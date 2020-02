TIPSPORT LIGA: Bratislavský Slovan uspel na ľade Dukly Trenčín

51.kolo hokejovej Tipsport ligy:



HK Dukla Trenčín – HC Slovan Bratislava 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)



Góly: 11. Sládok (Mikyska), 30. Hecl (Sádecký, Stacha) – 12. Urbánek (Kytnár), 21. Basaraba (St. Pierre, Bondra), 26. Viedenský (Kytnár), 49. Kytnár, 60. Viedenský. Rozhodovali: Stano, V. Snášel ml. – Stanzel, Gegáň, vylúčení: 3:8, presilovky a oslabenia: 0:1, 5130 divákov.



Trenčín: Tomek – McCormack, Brodeur, Štach, Kajínek, Bokroš, Sládok, Stacha – Alderson, Mikyska, Špirko – Sádecký, Paukovček, Hecl – Hlinka, Švec, Valach – Blaško, Ferényi, Rajnoha – Ďurina

Slovan: Habal – Bačík, Sersen, Štajnoch, Demo, Šedivý, Kučný – Pance, Zigo, Abdul – Basaraba, St.Pierre, Bondra – Žitný, Kytnár, Viedenský – Petráš, Urbánek, M. Sloboda

Ján Pardavý, tréner Trenčína: „Zápas sa hral pred výbornou kulisou. Po tejto prehre som hrdý na chalanov za to, čo predviedli. Defenzívne silný Slovan hral veľmi dobre vo vlastnom pásme. Hráči súpera dobre blokovali strely a priestor. Z môjho pohľadu bola druhá a tretia tretina o efektivite.“



Rudolf Jendek, asistent trénera Slovana: "Videli sme bojovné stretnutie, na ktorom bolo vidieť, že sa približuje play off. Z našej strany bolo dôležité, že sme rýchlo reagovali na inkasovaný gól a neskôr sme otočili. V druhej tretine bola šťastena na naše strane a strelili sme dva góly. V poslednej tretine sme trpezlivou hrou dokázali udržať výsledok. Mužstvo plnilo pokyny a výborný výkon pridal brankár Habal.“



Trenčín 18. februára (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorok v 51. kole Tipsport Ligy na ľade Trenčína 5:2.Už úvodná minúta priniesla poriadne vzruchu. Najskôr chybu v domácich radoch nedokázali belasí využiť, keďže Zigova prihrávka nenašla adresáta. Na opačnej strane zostal po odrazenom puku od zadného mantinelu nepokrytý Paukovček, no nedokázal trafiť odkrytú bránku. V 8. minúte mal ideálnu možnosť otvoriť skóre Valach, ale z hranice pravého kruhu neprestrelil prvého brániaceho hráča. Na opačnej strane o dve minúty neskôr vyrazený puk gólmanom Tomekom zadovkou neprepasíroval do siete Viedenský. V 11. minúte sa domáci tím dostal do vedenia. Po vyhranom vhadzovaní poslal skrytú strelu Sládok a puk zapadol za Habalov chrbát. O malú chvíľu slovanisti prepadli v útočnej tretine. Do brejku sa dostal Alderson, ale strelou po ľade Habala neprekvapil. Slovan dokázal odpovedať rýchlo. V presilovej hre nedokázali Trenčania odstaviť súpera. Brankár Tomek dve strely chytil, no tretiu letiacu vzduchom trafil Urbánek – 1:1. V druhej časti úvodnej tretiny sa viac bojovalo ako hralo a napriek vylúčeniam diváci veľké šance nevideli.Hostia mali ideálny vstup do druhej tretiny. Po súboji v rohu klziska prijal prihrávku Basaraba a poslal puk do odkrytej časti bránky. Domáci tím zostal zaskočený a v 26. minúte inkasoval po tretí raz. Kytnárovu strelu brankár vyrazil pred Viedenského, ktorý už nemal problém poslať puk do siete. V 28. minúte vytvorila Dukla poriadny záver pred Habalom, ale Alderson s Mikyskom nedokázali puk prepasírovať za bránkovú čiaru. V tej istej minúte už znel štadiónom gólový klaksón, no po zadovke Špirka sa puk odrazil od žŕdky. Veľký tlak vojaci pretavili do gólu v polovici stretnutia. Po signalizovanom faule si Hecl naviezol puk na os ihriska a strelou k žŕdke znížil na 2:3. V 37. minút mohol belasým prinavrátiť dvojgólové vedenie Basaraba. Puk odrazený od zadného mantinelu však poslal iba do hrude brankára.Trenčania na začiatku poslednej tretiny dohrávali presilovú hru. Vyrovnanie mal v nej na hokejke Mikyska, ale puk sa po jeho strele iba odrazil od ľavej žŕdky. Bratislavčania dobre vyčkávali na súpera v strednom pásme a nepúšťali domáci tím do šancí. V 49. minúte predviedol individuálnu akciu Kytnár a strelou do horných poschodí bránky prekvapil Tomeka – 2:4. Prakticky okamžite mohol znížiť Hecl, no v úniku minul. V 54. minúte pri nájazde dvoch na jedného demonštroval domácu streleckú nemohúcnosť Alderson, ktorý po prihrávke Mikysku prestrelil. V závere ešte poslal puk do prázdnej bránky Viedenský, a tak ju Slovan porazil aj po štvrtý raz v sezóne.