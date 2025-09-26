Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zvolen si poradil s Michalovcami 7:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Dukla zostala na poslednom mieste tabuľky s dvoma bodmi.

Autor TASR
Zvolen 26. septembra (TASR) - Hokejisti Zvolena si pripísali v piatkovom zápase Tipsport ligy druhé víťazstvo za sebou. Po sérii štyroch prehier si v domácom dueli 6. kola poradili s Michalovcami 7:2 a na 9. mieste tabuľky majú 7 bodov. Dukla zostala na poslednom mieste tabuľky s dvoma bodmi.



6. kolo Tipsport ligy:

HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)

Góly: 4. Hecl (Cassels), 17. Troock (Zuzin, Kudrna), 29. Kudrna (J. Valach, Trook), 48. Wesley (Golian, L. Lunter), 53. Zuzin (Troock, Kudrna), 53. Macek, 57. Cassels – 32. Bindulis (Kytnár), 47. Michnáč (Meliško, Virtanen). Rozhodcovia: Klejna, Baluška – Tichý, Staššák, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, 1521 divákov.

Zvolen: Kantor - J. Valach, Beňo, Wesley, Golian, Kobolka, D. Brejčák – Jääskeläinen, Cassels, Hecl – Troock, Zuzin, Kudrna – Marcinek, Šramaty, Macek – L. Lunter, Kaspick, Kukos – Rausa, Hybský

Michalovce: Glosár - Welsh, Bindulis, Meliško, Marcinko, Stripai, Ligas, Rimko – Martel, Roy, Matta – Mic
hnáč, Kytnár, Virtanen – Safaraleev, Lichanec, Svitana – A. Varga, T. Faith, Hrabčák
