Brusta v bráne Slovana. Gólové príležitosti však úvodná desaťminútovka nepriniesla ani na jednej strane. Až v jej závere sa hostia ujali vedenia. Sersen si z pravej strany útočného pásma hodil puk medzi kruhy, odkiaľ jeho strela prepadla až za Pavlasa. O niekoľko okamihov mohol po spolupráci so Zigom zvýšiť na rozdiel dvoch gólov Puliš ale pálil iba do domáceho brankára. Už o niekoľko sekúnd sa skóre predsa len zmenilo. Demo nahodil puk od modrej a zastavila ho až sieť Pavlasovej brány. Možnosť udrieť mali aj domáci ale Andrisík v sľubnej pozícii zaváhal a rovnako pochodil Hruška, ktorý pálil spomedzi kruhov. Novozámčania sa v prvej tretine predsa len dočkali. Holovič našiel spoza brány Rogoňa, ktorý bez prípravy prepálil Brusta. Radosť domácich však netrvala dlho, lebo ešte do konca tretiny sa presadil hosťujúci St.Pierre. Odrazený puk po Bondrovej strele poslal nekompromisne do Pavlasovej bránky.Aj druhé dejstvo začali Novozámčania presilovkou, blízko k jej využitiu bol Števuliak ale v rozhodujúcej chvíli netrafil puk ideálne. Potvrdilo sa tak, keď Puliš dorazil Meszárošovu strelu a hostia viedli už o tri góly. Kým v úvodnom dejstve hrali prím hostia, druhá tretina patrila predovšetkým domácim. Po strelení gólu hral Slovan presilovú hru, v ktorej paradoxne udreli domáci. Stupka poslal puk z rohu klziska na Brusta a ten si ho zrazil do vlastnej siete. To však nebolo zo strany Zámčanov všetko. Už o deväť sekúnd neskôr ťažil z dobrej práce Feretu Pospíšil, ktorý z ľavého kruhu švihom vyslal puk na bránu a znížil na rozdiel jedného gólu. Domáci sa do súpera zahryzli a dočkali sa ďalšej odmeny. V 32. minúte vyslal puk od modrej na bránu Jurík a vyrovnal na 4:4.Domáci pokračovali v nastolenom tempe aj v tretej tretine. Na začiatku 44. minúty prevzal krížnu prihrávku od Stupku Pospíšil, po pravom krídle sa vrútil do útočného pásma a príklepom prepálil Brusta – 5:4. Brusta nahradil v bránke hostí Habal a k slovu sa dostali aj, Pavlas v súboji so Zigom za bránou stratil puk a Puliš ho poslal do odkrytej domácej svätyne. Štyri minúty pred koncom riadnej hracej doby putoval na trestnú lavicu hosťujúci Bačik ale Novozámčania, až na Pospíšilovu strelu, výraznejšie nepohrozili. Duel tak dospel do predĺženia.V ňom najprv neuspeli Sersen, Urbánek ani Abdul na strane Slovana, pre domácich vybojoval víťazstvo po Juríkovom priťuknutí Obdržálek.