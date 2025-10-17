< sekcia Šport
Žilina zdolala Nitru 3:1
Nitrania zároveň ukončili deväťzápasovú šnúru víťazstiev, ťahali ju od 16. septembra.
Autor TASR
Nitra 17. októbra (TASR) - Hokejisti Žiliny sú po 12. kole na čele tabuľky Tipsport ligy. Na poste lídra vystriedali Nitru, na jej ľade triumfovali v piatkovom zápase 3:1.
12. kolo Tipsport ligy
HK Nitra - Vlci Žilina 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Góly: 22. Stacha (Lacka) – 1. Korczak, 4. Vašaš (Koyš, Galamboš), 26. Ranford (Chicoine). Rozhodcovia: Baluška, Žák – Jedlička, Jurčiak, vylúčení: 3:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 3337 divákov.
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Kostenko, Kalman, Vitaloš, Stacha, Bača – Paulovič, Krištof, Passolt – Kováč, Bubela, Jackson – Lacka, Čederle, Okoličány – Bajtek, Chrenko, Nemec – Molnár
Žilina: LaCouvée – Gachulinec, Pobežal, Korenčík, Chicoine, Holenda, Diakov, Rajnoha – Kolenič, Korczak, Ranford – Kosmachuk, Dej, Mucha – Juščák, Baláž, Dubravík – Vašaš, Galamboš, Koyš
