TIPSPORT LIGA: Michalovce zdolali Banskú Bystricu

HK Dukla Ingema Michalovce - HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:2 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 14. Ventela (Lalancette, Korhonen), 22. Galamboš (Giľák, Spilar), 63. Pukka (Mesikammen, Galamboš) - 34. Ihnačák (Hrnka), 51. Šille (Brejčák, Mlynarovič). Rozhodovali: Kalina, Korba - Smrek, Bogdaň, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3658



Michalovce: Trenčan (35. Surák) - Hančák, Ventela, Pukka, Mesikammen, Ťavoda, Vorobjev, Zekucia - Korhonen, Lalancette, Spilar - Hričina, Galamboš, Mašlonka - Safaralejev, Linet, Giľák - Chalupa, Šimun, Hvila - Borov



Banská Bystrica: Beskorowany - Southorn, Mihalik, Ďatelinka, Cardwell, Petrinec, Brejčák, Žiak, Lopejský - Jaaskelainen, Hickmott, Hohmann - Bartánus, Mlynarovič, P. Lamper - Hrnka, Bubela, Ihnačák - Kabáč, Gabor, Šille



Michalovce 17. januára (TASR) - Hokejisti Michaloviec zvíťazili v piatkovom domácom zápase 41. kola Tipsport Ligy nad majstrovskou Banskou Bystricou 3:2 po predĺžení.Lepší vstup do zápasu mali domáci. Tí zatiaľ s majstrom bodovali v každom z troch zápasov a ukázali, že majú na to, aby sa im to podarilo aj štvrtýkrát. Bystričanov v prvej časti pustili akurát k štyrom strelám na bránku a sami niekoľkokrát ohrozili Beskorowaneho. Toho neprekonali Šimun, Hvila, ani Mašlonka. Podarilo sa to až Ventelemu, ktorý v štrnástej minúte prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Hostia väčšinu zo svojich striel na bránu vyslali v následnej presilovke po faule Ťavodu na Ihnačáka, po jej skončení mal ešte gól na hokejke Lalancette. Na konci prvej časti sa pred bránkou HC 05 do seba pustili Lukáš Hvila s Jánom Brejčákom a ich potyčku rozhodcovia posúdili rozdielovým trestom pre bystrického hráča.Domáci tak hneď z kraja druhej tretiny hrali presilovku, ktorú využil na druhý gól Peter Galamboš. Dobrý hokej pokračoval aj v ďalších minútach. Čoraz viac sa do ofenzívy začali zapájať hostia, ktorí boli za to odmenení v 34. minúte kontaktným gólom Briana Ihnačáka. Skóre druhej časti sa už nezmenilo, hoci sa mohlo, Galamboš ale svoj nájazd na Beskorowaneho nepretavil vo svoj druhý gól v zápase.V úvode tretej tretiny na chvíľu prevzali iniciatívu domáci, ktorí pohrozili Safaralejevom a Šimunom, potom už viac hrozili Bystričania, ktorí viackrát podkúrili pred bránkou striedajúceho Suráka. Ten v závere druhej časti musel vymeniť Trenčana. Tréner Dukly Miroslav Chudý reagoval oddychovým časom, ktorý ale nepomohol. V 51. minúte pálil od modrej Brejčák a jeho strelu tečoval do siete Šille. Hostia boli po vyrovnaní dominantnejší, na gól ale nepretavili ani dve prísne presilovky. Za to ich postihol v predĺžení trest, keď Mikko Pukka prestrelil Beskorowaneho a rozhodol o michalovskej výhre.Peter Bartoš, asistent trénera Michaloviec:Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: