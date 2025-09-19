< sekcia Šport
Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili na ľade HC Prešov 3:1
Dva kľúčové góly strelili v 17. minúte v rozpätí jedenástich sekúnd.
Autor TASR
Prešov 19. septembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili aj vo 4. kole Tipsport ligy. V piatkovom zápase 4. kola triumfovali na ľade nováčika HC Prešov 3:1. Trenčania sú po piatku spoločne s Banskou Bystricou jediné dva tímy, ktoré zatiaľ neprehrali. Prešovčania nebodovali v treťom stretnutí po sebe.
Dva kľúčové góly strelili v 17. minúte v rozpätí jedenástich sekúnd. Gólom a asistenciou k ich triumfu prispel útočník Juraj Šiška. Skóre uzavrel v 60. minúte Ville Leskinen, jediný gól domácich strelil v 35. minúte v presilovke lotyšský obranca Miks Tumanovs, ktorý je v Prešove na skúške.
Tipsport liga, 4. kolo:
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Góly: 35. Tumanovs (Hannoun, Dickinson) - 17. Hatala (Šiška, Mikuš), 17. Šiška (Krajč), 60. Leskinen (Záborský). Rozhodcovia: Novák, J. Konc ml. - Hajnik, Jurčiak, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1276 divákov.
Prešov: Janus - Taylor, Tumanovs, Hain, Semaňák, Jasečko, Hudec - Hannoun, Buncis, Zabusovs - Bačo, Dickinson, Chalupa - Jokeľ, Paločko, Valigura - Zöld, M. Novota, Sloboda
Trenčín: Junca - Drgoň, Hlaváč, Hatala, Mikuš, Laurenčík, Starosta, Goljer - Josling, Bellerive, Bezúch - Leskinen, Vitolinš, Záborský - Krajč, Šiška, Lapšanský - Krajčovič, Kalis, Hudec - Maruna
