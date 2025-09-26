< sekcia Šport
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali Poprad 2:1
Pre Poprad to bola štvrtá prehra po sebe, Spišiaci naopak zvíťazili po tretí raz z uplynulých štyroch duelov.
Autor TASR
Poprad 26. septembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v piatkovom zápase 6. kola Tipsport ligy domáci Poprad 2:1. O ich víťazstve rozhodol dve a pol minúty pred koncom Olivier Archambault.
6. kolo Tipsport ligy:
HK Poprad - HC Spišská Nová Ves 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 9. Bjalončík (Sproul, Calof) – 43. Giroux (Laferriere, Romaňák), 58. Archambault. Rozhodcovia: Štefik, Hronský – Tomáš, Jurčiak, vylúčení: 3:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2965 divákov.
Poprad: Belányi - Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Sluka, Romančík, Ďula – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Urbánek, Török – Kundrik, Suchý, Stanček – Výhonský, Wong, Majdan
Spišská Nová Ves: Valluš - Tychonick, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Barcík, Groch, Tóth, Belluš – Rapáč, Giroux, Stas – Archambault, Rockwood, Laferriere – Drábek, Viedenský, Turanský – Števuliak, Bortňák, Danielčák
