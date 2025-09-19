< sekcia Šport
Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili nad Duklou Michalovce 2:1
Domáci prehrávali po góle českého útočníka Alberta Michnáča z 15. minúty napriek hernej prevahe.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 19. septembra (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvíťazili v piatkovom zápase 4. kola Tipsport ligy nad Duklou Michalovce 2:1. Spišiaci naviazali na víťazstvo z Liptovského Mikuláša a na konte majú päť bodov, Michalovčania zatiaľ získali iba dva body za víťazstvo po predĺžení nad Košicami.
Domáci prehrávali po góle českého útočníka Alberta Michnáča z 15. minúty napriek hernej prevahe. Mužstvo trénera Petra Oremusa prestrieľalo hostí v prvom dejstve v pomere 19:7. Spišiaci však otočili duel v prostrednej časti hry. Hrdinom „rysov“ bol kapitán Branislav Rapáč, ktorý dvakrát využil presilovú hru. Michalovčanov zrážali dolu práve vylúčenia, ktorých mali počas stretnutia až osem, zatiaľ čo domáci iba tri.
Domáci prehrávali po góle českého útočníka Alberta Michnáča z 15. minúty napriek hernej prevahe. Mužstvo trénera Petra Oremusa prestrieľalo hostí v prvom dejstve v pomere 19:7. Spišiaci však otočili duel v prostrednej časti hry. Hrdinom „rysov“ bol kapitán Branislav Rapáč, ktorý dvakrát využil presilovú hru. Michalovčanov zrážali dolu práve vylúčenia, ktorých mali počas stretnutia až osem, zatiaľ čo domáci iba tri.
Tipsport liga - 4. kolo:
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 25. Rapáč (Archambault, Tychonick), 40. Rapáč (Archambault, Tychonick) – 15. Michnáč (Roy). Rozhodcovia: Kocúr, Snášel – Knižka, Ordzovenský, vylúčení: 3:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1640 divákov
S. N. Ves: Godla – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Karaffa, Tóth – Archambault, Giroux, Rapáč – Laferriere-Mailfait, Rockwood, Drábek – Džugan, Viedenský, Števuliak – Turanský, Bortňák, Stas
Michalovce: Borák – Roman, Welsh, Marcinko, Nilsson Lindelöf, Meliško, Bindulis, Matta, Rimko – Michnáč, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Fominych – Svitana, Faith, Spodniak – Hrabčák, Lichanec, A. Varga
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Góly: 25. Rapáč (Archambault, Tychonick), 40. Rapáč (Archambault, Tychonick) – 15. Michnáč (Roy). Rozhodcovia: Kocúr, Snášel – Knižka, Ordzovenský, vylúčení: 3:8 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1640 divákov
S. N. Ves: Godla – Romaňák, Tychonick, Žiak, Ališauskas, Groch, Barcík, Karaffa, Tóth – Archambault, Giroux, Rapáč – Laferriere-Mailfait, Rockwood, Drábek – Džugan, Viedenský, Števuliak – Turanský, Bortňák, Stas
Michalovce: Borák – Roman, Welsh, Marcinko, Nilsson Lindelöf, Meliško, Bindulis, Matta, Rimko – Michnáč, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Fominych – Svitana, Faith, Spodniak – Hrabčák, Lichanec, A. Varga