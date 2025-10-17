< sekcia Šport
Poprad porazil Prešov 7:2
O sedem gólov Popradu sa postaralo sedem strelcov, kapitán Adam Cracknell si pripísal 4 asistencie.
Autor TASR
Poprad 17. októbra (TASR) - Belgičan Mike Pellegrims má za sebou vydarenú premiéru v hokejovej Tipsport lige. Nový kormidelník Popradu nahradil vo štvrtok pri kormidle Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil. "Kamzíci" pod vedením Pellegrimsa zdolali v piatkovom 12. kole Prešov 7:2 a preskočili ho v tabuľke z posledného miesta. Popradčania zároveň ukončili negatívnu šnúru deviatich duelov.
12. kolo Tipsport ligy
HK Poprad - HC Prešov 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)
Góly: 7. Majdan (Urbánek, Nemčík), 14. Lefebvre (Gabor, Šotek), 19. Calof (Lefebvre, Cracknell), 21. Bracco (Cracknell, Sproul), 27. Výhonský (Nauš, Cracknell), 45. Nauš (Cracknell, Sproul), 53. Bodák (Calof, Bracco) – 9. Rapuzzi (Ullman, Fejes), 15. Giľák (Fejes, Semaňák). Rozhodcovia: Goga, Jobbágy – Pribula, Stanzel, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 2:0, 2244 divákov divákov.
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Kotvan, Bodák, Fereta, Nemčík – Bracco, Cracknell, Calof – Török, Suchý, Výhonský – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrik, Gabor
Prešov: Janus – Kozák, MacDougall, Semaňák, Ullman,Hudec, Hain – Zabusovs, Buncis, Bačo – Fejes, Rapuzzi, Giľák – Valigura, Štetka, Chalupa – Jokeľ, Suja, Šille
