Zvolen zvíťazil nad Popradom 6:1
Autor TASR
Poprad 10. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena zvíťazili v 10. kole Tipsport ligy na ľade Popradu 6:1 a ukončili tak dvojzápasovú sériu prehier. V tabuľke sú na deviatej pozícii s 12 bodmi. Domáci naopak prehĺbili výsledkovú krízu, len štyri body z 10 zápasov ich radia v tabuľke na poslednú priečku.
Zvolenčania položili základ úspechu pod Tatrami v prvej tretine, keď sa v priebehu necelých šiestich minút postupne presadili Macek, Marcinek a Zuzin. Domáci Sproul sa síce v druhej tretine snažil dostať Poprad do zápasu, ale hneď na tento zásah odpovedal Brejčák. Hostia ešte zveľadili v poslednej 20-minútovke víťazstvo, keď sa presadil Kowalczyk a Kudrna.
Tipsport liga - 10. kolo:
HK Poprad - HKM Zvolen 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Sproul (Török, Bracco) – 1. Macek (Beňo, Šramaty), 4. Marcinek (Zuzin, Beňo), 6. Zuzin (Kudrna, Brejčák), 39. Brejčák (Kobolka, Marcinek), 55. Kowalczyk (Marcinek, Wesley), 57. Kudrna (Šramaty, Zuzin). Rozhodcovia: Klejna, Krajčík - Pribula, Knižka, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 1728 divákov.
Poprad: Belányi (6. Slávik) – Nemčík, Sproul, Lefebvre, Fereta, Kolba – Nauš, Cracknell, Calof – Török, Bjalončík, Bracco – Majdan, Suchý, Šotek – Kundrik, Výhonský, Gabor
Zvolen: Kantor – Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, Brejčák, Rausda, Hybský – Jääskeläinen, Cassels, Troock – Kudrna, Zuzin, Hecl – Mercinek, Šramaty, Macek – Lunter, Žiak, Kukos
