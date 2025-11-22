< sekcia Šport
Poprad triumfoval Zvolen 3:2 pp, Mikula: „Nešťastný záver“
Domáci v úvode nevyužili dve väčšie šance, prvú mala nová posila Csányi.
Autor TASR
Zvolen 21. novembra (TASR) - Hokejisti Zvolena prehrali v Tipsport lige tretí zápas za sebou. V piatkovom dueli 21. kola podľahli doma Popradu 2:3 po predĺžení a neodčinili tak utorňajší debakel s Nitrou 2:8 pred vlastnými priaznivcami. Tím spod Tatier vyhral štvrtý zápas v rade a odlepil sa z predposlednej priečky v tabuľke.
Domáci v úvode nevyužili dve väčšie šance, prvú mala nová posila Csányi. Hostia trestali v 15. minúte, keď sa z dorážky presadil Šotek. V druhej tretine mali viac šancí Popradčania, ale z vyrovnania sa tešili ´rytieri´ spod Pustého hradu. Hecl švihom z ľavého kruhu prestrelil Belányiho. V 3. tretine doplatil Poprad na vylúčenia. Zvolenčania využili presilovku Jääskeläinenom, ktorý sa presadil príklepom bez prípravy - 2:1. Lenže do poldruha minúty vyrovnal z ľavého kruhu nevýraznou strelou Malina a vynútil pre „kamzíkov“ predĺženie. V ňom potrestal chybu Beňa popradský útočník Urbánek a zariadil svojmu tímu dva body.
Tipsport liga - 21. kolo:
HKM Zvolen - HK Poprad 2:3 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Góly: 32. Hecl (Fekiač), 49. Jääskeläinen (Cassels) – 15. Šotek (Bjalončík, Lefebvre), 50. Malina (Bjalončík, Belányi), 62. Urbánek (Sproul). Rozhodovali: Baluška, Výleta – Jedlička, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1496 divákov.
Zvolen: Kantor – Valach, Brejčák, Wesley, Beňo, Fairbrother, Pišoja, Golian – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – Lunter, Fekiač, Hecl – Csányi, Faith, Kukos
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta – Bjalončík, Cracknell, Calof – Výhonský, Suchý, Török – Nauš, Urbánek, Šotek – Majdan, Kundrík, Stanček
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Peter Mikula, tréner Zvolena: „Poprad začal aktívne. Vedeli sme, že to môžeme od nich očakávať. Snažili sme sa ich aktívnosť ubrzdiť, ale dobre bránili, boli agresívni, nepresadzovali sme sa a prehrávali sme. Až zhruba od polovice zápasu sme začali hrať svoju hru, otočili sme, dostali sme misky váh na svoju stranu. Myslel som si, že to dotiahneme do víťazného konca, no záver bol nešťastný. Inkasovali sme gól na 2:2 a potom ďalší v predĺžení. Vysoká prehra s Nitrou v predchádzajúcom zápase zanechala na mužstve stopu. Niektoré veci sme pomenili, ale nejako výrazne sa to neprejavilo.“
Jozef Budaj, asistent trénera Popradu: „Sme šťastní, že opäť pribudli na naše konto ďalšie body, ale bol to veľmi ťažký zápas. Keď sa vyhráva, tak je ťažšie na to nadviazať v ďalšom a ďalšom zápase. Začiatok nebol ideálny, celý duel bol podľa mňa vyrovnaný. Nakoniec sa nám podarilo až v predĺžení nakloniť to na našu stranu. Sme vďační za tieto body. Sme radi aj za dlhý čas bez inkasovaného gólu, svedčí to o dobrej práci v posledných týždňoch v klube. Nesústredili sme sa však na rekord v počte týchto minút. Hráči sa sústredili najmä na to, aby vyhrali zápas.“
