Hokej-TL: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 v 15. kole - sumár
Rozhodujúca bola prostredná časť hry, v ktorej skórovali hostia až štyrikrát.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 26. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra natiahli sériu víťazstiev na klziskách súperov už na sedem zápasov. „Corgoni“ uspeli v nedeľňajšom stretnutí 15. kola Tipsport ligy v Liptovskom Mikuláši, ktorý zdolali 5:2. Nitrania dosiahli tretí triumf za sebou, z uplynulých 13 duelov našli premožiteľa iba raz.
Rozhodujúca bola prostredná časť hry, v ktorej skórovali hostia až štyrikrát. V úvodnej časti sa presadil nitriansky obranca Zach Osburn, ktorý v 26. minúte pridal aj druhý presný zásah a nadviazali na neho ešte Jakub Lacka s Robbym Jacksonom. Kontaktný gól Jakuba Sukeľa domáci tím príliš nenakopol, keďže Sebastián Čederle vrátil Nitre vedenie o štyri góly vo vlastnom oslabení. V úvode tretieho dejstva ešte skorigoval na konečných 2:5 z pohľadu domácich americký útočník Dawson Tritt.
Tipsport liga - 15. kolo:
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)
Góly: 34. Sukeľ (Ferkodič, Fekiač), 43. Tritt (Ibragimov, Fekiač) – 6. Osburn (Mezei, Krištof), 26. Osburn (Krištof, Paulovič), 27. Lacka (Čederle), 32. Jackson (Bubela, Osburn), 36. Čederle (Lacka). Rozhodcovia: Výleta, Goga - Tvrdoň, Tomáš, vylúčení: 2:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 896 divákov
Liptovský Mikuláš: Lebedeff (29. Surák) – Robertson, Lalík, Flood, Mezovský, Jendroľ, Fekiač – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Réway, Uhrík, Vojtech – Ibragimov, Tritt, Kotvan – Nespala, Vankúš, Šandor
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Jackson, Bubela, Molnár – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Chrenko, Nemec
