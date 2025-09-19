< sekcia Šport
Košice zvíťazili na ľade HK Poprad 5:2
Autor TASR
Poprad 19. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili na ľade HK Poprad 5:2 v piatkovom zápase 4. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, pričom bodovali vo všetkých štyroch dueloch. Poprad prehral tretí zápas zo štyroch.
Hetrikom sa na víťazstve hostí podieľal útočník Šimon Petráš, ktorý získal štyri body (3+1), rovnako ako kapitán Košíc Michal Chovan (0+4). Domáci síce viedli od 14. minúty po góle Adama Cracknella, no Košičania im dali v druhej tretine lekciu k využívania presiloviek. Petráš najskôr potrestal vylúčenie Nemčíka a upravil na 1:2. Následne dostal domáci obranca Bodák vyšší trest a Košičania vyťažili z päťminútovej presilovky ďalšie tri góly.
Tipsport liga, 4. kolo:
HK Poprad - HC Košice 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)
Góly: 14. Cracknell (Bjalončík, Calof), 59. Výhonský (Török, Nemčík) - 15. Petráš (Mikúš, Chovan), 24. Petráš (Mikúš, Chovan), 27. Petráš (Rosandič, Chovan), 28. Krivošík (Petráš, Rosandič), 29. Mikúš (Chovan). Rozhodcovia: Goga, Žák - Vyšný, Frimmel, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Bodák (Pop.) 5 min. + DKZ za krošček, presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 2056 divákov.
Poprad: Vay (29. Belányi) - Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Romančík, Fereta, Dula - Calof, Cracknell, Nauš - Majdan, Wong, Bjalončík - Török, Urbánek, Výhonský - Gabor, Suchý, Kundrik
Košice: Riečický - Bučko, Rosandič, Ferenc, Dachnovskij, A. Bartoš, Šedivý, Zuščák - Mikúš, Chovan, Petráš - Krivošík, Repčík, Jellúš - Lamper, Havrila, Rogoň - Blaško, Kohút, Plochotnik
