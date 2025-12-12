< sekcia Šport
Michalovce zvíťazili nad Košicami 5:2
Po góloch Spodniaka a Roya viedli v 11. minúte 2:0. Košičania zásluhou Lampera rýchlo znížili, v závere tretiny však inkasovali z hokejky Adama Vargu.
TASR
Michalovce 12. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy nad Košicami 5:2. Vo východniarskom derby potvrdili dobrú formu a bodovali už vo štvrtom zápase za sebou.
Po góloch Spodniaka a Roya viedli v 11. minúte 2:0. Košičania zásluhou Lampera rýchlo znížili, v závere tretiny však inkasovali z hokejky Adama Vargu. Po presných zásahoch Fominycha s Virtanenom bolo už 5:1 a Riečický v 32. minúte prepustil miesto v košickej bránke Lackovičovi. V záverečnej tretine hostia už iba skorigovali prehru.
Hokejisti Žiliny zdolali v piatkovom šlágri 27. kola Tipsport ligy HK Nitra 6:4. Domáci sa tak na štvrtom mieste priblížili tretím Košiciam, Nitra je druhá a nevyužila príležitosť vrátiť sa na čelo tabuľky po skončení prebiehajúceho kola. Prehrala už štvrtý zápas za sebou.
Víťazný gól Vlkov strelil v 50. minúte Brendan Ranford na priebežných 5:4. Najviac kanadských bodov však získal za štyri góly jeho spoluhráč - poľský útočník Kamil Walega. Z hostí bol najprodukívnejší Rus Dmitrij Kostenko s gólom a asistenciou.
Hokejisti Popradu vyhrali v piatkovom dueli 27. kola Tipsport ligy nad Prešovom 3:2 po predĺžení, bodovali v treťom zápase v rade a v neúplnej tabuľke poskočili pred deviaty Zvolen. Prešov taktiež bodoval v treťom dueli za sebou a na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca sedem bodov.
Gólovým hrdinom duelu bol Alex Šotek, ktorý rozhodol o triumfe „kamzíkov“ po 16 sekundách extračasu. Najproduktívnejším bol spomedzi jeho spoluhráčov kanadský obranca Martin Lefebvre s dvoma asistenciami a nechýbal ani pri víťaznom góle. Prešov strelil oba presné zásahy v presilovke, dve asistencie si pri nich pripísal Matej Giľák.
Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali v piatkovom zápase 27. kola Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 3:2 po predĺžení. Domáci tak v neúplnej tabuľke preskočili šiestu Banskú Bystricu, Spišská Nová Ves je predposledná so stratou bodu na desiate Michalovce.
Víťazný gól domácich vsietil v druhej minúte predĺženia Matúš Vojtech počas presilovej hry. Extračas zariadil jeho tímu v 59. minúte Kanaďan Carter Robertson, ktorý mal bilanciu 1+1 spolu so svojím krajanom Xavierom Cormierom. Na druhej strane bol najproduktívnejší ďalší Kanaďan Danick Martel, ktorý sa postaral o oba góly Spišiakov.
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po nájazdovom rozstrele a upevnili si post lídra tabuľky. Pred druhou Nitrou majú už štvorbodový náskok. Rozhodujúci nájazd premenil Liam Pecararo. Pre Slovan to bol štvrtý triumf za sebou.
Trenčania si po ôsmich minútach vďaka Deschenauovi a Goljerovi vypracovali dvojgólový náskok. Slovan však rýchlo vyrovnal, keď sa presadili Dmowski a Acolatse. Domácim opäť prinavrátil vedenie Deschenau, ktorý v 18. minúte využil presilovku. Slovan vyrovnal v 35. minúte, keď Pecararo potrestal vylúčenie Krajča. V tretej tretine ani v predĺžení gól nepadol a tak rozhodli nájazdy, v ktorých mal navrch Slovan.
Tipsport liga - 27. kolo:
HK Dukla Michalovce - HC Košice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Spodniak (Welsh, Martel), 11. Roy (Martel, Virtanen), 20. A. Varga (Bartánus), 27. Fominych, 32. Virtanen (Kubka) - 13. Lamper (Bučko, Mikúš), 52. Mikúš (Šedivý, Slovák). Rozhodovali: Rojík, Snášel – Stanzel, Staššák, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1162 divákov.
Michalovce: Borák – Welsh, Marcinko, Meliško, Kubka, Roman, Stripai, Rimko – Virtanen, Roy, Martel – Spodniak, Kytnár, Fominych – Safaralejev, Lichanec, Stahoň – Hrabčák, Bartánus, A. Varga
Košice: Riečický (32. Lackovič) – Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskyj, Ferenc, Mitro, Bučko – Jellúš, Slovák, Mikúš – Rogoň, Havrila, Lamper – Liščinský, Linet, Plochotnik – J. Bartoš, T. Varga, Kvietok – Zuščák
Hokej-TL: Vlci Žilina - HK Nitra 6:4
Hokejisti Žiliny zdolali v piatkovom šlágri 27. kola Tipsport ligy HK Nitra 6:4. Domáci sa tak na štvrtom mieste priblížili tretím Košiciam, Nitra je druhá a nevyužila príležitosť vrátiť sa na čelo tabuľky po skončení prebiehajúceho kola. Prehrala už štvrtý zápas za sebou.
Víťazný gól Vlkov strelil v 50. minúte Brendan Ranford na priebežných 5:4. Najviac kanadských bodov však získal za štyri góly jeho spoluhráč - poľský útočník Kamil Walega. Z hostí bol najprodukívnejší Rus Dmitrij Kostenko s gólom a asistenciou.
Vlci Žilina - HK Nitra 6:4 (1:2, 2:0, 3:2)
Góly: 6. Walega (Kolenič, Gachulinec), 21. Walega (Kolenič, Pobežal), 35. Walega (Holenda, Diakov), 46. Chicoine (Tkáč, Gachulinec), 50. Ranford (Diakov, Koyš), 60. Walega (Gachulinec) - 2. Chrenko (Okoličány, Stacha), 6. Kostenko (Nemec, Hrnka), 42. Passolt (Kostenko, Graham), 47. Carmichael (Graham, Passolt). Rozhodcovia: Crman, Krajčík - Pribula, Kacej, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2495 divákov.
Žilina: Rychlík - Gachulinec, Pobežal, Chicoine, Korenčik, Holenda, Diakov, Vajko, Dubravík - Ranford, Korczak, Koyš - Tkáč, Baláž, Mucha - Kolenič, Walega, Dej - Vašaš, Galamboš, Juščák
Nitra: Ferguson - Osburn, Bača, Graham, Carmichael, Vitaloš, Stacha, Valent, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Bubela, Molnár - Lacka, Chrenko, Okoličány - Kostenko, Hrnka, Nemec
HK Poprad - HC Prešov 3:2
Hokejisti Popradu vyhrali v piatkovom dueli 27. kola Tipsport ligy nad Prešovom 3:2 po predĺžení, bodovali v treťom zápase v rade a v neúplnej tabuľke poskočili pred deviaty Zvolen. Prešov taktiež bodoval v treťom dueli za sebou a na predposlednú Spišskú Novú Ves stráca sedem bodov.
Gólovým hrdinom duelu bol Alex Šotek, ktorý rozhodol o triumfe „kamzíkov“ po 16 sekundách extračasu. Najproduktívnejším bol spomedzi jeho spoluhráčov kanadský obranca Martin Lefebvre s dvoma asistenciami a nechýbal ani pri víťaznom góle. Prešov strelil oba presné zásahy v presilovke, dve asistencie si pri nich pripísal Matej Giľák.
HK Poprad - HC Prešov 3:2 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 31. Kundrik (Lefebvre, Sproul), 46. Bjalončík (Calof), 61. Šotek (Lefebvre) - 5. MacDougall (Giľák), 20. Rapuzzi (Blaško, Giľák). Rozhodcovia: Konc, Goga - Tvrdoň, Vyšný, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1367 divákov.
Poprad: Parks - Sproul, Lefebvre, Fereta, Nemčík, Bodák, Malina - Török, Suchý, Majdan - Šotek, Urbánek, Nauš - Calof, Cracknell, Bjalončík - Gabor, Výhonský, Kundrik
Prešov: Janus - Hain, Brejčák, MacDougall, Nátny, Chatrnúch, Semeňák - Giľák, Rapuzzi, Avcin - Valigura, Suja, Bačo - Chalupa, Frič, Jokeľ - Blaško, Paločko, Melcher
Liptovský Mikuláš - Spišská Nová Ves 3:2
Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali v piatkovom zápase 27. kola Tipsport ligy Spišskú Novú Ves 3:2 po predĺžení. Domáci tak v neúplnej tabuľke preskočili šiestu Banskú Bystricu, Spišská Nová Ves je predposledná so stratou bodu na desiate Michalovce.
Víťazný gól domácich vsietil v druhej minúte predĺženia Matúš Vojtech počas presilovej hry. Extračas zariadil jeho tímu v 59. minúte Kanaďan Carter Robertson, ktorý mal bilanciu 1+1 spolu so svojím krajanom Xavierom Cormierom. Na druhej strane bol najproduktívnejší ďalší Kanaďan Danick Martel, ktorý sa postaral o oba góly Spišiakov.
HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 23. Cormier (Sukeľ, Robertson), 59. Robertson (Cormier, Tritt), 62. Vojtech (Robertson, Cormier) - 13. Martel (Archambault, Rapáč), 54. Martel (Ališauskas). Rozhodcovia: Klejna, Štefik - Tichý, Frimmel, vylúčení: 10:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 892 divákov.
Lipt. Mikuláš: Houser - Robertson, Lalík, Fekiač, Flood, Bíly, Kotvan, Jendroľ - Záborský, Cormier, Sukeľ - Vojtech, Tritt, Ibragimov - Šandor, Uhrík, Ferkodič - Sejna, Vankúš, Nespala
Spišská N. Ves: Surák - Groch, McIsaac, Žiak, Ališauskas, Zajac, Barcík, Belluš - Rapáč, Giroux, Džugan - Turanský, Martel, Archambault - Vandas, Viedenský, Števuliak - Vartovník, Bortňák, Frankovič
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:4
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v 27. kole Tipsport ligy na ľade Dukly Trenčín 4:3 po nájazdovom rozstrele a upevnili si post lídra tabuľky. Pred druhou Nitrou majú už štvorbodový náskok. Rozhodujúci nájazd premenil Liam Pecararo. Pre Slovan to bol štvrtý triumf za sebou.
Trenčania si po ôsmich minútach vďaka Deschenauovi a Goljerovi vypracovali dvojgólový náskok. Slovan však rýchlo vyrovnal, keď sa presadili Dmowski a Acolatse. Domácim opäť prinavrátil vedenie Deschenau, ktorý v 18. minúte využil presilovku. Slovan vyrovnal v 35. minúte, keď Pecararo potrestal vylúčenie Krajča. V tretej tretine ani v predĺžení gól nepadol a tak rozhodli nájazdy, v ktorých mal navrch Slovan.
HK Dukla Trenčín - HC Slovan Bratislava 3:4 pp a sn (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 5. Deschenau (Varone), 8. Goljer (Ahl, Deschenau), 18. Deschenau - 10. Dmowski (Elson), 14. Acolatse (O´Connor), 35. Pecararo, rozh. nájazd Pecararo. Rozhodovali: Žák, Kocúr – Šoltés, Gegáň, vylúčení: 7:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3752 divákov
Trenčín: Tunca – Goljer, Mikuš, Drgoň, Hrenák, Laurenčík, Hatala, Starosta, Urban, Kalis – Deschenau, Varone, Ahl – Baptiste, Bellerive, Krajčovič – Bezúch, Šiška, Lapšanský – Stránský, Krajč, Hudec
Slovan: Kiviaho – Maier, O´Connor, Bačík, Acolatse, Fabuš, Královič, Brincko – Jendek, Solenský, Varga – Dmowski, Elson, Pecararo – Šimun, Peterek, Bondra – Lupták, Preisinger, Petriska
