Tipsport Liga: Poprad vypálil Zvolenu rybník, Detva potrápila Slovan

HC'05 iClinic Banská Bystrica – HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 5. Bartánus (Bubela, Lamper), 18. Hickmott (Southorn, Cardwell), 57. Bartánus (Bubela, Marek Slovák), 61. Jääskeläinen (Southorn, Hickmott) – 18. Chalupa (Hvila), 38. Mašlonka (Lalancette, Dalhuisen), 45. Lalancette (Mašlonka). Rozhodovali: Kalina (SR), Kókai (Maď.) – Bogdaň (SR), Kis-Király (Maď.). Vylúčení: 3:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2058 divákov



Banská Bystrica: Beskorowany – Ďatelinka, Nemčík, Cardwell, Southorn, Petrinec, Mihálik, Zubák – Lamper, Bubela, Bartánus – Hrnka, Hickmott, Jääskeläinen – Gabor, Marek Slovák, Šille – Kabáč, Tamáši, Fafrák

Michalovce: Surák – Ventelä, Dalhuisen, Mesikämmen, Vorobjev, Kolba, Hančák – Hvila, Šimun, Chalupa – Mašlonka, Lalancette, Korhonen – Spilar, Galamboš, Hričina (32. Borov) – Giľák, Linet, Safaralejev

DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Nitra 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)



Góly: 5. Kiss (Galanisz, Vas), 55. Reszegh (Dudás, Vandane) - 1. Scheidl (Kerbashian, Morrison), 27. Kollár (Yellow Horn), 27. Buček (Kollár, Koyš), 45. Čaládi (Buček), 59. Yellow Horn (Scheidl, Mezei). Rozhodovali: Korba, Štefik - Jobbágy, Rojík, vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše: Beauviler - M. Versteeg po 10 min za pästný súboj, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 911 divákov



Miškovec: Rajna – Dudás, Ross, Vandane, Göz, Vojtkó, Szirányi - D. Rodman, St. Pierre, Harrison – Reszegh, Vas, Beauvillier - P. Kiss, Galanisz, Miskolczi - Láda

Nitra: Hanuljak – Morrison, Mezei, M. Versteeg, S. Rácz, Kubka, Sloboda, Korím – Yellow Horn, Kerbashian, Scheidl - Koyš, Kollár, Tábi - Fominych, Čaládi, Buček - Csányi, Minárik, Hrušík - Nemec

HKM Zvolen - HK Poprad 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)



Góly: 8. Kelemen (Fatul, Kolenič), 31. Kelemen (Mráz, Betker), 42. Trotter (Švarný) - 2. Jacobs (Paukovček, Leclerc), 6. Handlovský (Jacobs, Vandas), 30. Svitana (Zagrapan, Kozák), 47. Handlovský (Kozák), 60. Vandas (Erving, Nechvátal). Rozhodovali: Adamec, Goga - Orolin, Vyšný, vylúčení: 7:4 na 2 min, navyše: Maier 5+10+DKZ za bitku - Mlynarovič 5+10+DKZ za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, 1371 divákov



HKM Zvolen: Tomek - Corrin, Betker, Švarný, Fatul, Maier, Drgoň, Tomko - Štrauch, Trotter, McPherson - Kelemen, Špirko, Thompson - Mráz, Šťastný, Bonis - Marcinek, S. Petráš, Tibenský - Kolenič

HK Poprad: Nechvátal – Brejčák, Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Magovac, Česánek – Vandas, Preisinger, Handlovský – P. Svitana, Zagrapan, Karterud – Leclerc, Paukovček, Jacobs – Kundrik, Mlynarovič, Bjalončík – Králik

HC 07 WPC Koliba Detva - HC Slovan Bratislava 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 39. Král (Podešva, Chovan) - 33. Matoušek (Viedenský, Pance), rozh. sam. nájazd Abdul. Rozhodovali: D. Konc st., Juhász - D. Konc ml., Soltész, vylúčení: 1:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 487 divákov



HC 07 WPC Koliba Detva: R. Petrík - F. Fekiač, Chovan, Kuklev, Golian, Jendroľ, Gachulinec, Turan – J. Sýkora, Zuzin, Šišovský – Žilka, Valent, Gašpar - Král, Podešva, Ľupták - Čacho, V. Fekiač, Čenka – Török

HC Slovan Bratislava: Habal – Bačik, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Podlipnik, Hudec – Puliš, Zigo, Abdul – Žitný, Viedenský, Matoušek – Jendek, Kytnár, Š. Petráš - Pance, Urbánek, Bondra - Sloboda

Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Obhajca titulu HC'05 iClinic Banská Bystrica zdolal v utorňajšom domácom zápase 28. kola Tipsport Ligy nováčika HK Dukla Ingema Michalovce 4:3 po predĺžení.Pred začiatkom zápasu vedenie Banskej Bystrice ocenilo gratinovaným pukom Miroslava Chudého, bývalého kouča "baranov", dnes už v službách nováčika z Michaloviec.Prvá tretina bola v réžii domácich. Do vedenia išli v 5. minúte, keď Bubela od zadného mantinelu našiel v medzikruží Bartánusa a ten bez prípravy účinne zakončil. Ďalšie šance majster nevyužil a pykal za to. V 18. minúte sa ocitol v nájazde Hvila a hoci Beskorowany puk vyrazil, na dorážku Chalupu nemal nárok – 1:1. Ubehlo iba 25 sekúnd a skóre zápasu sa opäť zmenilo. Tentoraz bol v úniku bystrický útočník Hickmott a prestrelil Suráka – 2:1.Prvé vylúčenie prišlo na začiatku druhej tretiny, na trestnú lavicu si sadol Bartánus, ale hostia presilovku nevyužili, málo v nej hrozili, najbližšie mal ku gólu zblízka Mašlonka. Hneď nato si po faule Kolbu zahrali v početnej výhode aj domáci a hoci mali tlak, nepresadili sa, tentoraz zblízka neuspel Hrnka. Potom zahodili šance na strane Michaloviec v prieniku Giľák a na strane Bystrice Hickmott, ten ani na dvakrát nepokoril Suráka. V polovici stretnutia sa zranil v drese nováčika Hričina po strete so Southornom. Veľkú šancu mal potom útočník HC'05 Marek Slovák, predral sa dopredu a vystrelil do hornej žrde. Túto výstrahu zobrali hostia vážne. Začali viac útočiť i zakončovať a vyplatilo sa im to. V 38. minúte po rýchlom prechode celej formácie do pásma vyrovnal švihom z ľavého kruhu Mašlonka.V tretej tretine Banskobystričania nevyužili druhú presilovku v zápase a po nej inkasovali. Lalancette v 45. minúte vystrelil spoza kruhu a ľahší puk prešiel za Beskorowanyho – 2:3. Následne vyvinul majster enormné úsilie, viac sa tlačil dopredu, veľkú príležitosť mal pred bránkou Hrnka a po faule na neho si "barani" zahrali ďalšiu presilovku, no ani túto možnosť nevyužili. S pribúdajúcimi minútami sa nováčik srdnato pod Urpínom bránil, Surák ustál štipľavú strelu Slováka z pravej strany, no napokon kapituloval, pretože v 57. minúte z medzikružia v pokľaku vypálil nekompromisne Bartánus a vyrovnal na 3:3. Nasledovalo predĺženie, v ktorom Bystričania využili presilovku, presadil sa tvrdou strelou z ľavého kruhu Jääskeläinen – 4:3.Nitra vycestovala do Maďarska bez Krisa Versteega, do vedenia sa však dostala už po 27 sekundách. Z voleja trafil puk do siete Scheidl. Domáci rýchlo vyrovnali, z dorážky sa v 5. minúte presadil Kiss. Rozhodujúcim momentom sa ukázala byť 27. minúta. Najprv Nitra využila presilovú hru prostredníctvom Kollára a o 36 sekúnd neskôr zvýšil už na 3:1 pre hostí Buček. Náskok zveľadil v úvode tretej tretiny Čaládi a hoci domáci znížili v 55. minúte zásluhou Reszegha, Nitrania nenechali súpera sa v závere priblížiť kontaktným gólom a pripísali si druhé víťazstvo z predchádzajúcich ôsmich duelov. Premiérový zásah v nitrianskom drese zaznamenal v úplnom závere do prázdnej bránky Yellow Horn a stanovil výsledok. Miškovec nezískal ani bod vo štvrtom stretnutí za sebou.Hostia mali výborný štart do zápasu, už v 2. minúte sa dostali do prečíslenia Paukovček s Jacobsom a druhý menovaný rozvlnil sieť - 0:1. V 6. minúte prišiel ďalší úder pre Zvolen. Marcinek išiel na trestnú, no pobudol na nej len 32 sekúnd, keďže Handlovský z dorážky zvýšil na 2:0 pre Poprad. Domáci si následne zobrali oddychový čas a pomohlo im to, keďže sa im podarilo rýchlo znížiť. V 8. minúte vypálil Kelemen spoza obrancu a Nechvátal nestihol zareagovať - 1:2. Aj v ďalších minútach pokračoval svižný hokej s veľkým množstvom šancí. V 11. minúte mal vyrovnanie na hokejke Mráz, ale jeho strela skončila len na žrdi. Pri hre štyroch na štyroch najprv Jacobs preveril domáceho brankára Tomeka, na druhej strane sa ocitol v dobrej pozícii Trotter. V závere tretiny mali tlak hostia, ale tretí gól nepridali.V úvode druhej časti mal dobrú príležitosť Špirko, ktorý si potiahol puk spoza bránky, no jeho strela mierila vedľa. Zvolen si následne zahral v početnej výhode, no bez strely na bránku. Hostia mali šancu na tretí gól v 27. minúte po akcii Mlynaroviča s Bjalončíkom, ale Tomek zachránil. O tri minúty neskôr sa mu to už nepodarilo, keď sa vo vlastnom oslabení dostal za obranu Svitana a zvýšil na 3:1. Tento stav však nevydržal ani minútu a domáci sa dotiahli opäť na rozdiel jedného gólu. V presilovke, v ktorej inkasovali, Kelemen dorazil Mrázovu strelu za Nechvátala a znížil na 2:3. V 34. minúte sa strhla hromadná bitka a Maier s Mlynarovičom museli predčasne pod sprchy. V závere si oba tímy vypracovali ešte po dobrej šanci, ale góly už nepadli.Domácim hokejistom sa podarilo vyrovnať v 42. minúte, no krátko nato išli za sebou na trestnú Petráš a Kelemen a Poprad mal k dispozícii 26 sekúnd dlhú presilovku o dvoch hráčov. Dokázal ju využiť už po deviatich sekundách vďaka presnej strele Handlovského a opäť išiel do vedenia - 3:4. V 51. minúte mohol zlomiť zápas Zagrapan, ale prečíslenie troch na dvoch zakončil strelou mimo bránku. Zvolen doplácal na nedisciplinovanosť a zakrátko ponúkol hosťom ďalšiu presilovku. Tí ju však nevyužili a dráma pokračovala až do konca. V 54. minúte si dal pozor Nechvátal po šikovnom Špirkovom teči. Zvolenčania sa do záverečného tlaku ani veľmi nedostali a práve naopak, takmer inkasovali po šanciach Jacobsa a Vandasa. Domáci na poslednú minútu a pol odvolali Tomeka z bránky, no s výsledkom už nič neurobili. Bodku za zápasom dal 16 sekúnd pred záverečným hvizdom Vandas a pri jeho góle do prázdnej bránky si pripísal asistenciu aj brankár Nechvátal.Takmer 500 divákov videlo pod Poľanou vyrovnané stretnutie. V 10. minúte mohol domácich poslať do vedenia Kuklev, no rozozvučal iba žrď. V druhej tretine mal dobrú šancu aj Gašpar, no Habal ho vychytal. Slovan otvoril skóre v 33. minúte, keď Matoušek dostal ideálnu prihrávku od Viedenského a nezaváhal - 0:1. Lenže líder súťaže si neužil pohodlný zápas, v 39. minúte potrestal "belasých" vyrovnávajúcim gólom v presilovke Král. V závere tretej tretiny mohli všetky body pre Detvu zariadiť Čacho či Fekiač, no duel dospel až do predĺženia a samostatných nájazdov. V nich rozhodol o úspechu Slovana v piatej sérii Abdul.(2:1, 3:1, 0:1)8. Urban (Jurík, Bajtek), 14. Stupka (Hruška, Pospíšil), 25. Pospíšil (Hatala), 28. Drtina (Bajtek, Jurík), 33. Andrisík (Holovič) - 3. Br. Orban (Langkow, Macaulay), 26. Br. Orban (Langkow), 49. Langkow (Br. Orban). Rozhodovali: Baluška, Lokšík - Jedlička, Gegáň, vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Sofron (Újbuda) 2+2 min za hru so zdvihnutou hokejkou, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 763 divákovPavlas – Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš, Šmach – Pospíšil, Hruška, Stupka – Bajtek, Urban, Jurík – Fábry, Giertl, Rogoň - Mikula, Holovič, AndrisíkBálisz – Macaulay, McNally, Carlisle, Garát, Fejes, Pozsgai, Bl. Orbán – Bodó, Langkow, Br. Orban – Sorfon, Strech, Klempa – Pápa, Pitt, Nagy – Majoross, KreiszV 2. minúte oslabil domácich trestom za podrazenie Rogoň a hostia to využili. Najprv predviedli kombinačnú akciu, pri ktorej Pavlas betónom pohotovo zasiahol proti pokusu Sofrona. Neporadil si však už so zakončením Br. Orbana bráneného Drtinom. Vedenie hostí trvalo len päť minút, keď Jurík poslal puk z ľavej strany pred bránku a tesne pred Báliszom ho Urban tečom poslal do siete. V následnej presilovke mali Zámčania niekoľko sľubných pokusov, ale dorážkami striel od modrej neuspeli. Nepodarilo sa to ani Hatalovi, ktorý si dobre nakorčuľoval pred bránku súpera. V 14. minúte hrali domáci ďalšiu presilovku a tentoraz ju využili. Pri bránke postavený Hruška našiel presne Stupku a ten z prvej prestrelil Bálizsa.Hostia v druhej tretine nebezpečne hrozili vyrovnaním, ale Pavlas mal situáciu pod kontrolou aj pri zakončení Kreisza. V 25. minúte dostal od Hatalu dobrý puk na pravú stranu útočnej tretiny Pospíšil a švihom zvýšil na rozdiel dvoch gólov. Ten nevydržal dlho, pretože už o 39 sekúnd vrátil MAC do hry svojím druhým gólom Br. Orban. Na to dokázali Novozámčania odpovedať počas ďalšej presilovej hry - Drtinovu strelu od modrej zastavila až sieť súperovej bránky. Na druhej strane Pavlas vyrážačkou zasiahol proti pokusu Pitta. Rovnako si Bálizs poradil so švihom Mikulu. Krátko nato udreli Novozámčania po piaty raz, keď po buly v útočnej tretine dopravil puk do siete Andrisík.V treťom dejstve spálil Bajtek dobrú možnosť po kombinácii s Urbanom a Juríkom. V oslabení mohol streliť gól Urban, ale jeho pokus skončil len na Bálizsovi. Potvrdilo sa "nedáš – dostaneš" a v početnej výhode znížil na rozdiel dvoch gólov Langkow. Novozámčania následne dostali po zákroku Sofrona na Bajteka možnosť štvorminútovej presilovky, ale zužitkovať sa im ju nepodarilo. Hostí tri minúty pred koncom oslabil vylúčením Macaulay a skomplikoval im možnosť hry bez brankára. Bálizs necelú minútu pred koncom opustil bránku, no gól už nepadol a tri body zostali na juhu Slovenska.