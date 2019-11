TIPSPORT LIGA: Nitra bude ďalej hrať bez Fetkoviča a Pätoprstého

Nitra 2. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Ľubomír Fetkovič a Denis Pätoprstý už nie sú hráčmi HK Nitra. S vedením klubu sa dohodli na ukončení spolupráce. Informovala o tom oficiálna stránka nitrianskeho klubu.



Fetkovič prišiel do Nitry pred sezónou 2019/2020 po štvorročnom pôsobení vo švédskej Division 1. Za klub spod Zobora odohral v najvyššej súťaži 7 zápasov, v ktorých nebodoval. Po konci v Nitre sa vrátil do klubu Väsby IK, ktorý pôsobí v tretej najvyššej švédskej súťaži.



Pätoprstý odohral za Nitru prevažnú časť sezóny 2018/2019. V ročníku 2019/2020 nastúpil v Tipsport lige do 10 zápasov, v ktorých získal 1 bod za asistenciu. Jeho ďalšie hokejové kroky smerujú do prvoligových Topoľčian.