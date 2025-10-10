< sekcia Šport
Hokejisti Michaloviec zdolali Trenčín 3:2
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 10. októbra (TASR) - Hokejisti Michaloviec zaznamenali v 10. kole Tipsport ligy druhé tohtosezónne víťazstvo po predĺžení, na ľade Trenčína vyhrali 3:2. Hostia vyhrali druhé z ostatných troch stretnutí, vďaka tomu sa posunuli v tabuľke na desiatu priečku a majú na konte sedem bodov. Pre domácich to bola naopak tretia prehra za sebou, v ligovom pelotóne tak sú na šiestej pozícii so 16 bodmi.
V dueli Dukiel otvoril strelecký účet domáci Adam Drgoň, po prestávke vyrovnal stav stretnutia Jacob Virtanen. Domácich poslal v 28. minúte opäť do vedenia Adam Lapšanský, ale 22 sekúnd pred záverečnou sirénou dokázali hostia v hre bez brankára vyrovnať, keď poslal duel do predĺženia Jordan Martel. Ten istý hráč rozhodol o triumfe Michaloviec už po 27 sekundách extra času.
Tipsport liga - 10. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK Dukla Michalovce 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 6. Drgoň (Vitolinš, Mikuš), 28. Lapšanský (Šiška, Hatala) – 24. Virtanen (Roy, Martel), 60. Martel (Roy, Welsh), 61. Martel (Roy). Rozhodcovia: Jobbágy, Žák - Tvrdoň, Hercog, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 2068 divákov.
Trenčín: Hrenák – Hlaváč, Drgoň, Mikuš, Hatala, Starosta, Goljer, Dudáš, Laurenčík – Ahl, Bellerive, Josling – Záborský, Šiška, Lapšanský – Hudec, Krajč, Krajčovič – Bezúch, Kalis, Vitolinš
Michalovce: Glosár – Welsh, Bindulis, Lindelöf, Marcinko, Meliško, Macejko, Roman – Virtanen, Roy, Martel – Michnáč, Kytnár, Varga – Spodniak, Svitana, Bartánus – Faith, Lichanec, Hrabčák
