Michalovce zdolali Trenčín 4:2
Michalovčania v druhej tretine dvakrát prišli o jednogólový náskok.
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 21. novembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Michalovce zvíťazili v 21. kole Tipsport ligy na domácom ľade nad Duklou Trenčín 4:2. Dva góly vsietil kanadský útočník Marc-Olivier Roy.
Michalovčania v druhej tretine dvakrát prišli o jednogólový náskok. Do šatne však napokon odchádzali za stavu 3:2, keď Roy v 39. minúte využil presilovku. Trenčanom sa už vyrovnať nepodarilo a pri záverečnej power play inkasovali štvrtý gól z hokejky Virtanena.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 21. kola Tipsport ligy nad Žilinou 4:2. V tabuľke poskočili na priebežné 3. miesto práve pred Žilinu, ktorú preskočili vďaka lepšiemu skóre. Vlci však odohrali o jeden zápas menej.
Hostia mali lepší štart, keď najskôr ubránili oslabenie a v ich prvej presilovke Ranford otvoril skóre - 0:1. V 17. minúte vyrovnal obranca Rosandič, keď tiež využil presilovku. V 23. minúte síce rozhodcovia po konzultácii neuznali gól Jellúša, no krátko na to sa do krátkeho úniku dostal Petráš - 2:1. Dôležitý gól na 3:1 strelil v 37. minúte Havrila, keď využil zakrytý výhľad žilinského brankára. V tom čase už hostia hrali bez útočníka Kosmachuka, ktorý dostal väčší trest za pichnutie. Hostia sa v tretej tretine snažili vyrovnať a Korczak počas hry bez brankára znížil na 3:2, no gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre Mikúš.
Hokejisti Nitry potvrdili v piatkovom dueli 21. kola Tipsport ligy úlohu favorita, keď nad posledným tímom tabuľky z Prešova vyhrali na svojom ľade 4:2. Upevnili si tak post lídra súťaže.
Už po prvej tretine viedli „corgoni“ dvojgólovým rozdielom, keď sa do streleckej listiny zapísali Lacka a z presilovky Krištof. V druhej perióde sa okrem domáceho Bubelu dostali k slovu už aj hostia a zásluhou Giľáka a Rapuzziho skresali manko. Herne dominantných Nitranov však na ceste k víťazstvu nezastavilo ani zranenie brankára Fergusona. Poistku pre favorita pridal v početnej výhode Paulovič.
Hokejisti Zvolena prehrali v Tipsport lige tretí zápas za sebou. V piatkovom dueli 21. kola podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení a neodčinili tak utorňajší debakel s Nitrou 2:8 pred vlastnými priaznivcami. Tím spod Tatier vyhral štvrtý zápas v rade a odlepil sa z predposlednej priečky v tabuľke.
Domáci v úvode nevyužili dve väčšie šance, prvú mala nová posila Csányi. Hostia trestali v 15. minúte, keď sa z dorážky presadil Šotek. V druhej tretine mali viac šancí Popradčania, ale z vyrovnania sa tešili ´rytieri´ spod Pustého hradu. Hecl švihom z ľavého kruhu prestrelil Belányiho. V 3. tretine doplatil Poprad na vylúčenia. Zvolenčania využili presilovku Jääskeläinenom, ktorý sa presadil príklepom bez prípravy - 2:1. Lenže do poldruha minúty vyrovnal z ľavého kruhu nevýraznou strelou Malina a vynútil pre „kamzíkov“ predĺženie. V ňom potrestal chybu Beňa popradský útočník Urbánek a zariadil svojmu tímu dva body.
Tipsport liga - 21. kolo:
HK Dukla Michalovce - HK Dukla Trenčín 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)
Gólye: 21. Spodniak (Virtanen, Welsh), 29. Roy (Svitana, Fominych), 39. Roy (Welsh, Virtanen), 58. Virtanen – 24. Lapšanský (Bezúch, Mikuš), 35. Krajčovič (Krajč, Mikuš). Rozhodovali: Orolin, Lesay – Tvrdoň, Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Roman, Macejko, Rimko – Virtanen, Roy, Spodniak – Safaralejev, Lichanec, Michnáč – Fominych, Hrabčák, Svitana – Varga, Bartánus, Stahoň
Trenčín: Junca – Mikuš, Goljer, Laurenčík, Drgoň, Starosta, Hatala, Maruna, Hrenák – Bellerive, Varone, Dudáš – Ahl, Vitolinš, Descheneau – Lapšanský, Šiška, Bezúch – Hudec, Krajč, Krajčovič
Hokej-TL: HC Košice - Vlci Žilina 4:2 v 21. kole
Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom zápase 21. kola Tipsport ligy nad Žilinou 4:2. V tabuľke poskočili na priebežné 3. miesto práve pred Žilinu, ktorú preskočili vďaka lepšiemu skóre. Vlci však odohrali o jeden zápas menej.
Hostia mali lepší štart, keď najskôr ubránili oslabenie a v ich prvej presilovke Ranford otvoril skóre - 0:1. V 17. minúte vyrovnal obranca Rosandič, keď tiež využil presilovku. V 23. minúte síce rozhodcovia po konzultácii neuznali gól Jellúša, no krátko na to sa do krátkeho úniku dostal Petráš - 2:1. Dôležitý gól na 3:1 strelil v 37. minúte Havrila, keď využil zakrytý výhľad žilinského brankára. V tom čase už hostia hrali bez útočníka Kosmachuka, ktorý dostal väčší trest za pichnutie. Hostia sa v tretej tretine snažili vyrovnať a Korczak počas hry bez brankára znížil na 3:2, no gólom do prázdnej bránky uzavrel skóre Mikúš.
Tipsport liga - 21. kolo:
HC Košice - Vlci Žilina 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 17. Rosandič (Mikúš), 24. Petráš, 37. Havrila (Lamper, Šedivý), 59. Mikúš - 3. Ranford (Kosmachuk, Chicoine), 57. Korczak (Chicoine, Kolenič). Rozhodcovia: Štefik, Žák - Pribula, Šoltés, vylúčení: 5:4 na 2 min., navyše Kosmachuk (Žil.) 5 min. + DKZ za seknutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3689 divákov.
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý - Mikúš, Krivošík, Petráš - Lamper, Havrila, Rogoň - Jellúš, Kohút, Plochotnik - Kvietok, Varga, Liščinský - J. Bartoš
Žilina: LaCouvee - Holenda, Pobežal, Korenčík, Djakov, Vajko, Chicoine - Kolenič, Korczak, Ranford - Kosmachuk, Baláž, Tkáč - Juščák, Šmida, Dej - Vašaš, Galamboš, Dubravík
Hokej-TL: HK Nitra - HC Prešov 4:2 v 21. kole
Hokejisti Nitry potvrdili v piatkovom dueli 21. kola Tipsport ligy úlohu favorita, keď nad posledným tímom tabuľky z Prešova vyhrali na svojom ľade 4:2. Upevnili si tak post lídra súťaže.
Už po prvej tretine viedli „corgoni“ dvojgólovým rozdielom, keď sa do streleckej listiny zapísali Lacka a z presilovky Krištof. V druhej perióde sa okrem domáceho Bubelu dostali k slovu už aj hostia a zásluhou Giľáka a Rapuzziho skresali manko. Herne dominantných Nitranov však na ceste k víťazstvu nezastavilo ani zranenie brankára Fergusona. Poistku pre favorita pridal v početnej výhode Paulovič.
Tipsport liga - 21. kolo:
HK Nitra - HC Prešov 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Góly: 15. Lacka (Stacha, Okoličány), 19. Krištof (Osburn, Paulovič), 33. Bubela (Vitaloš, Kalman), 47. Paulovič (Krištof, Osburn) – 27. Giľák (MacDougall, Avcin), 38. Rapuzzi (Avcin, Giľák). Rozhodcovia: Čahoj, Crman – Hajnik, Tichý, vylúčení: 2:8 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 2578 divákov.
Nitra: Ferguson (44. Krčmár) – Kalman, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača, Bajtek – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Bubela, Hrnka
Prešov: Vyletelka – Suja, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Pulščák – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Jokeľ, Rockwood, Fejes – Chalupa, Paločko, Valigura – Blaško, Bačo, Frič
Hokej-TL: HKM Zvolen - HK Poprad 2:3 pp v 21. kole
Hokejisti Zvolena prehrali v Tipsport lige tretí zápas za sebou. V piatkovom dueli 21. kola podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení a neodčinili tak utorňajší debakel s Nitrou 2:8 pred vlastnými priaznivcami. Tím spod Tatier vyhral štvrtý zápas v rade a odlepil sa z predposlednej priečky v tabuľke.
Domáci v úvode nevyužili dve väčšie šance, prvú mala nová posila Csányi. Hostia trestali v 15. minúte, keď sa z dorážky presadil Šotek. V druhej tretine mali viac šancí Popradčania, ale z vyrovnania sa tešili ´rytieri´ spod Pustého hradu. Hecl švihom z ľavého kruhu prestrelil Belányiho. V 3. tretine doplatil Poprad na vylúčenia. Zvolenčania využili presilovku Jääskeläinenom, ktorý sa presadil príklepom bez prípravy - 2:1. Lenže do poldruha minúty vyrovnal z ľavého kruhu nevýraznou strelou Malina a vynútil pre „kamzíkov“ predĺženie. V ňom potrestal chybu Beňa popradský útočník Urbánek a zariadil svojmu tímu dva body.
Tipsport liga - 21. kolo:
HKM Zvolen - HK Poprad 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Góly: 32. Hecl (Fekiač), 49. Jääskeläinen (Cassels) – 15. Šotek (Bjalončík, Lefebvre), 50. Malina (Bjalončík, Belányi), 62. Urbánek (Sproul). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Jedlička, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1496 divákov.
Zvolen: Kantor – Valach, Brejčák, Wesley, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Golian – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – Lunter, Fekiač, Hecl – Csányi, Faith, Kukos
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta – Bjalončík, Cracknell, Calof – Výhonský, Suchý, Török – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrík, Stanček
