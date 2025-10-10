Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. október 2025Meniny má Slavomíra
Nitra vyhrala nad Prešovom 4:0

Na snímke zľava Zach Osburn (Nitra) a Marek Hudec (Prešov) bojujú o puk v zápase 10. kola hokejovej Tipsport extraligy HC Prešov - HK Nitra v Prešove 10. októbra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

V drese Prešova nastúpila už aj nedávna akvizícia - útočník Matej Giľák.

Autor TASR
aktualizované 
Prešov 10. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra vyhrali v piatkovom zápase 10. kola Tipsport ligy na ľade HC Prešov 4:0. Dosiahli ôsme víťazstvo v sérii, po ktorom si upevnili pozíciu lídra tabuľky. Prešovčania sú naďalej na predposlednom 11. mieste so šiestimi bodmi.

V drese Prešova nastúpila už aj nedávna akvizícia - útočník Matej Giľák. Favorizovaných hostí poslal do vedenia v 7. minúte obranca Osburn, ktorý o tri minúty pridal aj druhý gól. Nitrania mali hru pod kontrolou a dôležitý gól na 3:0 dosiahli v 46. minúte zásluhou Jacksona. V závere sa sústredili na udržanie čistého konta brankára Patrikainena, ktorý si napokon pripísal prvú nulu v slovenskej extralige.






Tipsport liga - 10. kolo:

HC Prešov - HK Nitra 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 7. Osburn (Passolt, Krištof), 10. Osburn (Passolt, Krištof), 46. Jackson (Chrenko, Lacka), 50. Okoličány (Kostenko, Lacka). Rozhodcovia: Rojík, Kocúr - Jurčiak, Staššák, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1296 divákov.

Prešov: Janus - Tumanovs, Kozák, Karaffa, Novota, Semaňák, Hudec - Hannoun, Rapuzzi, Fejes - Bačo, Buncis, Zabusovs - Giľák, Šille, Valigura - Chalupa, Štetka, Jokeľ

Nitra: Patrikainen - Osburn, Mezei, Kostenko, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Kalman, Bača - Paulovič, Krištof, Passolt - Kováč, Bubela, Jackson - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Chrenko, Nemec
