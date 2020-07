TIPSPORT LIGA: Kanaďan Cardwell sa dohodol na zmluve s Nitrou

Nitra 31. júla (TASR) - Novou posilou HK Nitra sa stal 28-ročný Jake Cardwell. Kanadský obranca strávil uplynulý ročník v Banskej Bystrici, v sezóne 2016/2017 pôsobil v Nových Zámkoch. Nitrania o tom informovali na svojom webe.



Pred vstupom do najvyššej slovenskej súťaže hral v českej extralige. "Prichádza obojsmerný obranca, ktorého určite použijeme aj v presilovkách. Výhodou bolo, že Jake nikam do zahraničia neodcestoval, a tak nám opadli starosti spojené s prípadným náročným cestovaním z Kanady. V Nitre trávil už predchádzajúce týždne. Sám prejavil veľký záujem hrať v našom klube, o to ľahšie sa rodila naša dohoda," povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.