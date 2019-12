HKM Zvolen už bez kanadského útočníka Bonisa

Zvolen 15. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Kyle Bonis už nie je hráč HKM Zvolen. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Podľa klubového webu sa skúsený útočník nestotožnil so svojou pozíciou, ktorá sa zmenila po príchode kanadského trénera Dona Nachbaura. Vedenie zvolenského klubu ponúklo Bonisovi výmenu do iného klubu v rámci najvyššej slovenskej súťaže, tú však on neakceptoval a rozhodol sa pre návrat do zámoria.



Bonis stihol odohrať za Zvolen 27 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov, pridal k nim šesť asistencií a v čase odchodu bol s 23 bodmi po 30-bodovom Brockovi Trotterovi druhý najproduktívnejší hráč tímu a zároveň najlepší strelec.