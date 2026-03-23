< sekcia Šport
Poprad zdolal Žilinu 2:1
Rozhodol obranca Martin Bodák.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 23. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad vyrovnali stav štvrťfinálovej série proti žilinským Vlkom na 2:2. V pondelkovom štvrtom dueli zvíťazili na domácom ľade 2:1 po predĺžení, keď rozhodol obranca Martin Bodák. Piaty duel je na programe vo štvrtok o 17.30 h v Žiline.
V prvej tretine sa skóre nemenilo, keďže Calof po prečíslení trafil konštrukciu brány hostí a po ďalšom brejku domácich neuspel na dvakrát Török. „Kamzíci“ sa radovali v úvode druhej tretiny v presilovke, keď Bjalončík dostal prihrávku od Cracknella do druhej vlny a spomedzi kruhov skóroval pomedzi ruku a hruď brankára Rychlíka. Aj Vlci ťažili z početnej prevahy, aj keď v čase ich gólovej odpovede už Stanček naskočil z trestnej lavice. Miller z pravej strany poslal puk k vzdialenejšej žŕdke, kde sa presadil pripravený Galamboš. V závere riadneho hracieho času mohol rozhodnúť spomedzi kruhov Šotek, ale Rychlík podržal Žilinu skvelým zákrokom lapačkou. Duel tak dospel do predĺženia a už v jeho prvej minúte rozhodol o víťazstve Popradu strelou spoza pravého kruhu s prispením hráča Žiliny obranca Bodák.
Tipsport liga - play off
štvrťfinále - 4. zápas (na 4 víťazstvá):
HK Poprad - Vlci Žilina 2:1 po predĺžení (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 24. Bjalončík (Cracknell, Sproul), 61. Bodák (Výhonský, Cracknell) - 38. Galamboš (Miller, Koyš). Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - D. Konc ml., Knižka, vylúčení: 3:11 na 2 min., navyše Juščák 10 min. za napádanie rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3456 divákov
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Nemčík, Fereta, McLeod, Bodák, Renner - Bjalončík, Cracknell, Calof - Výhonský, Kundrik, Vandas - Nauš, Hillebrand, Török - Stanček, Suchý, Šotek
Žilina: Rychlík - Holenda, Gachulinec, Chicoine, Korenčik, Miller, Kotvan, Vajko - Ranford, Korczak, Kolenič - Mucha, Walega, Tkáč - Koyš, Galamboš, Vašaš - Dej, Baláž, Juščák - A. Bartovič
/stav série: 2:2/
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Mike Pellegrims, tréner HK Poprad: „Myslím si, že celkovo sme boli lepší. Ale Žilina je nebezpečný tím, silný v prechodoch, musíme si na to dávať pozor. Musíme zlepšiť určité veci v presilovkách. Stále je to iba 2:2, musíme zregenerovať, ísť do Žiliny a uvidíme, čo tam dokážeme.“
Milan Bartovič, tréner Vlci Žilina: „Hrali sme výborne celý zápas. Nepáčila sa mi naša disciplína, ale oslabenia sme hrali super. Poprad rozhodol v predĺžení. Naši obrancovia hrajú výborne celú sériu, takže im nemám čo vyčítať. Na piaty zápas sa pripravíme tak, aby sme ho zvládli.“
