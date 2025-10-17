< sekcia Šport
Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili nad HKM Zvolen
Zvolenčania si tak nepripísali na svoje konto tretiu výhru po sebe.
Zvolen 17. októbra (TASR)
Zvolen 17. októbra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili v piatkovom derby 12. kola Tipsport ligy na ľade HKM Zvolen presvedčivo 6:1 a upevnili si štvrtú priečku v tabuľke. Dvoma gólmi a asistenciou sa prezentoval kanadský útočník hostí Carter Turnbull.
Zvolenčania si tak nepripísali na svoje konto tretiu výhru po sebe. Tím spod Urpína položil základ úspechu už v prvej tretine tromi gólmi a vyhral napokon aj druhý tohtosezónny súboj o Hron nad tradičným rivalom. Bystričania išli do vedenia už v 69. sekunde po kombinačnej akcii. Druhý presný zásah pridal po vyhratom buly od modrej Lee a o tretí sa postaral Faith z medzikružia. V 16. minúte tak vyhnal z bránky Kantora, ktorého nahradil Petrík. Domáci nastrelil dve žŕdky a v druhej tretine inkasovali aj štvrtý raz, keď prepadli znovu v obrane, čo využil z kruhu Turnbull. Iskru nádeje vykresal 18 sekúnd pred prestávkou v oslabení bekhendom J. Valach, no v tretej tretine pridal ďalší gól Turnbull a po ňom i Šoltés, čím definitívne pochovali nádeje Zvolena.
12. kolo Tipsport ligy
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 40. J. Valach (Fekiač, Marcinek) – 2. Gron (Kukuča, Lee), 6. Lee (Stránsky, Žiak), 16. Faith (Myklucha, Turnbull), 30. Turnbull (Myklucha, Zeleňák), 44. Turnbull (Faith), 52. Šoltés (Kukuča, Gron). Rozhodovali: Kalina, Snášel ml. – Knižka, Hercog, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3406 divákov.
Zvolen: Kantor – J. Valach, Beňo, Wesley, Kowalczyk, Kobolka, D. Brejčák, Biba – Marcinek, Šramaty, Macek – Kudrna, Zuzin, Hecl – Jääskeläinen, Cassels, Troock – L. Lunter, V. Fekiač, Kukos – Matula
Banská Bystrica: Rabčan – Galipeau, Lucas, Zeleňák, Lee, Česánek, Michalčin, D. Stránský – Faith, Myklukha, Turnbull – Šoltés, Gron, Kukuča – Kabáč, Ondrušek, M. Valach – Žiak, Dej, Tomka
