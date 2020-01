Hokej-TL: HK Trenčín - HK Michalovce 4:2 v 37. kole

HK Dukla Trenčín – HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)



Góly: 11. Bezúch (Sojčík, Mikyska), 31. Balán (Sojčík), 53. Mikyska (McCormack), 60. Bezúch (Mikyska) – 17. Korhonen (Spilar, Ventelä), 46. Mašlonka (Dalhuisen).

Rozhodovali: Valach, Nagy – Durmis, Kis-Kiraly, vylúčení: 2:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3260 divákov



Trenčín: Tomek – Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Stacha, A.Dúžek – Bezúch, Mikyska, Alderson – Bartovič, Valach, Hecl – Lapšanský, Balán, Sojčík – Džugan, Ferényi, Ďurina – Maniaček



Michalovce: Trenčan – Ventelä, Vorobjev, Novický, Dalhuisen, Hančák, Hopkovič – Spilar, Lalancette, Korhonen – Mašlonka, Galamboš, Hričina – Hvila, Linet, Safaralejev – Šimun, Toma, Giľák





Trenčín 4. januára (TASR) - Hokejisti HK Dukla Trenčín triumfovali v 37. kole Tipsport Ligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 4:2 a prerušili tak trojzápasovú víťaznú šnúru aúpera.Úvod stretnutia veľa hokejovej krásy nepriniesol. Nováčik sa zameral najmä na pozornú defenzívu. Domácim pomohlo prvé vylúčenie v zápase. Galambošove vylúčenie Trenčania využili v 11. minúte. Mikyskovu strelu Trenčan neudržal. Sojčíkove dorážky sa ešte neujali, ale puk dokorčuľoval Bezúch a poslal ho do bránky. Zverenci trénera Pardavého o pár mnút nevyužili dve šance a pykali. V 17. minúte po kombinačnej akcii Spilar prihral Korhonenovi, ktorý nemal problémy vyrovnať. V závere úvodnej tretiny nevyužil zaváhanie Mikysku Galamboš.V druhej tretine udávali tempo hry Trenčania. V 26. minúte sa Štachova strela odrazila pred Hecla. Ten v dorážke neuspel a následne neprepasíroval puk do siete ani kapitán Bartovič. V polovici stretnutia sa Dukla dostali po druhý raz do vedenia. Odrazenú puk z otočky poslal na brankára Balána a ten prepadol za bránkovú čiaru.V 46. minúte sa hosťujúcemu tímu podarilo po druhý raz v stretnutí vyrovnať. Domáci nevyužili šancu a pykali. Brejkovú situáciu úspešne zakončil Mašlonka. Deväť minút pred koncom mohli ísť Trenčania do vedenia. Po strele Lapšanského zazvonila za Trenčanom žŕdka. Dukla napokon víťazný gól strelila v 53. minúte počas presilovej hry. McCormack prenechal puk Mikyskovi a ten z osi klziska trafil presne. V závere Michalovčania odvolali gólmana a v 60. minúte inkasovali štvrtý gól do prázdnej bránky. Jeho autorom bol Bezúch.Ján Pardavý, tréner Trenčína:Miroslav Chudý, tréner Michaloviec: