Nitra so štvrtým víťazstvom za sebou, Košice zdolala 4:3
Nitrania mali prvú tretinu pod kontrolou a vypracovali si dvojgólový náskok zásluhou Tomáša Hrnku a Mateja Pauloviča.
Autor TASR,aktualizované
Nitra 26. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zaznamenali v domácej Tipsport lige štvrté víťazstvo za sebou. „Corgoni“ v repríze finále uplynulej sezóny zdolali v dueli 6. kola úradujúcich majstrov z Košíc 4:3. Nitrania majú na konte 12 bodov a posunuli sa na štvrté miesto, „oceliari“ nazbierali o bod menej a sú o jednu pozíciu nižšie.
Nitrania mali prvú tretinu pod kontrolou a vypracovali si dvojgólový náskok zásluhou Tomáša Hrnku a Mateja Pauloviča. V prostrednej časti však poľavili a Košičania zlepšili hru. Dali kontaktný gól z hokejky Matúša Havrilu, no domáci Elias Carmichael prvým gólom v najvyššej slovenskej súťaži vrátil Nitre vedenie o dva góly. Tretie dejstvo bolo podobné, mužstvá sa doťahovali „corgoni“ napokon vydolovali štvrté víťazstvo za sebou. Autorom víťazného gólu bol člen štvrtého nitrianskeho útoku Ondrej Molnár.
Tipsport liga - 6. kolo:
HK Nitra - HC Košice 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)
Góly: 5. Hrnka (Jackson, Bubela), 11. Paulovič, 36. Carmichael (Bubela, Jackson), 43. Molnár (Bača, Chrenko) – 23. Havrila (Rogoň, Bučko), 43. Petráš (Chovan, Mikúš), 49. Lunter (Ferenc, Rogoň). Rozhodcovia: Stano, Crman - Jedlička, Kacej, vylúčení: 4:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 3197 divákov.
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Kalman, Bača, Vitaloš, Stacha, Carmichael – Paulovič, Krištof, Passolt – Jackson, Bubela, Hrnka – Lacka, Čederle, Okoličány – Molnár, Chrenko, Nemec – Kováč
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Ferenc, Dakhnovskyj, Bartoš, Šedivý, Kvietok – Mikúš, Chovan, Petráš – Krivošík, Repčík, Lunter – Lamper, Havrila, Rogoň – Blaško, Kohút, Plochotnik
hlasy /zdroj: TASR/
Ivan Švarný, asistent trénera Nitry: „Bol to veľmi dobrý, rýchly zápas, plný súbojov. Myslím si, že hru sme mali viac naklonenú na našej strane a chalani podali obetavý výkon. Robili malé detaily, ktoré si možno ľudia nevšímajú, ako je dohrávanie súbojov, clona pred bránkou. Vybojovali sme zdanlivo prehrané puky, otočili sme hru a dávali sme z toho góly.“
Dan Ceman, hlavný tréner Košíc: „Zápas sme začali naozaj pomaly a bez energie, ako keby sme nehrali tak, ako sme hrali doteraz, najmä v posledných dvoch zápasoch. Myslím, že sme sa nechali nachytať na to, že nám všetci hovoria, ako dobre hráme. Potom si myslíme, že vieme hrať ako skúsený tím. Nitra je oveľa zručnejšia ako my, ale my musíme byť naozaj inteligentný, defenzívne silný tím, pretože máme viac mladých hráčov ako v minulosti. Myslím, že to bola pre nich poučná skúsenosť. Bolo to prvýkrát, čo sme hrali v takom ´nepriateľskom´ prostredí vo skvelej atmosféra, ako je tomu vždy v Nitre.“
