Nitra zdolala Liptovský Mikuláš 5:2
Nitranov poslal do vedenia v siedmej minúte stretnutia Tomáš Chrenko.
Nitra 19. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra získali prvé trojbodové víťazstvo v novom ročníku Tipsport ligy. Strieborný tím uplynulej sezóny zdolal doma HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2. „Corgoni“ majú po štyroch dueloch na konte šesť bodov, Liptáci majú rovnaký počet, no majú priaznivejšie skóre.
Nitranov poslal do vedenia v siedmej minúte stretnutia Tomáš Chrenko. Sedemnásťročný center nadviazal na svoj efektný gól do siete Slovana Bratislava a v súboji proti Liptovskému Mikulášu pridal aj asistenciu, keď našiel svojho spoluhráča zo štvrtého útoku a rovesníka Adama Nemca pri góle na 4:1. Za domácich sa dvakrát strelecky presadil ešte Matej Paulovič a víťazný presný zásah svietil pri mene Miloša Bubelu. Za hostí iba korigovali stav Xavier Cormier a Jakub Sukeľ.
Tipsport liga - 4. kolo:
HK Nitra - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 7. Chrenko (Nemec, Molnár), 20. Paulovič (Krištof, Osburn), 22. Bubela (Jackson, Hrnka), 52. Nemec (Chrenko, Molnár), 60. Paulovič (Mezei) – 44. Cormier (Réway, Vojtech), 54. Sukeľ (Vojtech, Robertson). Rozhodcovia: Baluška, Rojík - Orolin, Kacej, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2472 divákov.
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Bača, Kalman, Stacha, Vitaloš, Carmichael – Passolt, Krištof, Paulovič – Hrnka, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Nemec, Chrenko, Molnár - Kováč
L. Mikuláš: Surák – Lalík, Robertson, Flood, Bíly, Jendroľ, Fekiač – Sukeľ, Cormier, Ferkodič – Ibragimov, Réway, Šandor – Nespala, Tritt, Vojtech – Kotvan, Vankúš, Kuba
