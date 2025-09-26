< sekcia Šport
Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili na ľade Prešova 4:3
Liptáci sú s 9 bodmi na 7. priečke.
Autor TASR
Prešov 26. septembra (TASR) - Hokejisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v piatkovom zápase 6. kola Tipsport ligy na ľade Prešova 4:3 a zastavili sériu troch prehier. Prešov naopak zaknihoval piatu prehru po sebe a v tabuľke je s tromi bodmi na predposlednom 11. mieste. Liptáci sú s 9 bodmi na 7. priečke.
6. kolo Tipsport ligy:
HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly: 10. Bačo (Dicskinson, Taylor), 20. Suja (Taylor, Jokeľ), 44. Zabusovs – 1. Cormier (z trestného strieľania), 25. Tritt (Robertson, Réway), 35. Ferkodič (Šandor, Flood), 56. Uhrík (Lalík, Ferkodič). Rozhodcovia: Orolin, Kocúr – Pribula, Tvrdoň, vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše Cormier 10 min. OT za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1008 divákov.
Prešov: Janus - Kozák, Tumanovs, Semaňák, Jasečko, Hudec, Taylor – Zabusovs, Buncis, Dickinson – Šille, Rapuzzi, Bačo – Valigura, Paločko, Jokeľ – Chalupa, Suja, Novota
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (od 46. do 48. Surák) - Lalík, Robertson, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač, Kadlubiak – Sukeľ, Cormier, R=way – Ibragimov, Tritt, Šandor – Ferkodič, Uhrík, Vojtech – Nespala, Vankúš, Kotvan
