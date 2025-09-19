< sekcia Šport
Slovan Bratislava zvíťazil na ľade HKM Zvolen 5:3
Domáci mali duel sľubne rozohratý, keď od 22. minúty viedli už 2:0.
Autor TASR
Zvolen 19. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HKM Zvolen 5:3 v piatkovom zápase Tipsport ligy. Zvolenčania nezvíťazili ani vo svojom štvrtom zápase v sezóne a s jedným bodom sú naďalej na poslednom mieste tabuľky. Slovan bodoval v treťom zápase po sebe a dosiahol druhé víťazstvo.
Slovanisti však stihli ešte v prostrednej časti otočiť skóre, keď sa dvakrát presadil Samuel Takáč a raz Turner Elson. Hostia v ďalšom priebehu kontrolovali duel a herne navrch mali aj v tretej tretine, v ktorej dvakrát odskočili súperovi na dvojgólový rozdiel.
Tipsport liga, 4. kolo
HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly: 9. Kudrna (Zuzin, Troock), 22. Troock (Šramaty, Hecl), 19. Cassels (Beňo, Jääskeläinen) - 28. Takáč (Varga, Marcinko), 37. Elson (O´Connor), 37. Takáč (Marcinko), 56. Dmowski (Elson), 59. Varga. Rozhodcovia: Krajčík, Kalina - Pribula, Tvrdoň, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1741 divákov.
Zvolen: Kantor - Beňo, Valach, Golian, Wesley, Brejčák, Kobolka, Simon - Hecl, Cassels, Jääskeläinen - Kudrna, Zuzin, Troock - Macek, Šramaty, Marcinek - Kaspick, Hybský, Lunter - Rausa
Slovan: Andrisík - O´Connor, Maier, Acolatse, Ličko, Kráľovič, Fatul, Fabuš - Elson, Peterek, Pecararo - Varga, Marcinko, Takáč - Bondra, Jendek, Dmowski - Petriska, Solenský, Kukumberg - Preisinger
